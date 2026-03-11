Ръководителите на българската и сръбската митнически администрации подписаха меморандум за разбирателство

Като част от продължаващите усилия за модернизиране на пропускателните пунктове и улесняване на търговията днес, 11.03.2026 г., директорът на Агенция „Митници“ г-н Георги Димов и директорът на митническата администрация на Република Сърбия г-н Драгиша Петрович подписаха Меморандум за разбирателство относно електронния обмен на данни чрез системата SEED+. Споразумението е част от инициативата „Зелени ленти“ между Европейския съюз и страните от Централноевропейското споразумение за свободна търговия (CEFTA), координирана от секретариатите на CEFTA и Транспортната общност (TCT).

Подписването, което се проведе в присъствието на представители на секретариатите на CEFTA и Транспортната общност, бележи важна стъпка към укрепване на оперативното сътрудничество между митническите администрации и постигане на напредък в цифровата интеграция на CEFTA с ЕС.

В рамките на церемонията Георги Димов, директор на Агенция „Митници“, подчерта стратегическото значение на споразумението за транзит между Западните Балкани и ЕС: „За България, като държава — членка на ЕС, този меморандум за разбирателство е мощен инструмент за по-ефективно управление на потока от стоки. Чрез въвеждането на усъвършенстван обмен на данни със Сърбия ние не само ускоряваме транспорта, но и укрепваме сигурността на нашите преминавания чрез прецизен анализ на риска.“

Г-н Драгиша Петрович, изпълняващ длъжността генерален директор на митническата администрация на Република Сърбия, подчерта многобройните ползи от тази форма на сътрудничество със съседните митнически администрации: „Бизнес общността ще може да разчита на по-бързо, по-прозрачно и предвидимо движение на стоки, докато граничните агенции ще могат да се съсредоточат върху ефективни проверки, които защитават безопасността на гражданите и законната търговия.“

По време на церемонията по подписването г-жа Пранвера Кастрати, директор на Секретариата на CEFTA, подчерта значението на непрекъснатото сътрудничество в рамките на инициативата: „С всяко ново подписване „Зелените ленти“ стават по-силни и по-широки. Днешното споразумение между България и Сърбия е пряк отговор на нуждите на бизнеса за по-голяма бързина и сигурност. Изграждаме цифров мост, който ускорява пътя на нашите продукти към единния пазар на ЕС.“

Меморандумът предвижда привеждането в съответствие на оперативните процедури между митническите администрации на България и Сърбия. В рамките на структурирания обмен на данни чрез SEED+ двете администрации ще подобрят координацията на контрола, ще подпомогнат проверките, основани на риска, и ще улеснят по-гладкото движение на стоки.

Инициативата „Зелени ленти“ е един от ключовите инструменти в подкрепа на улесняването на търговията между Западните Балкани и Европейския съюз. Той съчетава модернизиране на пропускателните пунктове, цифровизация на процедурите и засилено сътрудничество между администрациите, за да се гарантира по-бързо, прозрачно и предвидимо движение на стоки.

През декември 2025 г. директорът на Агенция „Митници“ подписа аналогичен меморандум с Митническата администрация на Република Северна Македония.



Подписването на Меморандума за разбирателство с Република Сърбия е част от провеждащите се в България на 10 и 11 март 2026 г. заседание на Управителния комитет „Зелени ленти“ и 21-ва среща на Техническия комитет за улесняване на транспорта на Транспортната общност, както и оперативна среща във връзка с внедряването на системата SEED+.