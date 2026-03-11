Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Ръководителите на българската и сръбската митнически администрации подписаха меморандум за разбирателство

Ръководителите на българската и сръбската митнически администрации подписаха меморандум за разбирателство

11 Март, 2026 14:48 518 7

  • агенция митници-
  • сърбия-
  • сътрудничество

Подписването, което се проведе в присъствието на представители на секретариатите на CEFTA и Транспортната общност, бележи важна стъпка към укрепване на оперативното сътрудничество

Ръководителите на българската и сръбската митнически администрации подписаха меморандум за разбирателство - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Като част от продължаващите усилия за модернизиране на пропускателните пунктове и улесняване на търговията днес, 11.03.2026 г., директорът на Агенция „Митници“ г-н Георги Димов и директорът на митническата администрация на Република Сърбия г-н Драгиша Петрович подписаха Меморандум за разбирателство относно електронния обмен на данни чрез системата SEED+. Споразумението е част от инициативата „Зелени ленти“ между Европейския съюз и страните от Централноевропейското споразумение за свободна търговия (CEFTA), координирана от секретариатите на CEFTA и Транспортната общност (TCT).

Подписването, което се проведе в присъствието на представители на секретариатите на CEFTA и Транспортната общност, бележи важна стъпка към укрепване на оперативното сътрудничество между митническите администрации и постигане на напредък в цифровата интеграция на CEFTA с ЕС.

В рамките на церемонията Георги Димов, директор на Агенция „Митници“, подчерта стратегическото значение на споразумението за транзит между Западните Балкани и ЕС: „За България, като държава — членка на ЕС, този меморандум за разбирателство е мощен инструмент за по-ефективно управление на потока от стоки. Чрез въвеждането на усъвършенстван обмен на данни със Сърбия ние не само ускоряваме транспорта, но и укрепваме сигурността на нашите преминавания чрез прецизен анализ на риска.“

Г-н Драгиша Петрович, изпълняващ длъжността генерален директор на митническата администрация на Република Сърбия, подчерта многобройните ползи от тази форма на сътрудничество със съседните митнически администрации: „Бизнес общността ще може да разчита на по-бързо, по-прозрачно и предвидимо движение на стоки, докато граничните агенции ще могат да се съсредоточат върху ефективни проверки, които защитават безопасността на гражданите и законната търговия.“

По време на церемонията по подписването г-жа Пранвера Кастрати, директор на Секретариата на CEFTA, подчерта значението на непрекъснатото сътрудничество в рамките на инициативата: „С всяко ново подписване „Зелените ленти“ стават по-силни и по-широки. Днешното споразумение между България и Сърбия е пряк отговор на нуждите на бизнеса за по-голяма бързина и сигурност. Изграждаме цифров мост, който ускорява пътя на нашите продукти към единния пазар на ЕС.“

Меморандумът предвижда привеждането в съответствие на оперативните процедури между митническите администрации на България и Сърбия. В рамките на структурирания обмен на данни чрез SEED+ двете администрации ще подобрят координацията на контрола, ще подпомогнат проверките, основани на риска, и ще улеснят по-гладкото движение на стоки.

Инициативата „Зелени ленти“ е един от ключовите инструменти в подкрепа на улесняването на търговията между Западните Балкани и Европейския съюз. Той съчетава модернизиране на пропускателните пунктове, цифровизация на процедурите и засилено сътрудничество между администрациите, за да се гарантира по-бързо, прозрачно и предвидимо движение на стоки.

През декември 2025 г. директорът на Агенция „Митници“ подписа аналогичен меморандум с Митническата администрация на Република Северна Македония.

Подписването на Меморандума за разбирателство с Република Сърбия е част от провеждащите се в България на 10 и 11 март 2026 г. заседание на Управителния комитет „Зелени ленти“ и 21-ва среща на Техническия комитет за улесняване на транспорта на Транспортната общност, както и оперативна среща във връзка с внедряването на системата SEED+.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благо Джийзъса

    4 0 Отговор
    Вече че водим кифлите на сръбска скара.
    Дубай свърши.

    14:52 11.03.2026

  • 2 Петрохан

    2 0 Отговор
    Подписаха улесняване на контрабандата!

    14:54 11.03.2026

  • 3 Вучич

    1 2 Отговор
    Бих дузпата на Путин!
    Вече искам в ЕС!

    14:55 11.03.2026

  • 4 Руските шпиони влизат в България

    1 2 Отговор
    само от Сърбия. От Турция им стана трудно.

    Коментиран от #7

    14:56 11.03.2026

  • 5 трепери прасе,не остана

    2 0 Отговор
    Демек сретан йосич може да си влиза и излиза когато си иска

    15:01 11.03.2026

  • 6 604

    1 0 Отговор
    Кви съ тия глупости ...началничките на метачките на митницатъ и те да спишът мемурандум че ще си мерят гърдите без силикон и подплънки....

    15:02 11.03.2026

  • 7 604

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руските шпиони влизат в България":

    Те тукъ ги обучавът ве .....петолъчко у челоту!

    15:06 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове