Новини
Бизнес »
Биткойнът продължава да се срива

Биткойнът продължава да се срива

2 Февруари, 2026 09:57 919 11

  • биткойн-
  • котировки-
  • цена-
  • спад-
  • обезценяване

Достигна стойността си от 7 април 2025 година

Биткойнът продължава да се срива - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на биткойн падна под 75 000 USD за първи път от 7 април 2025 г., според данни на Binance.

Към 6:30 ч. българско време цената на биткойн беше 74 859,9 USD (намаление с 4,89%).

Към 6:35 ч. българско време биткойнът забави спада си и се търгуваше на ниво от 74 865 USD (намаление с 4,88%).


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китайски балон

    6 3 Отговор
    Всичко се срива за да се позлати крал БайДончо, какво не разбрахте? 😉

    Коментиран от #4

    10:00 02.02.2026

  • 2 хикс

    1 1 Отговор
    Отдавна казах ,че дъното засега се очертава 12 000 долара , но първо ще слезе до 58 000 долара

    Коментиран от #5

    10:22 02.02.2026

  • 3 има много

    1 0 Отговор
    Поучителни клипчета в Тубата за млади "инвеститори".
    Някои от тях имат и доста нтересна структура на съдържанието - 5 минути обща финансова култура. 2-3 минути история за флаирали млади хора, 15 минути психологическа подкрепа в стип не се самоубивайте, паритен е са всичко.
    Полезни са да ви кажа.

    10:24 02.02.2026

  • 4 не разбрахме

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "китайски балон":

    защо нищото - някаква си онлайн картика токен трябва да струва 500 000 долара, колкото 2 къщи.
    Не бих дал кутията си градински инструменти за някаквъ си токен, камо ли къщата.

    10:25 02.02.2026

  • 5 няма логика

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "хикс":

    В това оето казваш.
    12 000 долара е абсурдна цена, защото е много под цената за копане.
    Ако падне под 60 к, цената му ше удари НУЛА, а не 12 000.

    Коментиран от #8

    10:26 02.02.2026

  • 6 Експерт

    0 0 Отговор
    О не, какво ще правим сега

    10:27 02.02.2026

  • 7 Колко милионери

    1 0 Отговор
    от бит кон познавате и какво са си купили с тях освен картинки с нули?
    Посочете ми само един.

    Коментиран от #9

    10:37 02.02.2026

  • 8 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "няма логика":

    Никой не се вълнува колко струва да го копаеш, цената я определя пазара... И да изкажа огромни благодарности на инвеститорите дето решиха на пика от $100 000+ да ми изкупят 1/3 от портфейла и да се радват, че са "инвестирали"...

    Съвет към пишман инвеститорите- не влагайте парите си в нещо което не разбирате... Още по-малко пък в момент когато нещото е с РЕКОРДЕН РЪСТ...

    От друга страна ако ви нямаше вас, пишман инвеститорите, да инвестирате през всички тези години аз щях да съм поне с €50млн. по-беден...

    Коментиран от #10

    10:46 02.02.2026

  • 9 познавам

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Колко милионери":

    Хипер интелигентни двама души, които забгатяха от бит кон, но само от копане.
    Не са дали и 1 цент за ях, извън сметки за ток. Като себестойността им беше по 1000 евро на кон.
    Продадоха на по 20-30к и си отвориха бизнеси. После им е подиграваха , че продали евтино, но те си г местеха в другия крачол и си развиваха бизнесите. И вамата се чупиха от България и сега са по света.

    Ако питаш за спекуланти на ливъридж .... при тях е сеч и опустушение. Дори когато имаше ръстове на годипна база.

    10:48 02.02.2026

  • 10 ами

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "ои8уйхътгрф":

    То се определя от пазара, ама кой ще продава под себестност? Освен някой който иска тотално да ликвидира позицията.
    Колкото до благодарностите, пали и една свещ за душите на келешите които са ползвали креитните карти на бащите си, да те кешират на 100к.

    Коментиран от #11

    10:49 02.02.2026

  • 11 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ами":

    Бедна ти е фантазията колко желаещи има да продават под себестойност... Един иска да яде, друг трябва да си плати ипотеката, на трети му излязла "супер изгодна" сделка за нещо си и му трябва кешовица... Ей ти безплатен съвет:

    Биткойна ще се срине и под $50 000 и ще се задържи там поне 3 месеца с леки движения... Следва бърз ръст до $80 000 за 10 дни и стабилен ръст до над $120 000 в рамките на 2 месеца... Престой на върха за около 2 седмици и следва спокойно слизане до $60 000... И това ще го виждаш ВСЯКА ГОДИНА, а ако е кофти годината може и два пъти да го видиш...

    10:59 02.02.2026