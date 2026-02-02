Биткойнът продължава да се срива

Цената на биткойн падна под 75 000 USD за първи път от 7 април 2025 г., според данни на Binance.
Към 6:30 ч. българско време цената на биткойн беше 74 859,9 USD (намаление с 4,89%).
Към 6:35 ч. българско време биткойнът забави спада си и се търгуваше на ниво от 74 865 USD (намаление с 4,88%).
1 китайски балон
Коментиран от #4
10:00 02.02.2026
2 хикс
Коментиран от #5
10:22 02.02.2026
3 има много
Някои от тях имат и доста нтересна структура на съдържанието - 5 минути обща финансова култура. 2-3 минути история за флаирали млади хора, 15 минути психологическа подкрепа в стип не се самоубивайте, паритен е са всичко.
Полезни са да ви кажа.
10:24 02.02.2026
4 не разбрахме
До коментар #1 от "китайски балон":защо нищото - някаква си онлайн картика токен трябва да струва 500 000 долара, колкото 2 къщи.
Не бих дал кутията си градински инструменти за някаквъ си токен, камо ли къщата.
10:25 02.02.2026
5 няма логика
До коментар #2 от "хикс":В това оето казваш.
12 000 долара е абсурдна цена, защото е много под цената за копане.
Ако падне под 60 к, цената му ше удари НУЛА, а не 12 000.
Коментиран от #8
10:26 02.02.2026
6 Експерт
10:27 02.02.2026
7 Колко милионери
Посочете ми само един.
Коментиран от #9
10:37 02.02.2026
8 ои8уйхътгрф
До коментар #5 от "няма логика":Никой не се вълнува колко струва да го копаеш, цената я определя пазара... И да изкажа огромни благодарности на инвеститорите дето решиха на пика от $100 000+ да ми изкупят 1/3 от портфейла и да се радват, че са "инвестирали"...
Съвет към пишман инвеститорите- не влагайте парите си в нещо което не разбирате... Още по-малко пък в момент когато нещото е с РЕКОРДЕН РЪСТ...
От друга страна ако ви нямаше вас, пишман инвеститорите, да инвестирате през всички тези години аз щях да съм поне с €50млн. по-беден...
Коментиран от #10
10:46 02.02.2026
9 познавам
До коментар #7 от "Колко милионери":Хипер интелигентни двама души, които забгатяха от бит кон, но само от копане.
Не са дали и 1 цент за ях, извън сметки за ток. Като себестойността им беше по 1000 евро на кон.
Продадоха на по 20-30к и си отвориха бизнеси. После им е подиграваха , че продали евтино, но те си г местеха в другия крачол и си развиваха бизнесите. И вамата се чупиха от България и сега са по света.
Ако питаш за спекуланти на ливъридж .... при тях е сеч и опустушение. Дори когато имаше ръстове на годипна база.
10:48 02.02.2026
10 ами
До коментар #8 от "ои8уйхътгрф":То се определя от пазара, ама кой ще продава под себестност? Освен някой който иска тотално да ликвидира позицията.
Колкото до благодарностите, пали и една свещ за душите на келешите които са ползвали креитните карти на бащите си, да те кешират на 100к.
Коментиран от #11
10:49 02.02.2026
11 ои8уйхътгрф
До коментар #10 от "ами":Бедна ти е фантазията колко желаещи има да продават под себестойност... Един иска да яде, друг трябва да си плати ипотеката, на трети му излязла "супер изгодна" сделка за нещо си и му трябва кешовица... Ей ти безплатен съвет:
Биткойна ще се срине и под $50 000 и ще се задържи там поне 3 месеца с леки движения... Следва бърз ръст до $80 000 за 10 дни и стабилен ръст до над $120 000 в рамките на 2 месеца... Престой на върха за около 2 седмици и следва спокойно слизане до $60 000... И това ще го виждаш ВСЯКА ГОДИНА, а ако е кофти годината може и два пъти да го видиш...
10:59 02.02.2026