Биткойнът продължава да се срива

Цената на биткойн падна под 75 000 USD за първи път от 7 април 2025 г., според данни на Binance.

Към 6:30 ч. българско време цената на биткойн беше 74 859,9 USD (намаление с 4,89%).

Към 6:35 ч. българско време биткойнът забави спада си и се търгуваше на ниво от 74 865 USD (намаление с 4,88%).