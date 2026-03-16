Клюови разговори между Казахстан и САЩ

Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Ключови разговори между Казахстан и САЩ
16 Март, 2026 22:31 517 2

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Казахстан и САЩ обсъдиха широк кръг от двустранни въпроси, като подчертаха ангажимента си за укрепване на енергийното си партньорство. Това стана по време на среща между министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов и посланикът на САЩ Джули Щуфт.

Ключов фокус на разговорите беше осигуряването на регионалната енергийна сигурност и стабилното функциониране на експортните маршрути към световните пазари.

Особено внимание беше обърнато на конструктивното сътрудничество с големите американски корпорации Chevron и ExxonMobil, които остават ключови партньори в реализирането на водещи нефтени и газови проекти – Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Страните обсъдиха подробно перспективите за развитие на въгледобивната промишленост, по-специално дълбоката преработка на въглища и въгледохимията. Одобрена е пътна карта и са планирани проекти за производство на амоняк, урея, синтетичен газ и дизелово гориво с участието на международни и местни компании. Казахстан е заинтересован от развитието на сътрудничество в сектора на чистите въглища, насочено към повишаване на ефективността на производството на енергия от въглища и намаляване на въздействието върху околната среда.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яяяяяяя

    0 0 Отговор
    Моля поправете заглавието

    22:59 16.03.2026

  • 2 Клюови клюови,

    0 0 Отговор
    колко да са клюови...

    23:08 16.03.2026