Над половината млади руснаци намаляват потреблението заради високите цени

56% от руснаците под 25 години са решили да отложат покупката на нови дрехи, докато не износят старите. Тази тенденция се отразява и при 51% от анкетираните на възраст 26-35 години, сочи проучване на финансовия пазар Vyberu.ru.
Според проучването анкетираните най-често намаляват разходите си за дрехи и обувки (55%), козметика и продукти за лична хигиена (44%), аксесоари и малка електроника (39%), декор и обзавеждане за дома (32%), играчки и колекционерски предмети (28%), спортни аксесоари (25%), книги и канцеларски материали (23%), както и за забавления и свободно време (21%).
Освен това, 26% от анкетираните са спрели да отговарят на стандартните сезони на отстъпки и промоции, 24% вече не приемат банерни реклами в социалните медии и push известия, 19% са загубили доверие в натрапчиви промоции и масови имейли, 17% игнорират препоръки от блогъри и инфлуенсъри, а 14% са спрели да обръщат внимание на ярки опаковки и добре подредени витрини.
В същото време 32% от анкетираните са посочили, че са склонни да закупят продукт, ако той има уникална функционалност или технологично предимство, докато други 27% са по-склонни, ако марката активно взаимодейства със своята аудитория в социалните медии. Двадесет и един процента от анкетираните разчитат на положителни отзиви от приятели и познати, а 20% признават, че емоционалната стойност на продукта, личната привързаност към марката или носталгичните сигнали, активно използвани от марките миналата и тази година, могат да ги мотивират да разчупят собствените си граници и да направят покупка.
2 честен ционист
13:23 05.02.2026
5 хехе
13:26 05.02.2026
6 павела митова
13:27 05.02.2026
8 Кристин Ретард
В най-новия член на Гейрозоната, боревеща с шиткойни, намалиха потреблението и въглеродния си отпечатък с 85% от началото на м. януари, пък не се оплакват. Гейрото има възпитателна цел, каквато всъщност е и нашата цел на нас от ЕЦБ.
13:28 05.02.2026
9 Лопата Орешник
13:29 05.02.2026
10 Българин
13:30 05.02.2026
11 Атина Палада
13:31 05.02.2026
12 Атина Палада
13:31 05.02.2026
13 Фродо
13:38 05.02.2026
14 Зеленски съм
13:41 05.02.2026
15 Аз съм веган
13:42 05.02.2026
16 В зоната на леврото
13:42 05.02.2026
17 Осралистан
13:44 05.02.2026
18 От Варна
13:57 05.02.2026
19 пешо
13:57 05.02.2026
20 Смях в залата
13:57 05.02.2026
21 Някой
14:27 05.02.2026
22 Еврейски
12:26 06.02.2026
23 Радвайте се
12:34 06.02.2026
24 Охотник
18:57 06.02.2026