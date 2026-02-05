Новини
Над половината млади руснаци намаляват потреблението заради високите цени

Над половината млади руснаци намаляват потреблението заради високите цени

5 Февруари, 2026 13:21

Пестят най-вече от дрехи и обувки

Над половината млади руснаци намаляват потреблението заради високите цени - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

56% от руснаците под 25 години са решили да отложат покупката на нови дрехи, докато не износят старите. Тази тенденция се отразява и при 51% от анкетираните на възраст 26-35 години, сочи проучване на финансовия пазар Vyberu.ru.

Според проучването анкетираните най-често намаляват разходите си за дрехи и обувки (55%), козметика и продукти за лична хигиена (44%), аксесоари и малка електроника (39%), декор и обзавеждане за дома (32%), играчки и колекционерски предмети (28%), спортни аксесоари (25%), книги и канцеларски материали (23%), както и за забавления и свободно време (21%).

Освен това, 26% от анкетираните са спрели да отговарят на стандартните сезони на отстъпки и промоции, 24% вече не приемат банерни реклами в социалните медии и push известия, 19% са загубили доверие в натрапчиви промоции и масови имейли, 17% игнорират препоръки от блогъри и инфлуенсъри, а 14% са спрели да обръщат внимание на ярки опаковки и добре подредени витрини.

В същото време 32% от анкетираните са посочили, че са склонни да закупят продукт, ако той има уникална функционалност или технологично предимство, докато други 27% са по-склонни, ако марката активно взаимодейства със своята аудитория в социалните медии. Двадесет и един процента от анкетираните разчитат на положителни отзиви от приятели и познати, а 20% признават, че емоционалната стойност на продукта, личната привързаност към марката или носталгичните сигнали, активно използвани от марките миналата и тази година, могат да ги мотивират да разчупят собствените си граници и да направят покупка.


Русия
