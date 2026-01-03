Новини
Николай Вълканов: Преходът към еврото в големите вериги протича гладко

Цените се диктуват от пазара - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Първите дни от въвеждането на еврото в България преминават без съществени сътресения в сектора на модерната търговия. Това обяви в предаването "Събуди се" Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. Въпреки наложените от НАП санкции на 69 търговци в размер на общо 45 000 лева, Вълканов подчерта, че големите вериги са преминали през процеса с отлична предварителна подготовка.

Автоматизирани разплащания и наличност на кеш

Една от основните мерки за избягване на грешки при превалутирането в големите магазини е внедряването на специален софтуер. „На касите се изписва и в левове, и в евро рестото, което клиентът трябва да получи. Това помага на потребителя да е спокоен, а на касиера – да не извършва излишни аритметични сметки“, обясни Вълканов.

Той призна, че в по-малките квартални магазини все още се усеща недостиг на евро монети, но очаква ситуацията да се нормализира след отварянето на банките на 5-и и 6-и януари. Вълканов припомни също, че по закон касиерите имат право да откажат плащания, които включват повече от 50 монети наведнъж.

Спекула или обективни фактори?

Относно притесненията за завишаването на цените, Вълканов беше категоричен, че в големите вериги подобни практики не се наблюдават. Според него промените в цените в началото на 2026 г. се дължат на обективни икономически причини:

Търговците на дребно печелят от оборот, а не от разлика в цената. Имиджът е много по-важен и никой не би рискувал доверието на клиентите за бърза печалба“, допълни той, като посочи, че при някои стоки, като маслото и свинското месо, дори се наблюдава тенденция към поевтиняване.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 5 гласа.
  • 1 Цените се диктуват от алчни търгаши

    12 1 Отговор
    подпомагани от некадърни бръмбари на ръководни службици

    Коментиран от #3

    10:47 03.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мурка

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Цените се диктуват от алчни търгаши":

    В КЛУБА НА БОГАТИТЕ СМЕ

    Коментиран от #19

    10:51 03.01.2026

  • 4 Да ви е.а

    10 2 Отговор
    и. р.ди не наситни.Ограбиха хората.Да пу..ет. ДАНО

    10:51 03.01.2026

  • 5 Джаската

    7 0 Отговор
    мерките трябваше да влязат в сила след 5 януари, за да може магазините да се заредят с евро банкноти.

    10:53 03.01.2026

  • 6 404

    7 2 Отговор
    И днес елитът се чеше по главите: може би не сме казали достатъчно на хората Може би не сме затегнали достатъчно гайките и не сме прекъснали достатъчно подаването на кислород към всички несъгласни гласове, оратори и писатели? Сигурно трябва да има някакво рационално обяснение защо тази ужасна бУлгарска нация за пореден път не отговаря на своя елит! И наистина, щом тези гадни булгари не могат да бъдат преобразени, би било добре да ги заменим с някого!

    10:56 03.01.2026

  • 7 Тома

    7 0 Отговор
    Мога спокойно да кажа че този експерт и е.е неправилно

    10:56 03.01.2026

  • 8 Илюзията на капитализма за

    6 1 Отговор
    свободен пазар

    Коментиран от #18

    10:57 03.01.2026

  • 9 Трол

    5 2 Отговор
    Пазарът е най-съвършеното изобретение на човечеството след бухалката.

    Коментиран от #21

    10:58 03.01.2026

  • 10 Мда-даааааа

    6 1 Отговор
    Според зависи. Преди Нова година си записах час за днес за един фризьорски салон и като отидох, ме сурвакаха с 27 процента увеличение!!! Какво толкова им се е повишило? Преди 2 години също вдигнаха цените, но тогава беше с 10 процента.

    11:01 03.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Борсите ги държат Шиши и Бойко Борисов.Лятото изкуствено вдигнаха цените за да запълнят дупката в бюджета.

    11:04 03.01.2026

  • 12 Роки

    6 1 Отговор
    Тамън влязохме в клуба на богатите, но празникът се отлага за неопределено време, щото изведнъж се оказа, че цените ни били много ниски, но сега европейския пазар ще ги курвенгира нагоре, понеже пазарът диктувал това. Отделно инфлацията си я имало.

    11:04 03.01.2026

  • 13 Удри с лопатата

    6 1 Отговор
    Ето така се оправдава вдигането на цените...с ей такива платени и6рикчии

    11:08 03.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Този Николай що не опита да направи фирма за внос да види как ще го смачкат веднага.Вноса се държи само от политиците.

    11:11 03.01.2026

  • 15 Пълни глупости

    5 0 Отговор
    Вече трети ден в две от големите вериги -Фантастико и Кауфланд отказват да ми приемат 100лв.,защото сметките ми били малки.Е толкова е готова държавата за еврото-три дни не могат да развалят сто лева,не ми се мисли какво щеше да бъде,ако имахме банкноти от 500лв.

    11:11 03.01.2026

  • 16 Де6или, повече от 80%

    5 1 Отговор
    Щом простите българи търпят всичко това ( цени,по-високи от европейските, политици,к0румпирани до 6езо6разие, никакво уважение и 3ащита правата на гражданите) ще търпите и няма да се оплаквате .

    11:13 03.01.2026

  • 17 Не,че нещо,ама...

    5 0 Отговор
    Българинът или е много богат, или много пр0ст,че да търпи тази скъпотия.

    11:14 03.01.2026

  • 18 Мурка

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Илюзията на капитализма за":

    не е Илюзия --А Измама за СТАДОТО

    11:15 03.01.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мурка":

    Да, но сме на масата не сред гостите,
    а като част от менюто на БАНКСТЕРИТЕ❗

    11:21 03.01.2026

  • 20 Гост

    2 1 Отговор
    Българският търговец е много алчен. Много разходи има, да демонстрира у фейсбука, че живее луксозно. Ако може да ти го забоде, на драго сърце ще го направи

    11:22 03.01.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    Не бъркай пазара с парите БЕЗ покритие -
    фиатните пари❗

    11:26 03.01.2026

  • 22 койдазнай

    0 1 Отговор
    Кремвиршите бяха 7 лева, днес са 8 евро. Цените почти не са се променили!

    11:28 03.01.2026