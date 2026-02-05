Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Кирил Домусчиев: Държавата наказва собствената си икономика с убийствени цени на тока

Кирил Домусчиев: Държавата наказва собствената си икономика с убийствени цени на тока

5 Февруари, 2026 16:32, обновена 5 Февруари, 2026 15:39 1 769 28

  • кирил домусчиев-
  • енергетика-
  • цени-
  • ток

Тя е с 20% по-висока от тази в Германия, със 70% по-висока от Франция и Испания и 5-6 пъти по-скъпа спрямо скандинавските държави, заяви председателят на КРИБ

Кирил Домусчиев: Държавата наказва собствената си икономика с убийствени цени на тока - 1
Снимка: economic.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Темата „Енергетика“ е нещо, което общо взето дъвчем всяка година. Различното, което днес ще кажа, е статистиката за 2025 г. и за първия месец на 2026 г. Тя показва, че България е с една от най-скъпите електроенергии в Европа, което значи загуба на конкурентоспособност, по-висока цена на услугите и на продуктите, които излизат от нашата индустрия. Това съответно се отразява и на обществото, създава инфлация.

Това коментира председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, който участва в годишното представяне на приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), цитиран от economic.bg.

Домусчиев бе категоричен, че най-важният проблем е загубата на конкурентоспособност на индустрията, а оттам – на пазари.

„Специално енергоинтензивната индустрия – тази с над 20 – 25% себестойност на енергията – не е конкурентоспособна. Да, цените в Европа също са високи заради войната в Украйна, но в България за миналата година беше 107 евро. Единствено Италия, Румъния и Унгария имат малко по-висока цена от нашата. Всички останали държави са с много по-ниски цени на пазара „Ден напред“.

Той добави, че цената за българската индустрия е с 20% по-висока от тази в Германия и със 70% по-висока от Франция и Испания. А спрямо скандинавските държави нашата електроенергия е 5 – 6 пъти по-скъпа.

Още по-фрапиращи са данните за текущата година.

Започваме със 146 евро на мегаватчас от 1 януари – това е средната цена до 5-ти февруари. Това за мен е убийствено за нашата икономика“, заяви председателят на КРИБ.

В тази връзка той настоя за продължаване на компенсаторния механизъм, който е жизненоважен за енергоинтензивната индустрия, осигуряваща над 20% от БВП.

Европейската комисия позволява това с новия си механизъм за чиста индустрия, но за съжаление ние продължаваме да се бавим с тази нотификация. Да не говорим, че вместо да приложим оптималния размер на компенсациите, нашето правителство е заложило 64 евро като долен праг вместо 50 евро. Не знам по каква причина, но така държавата наказва собствената си икономика.“

Домусчиев подчерта, че тези средства не са „подарък“: „Те отиват за инвестиции, за зелена енергия и енергоспестяване. Това е задължително условие и ще доведе до допълнителни инвестиции в чиста енергия, а не просто да се дават средства без отчетност.“

Липсата на дългосрочни договори за електроенергия бе посочена като друг абсурд.

Едно предприятие не може да сключи дългосрочен договор, ако няма ясна идея каква би била себестойността му. Само в България сериозните компании, инвестирали стотици милиони, гледат на боб и гадаят каква би била цената утре на борсата. Купуват ден за ден. Такова чудо само в България го има! Ще настояваме за специален сегмент, където всяко дружество да знае колко е електроенергията в себестойността му.“

По темата за зеления преход той бе ясен: „Ние сме „за“, но трябва всичко да става плавно, а не с директиви от типа „от утре си длъжен“. Реално много неща не са възможни технически и ще се борим на ниво ЕК за калибриране на тези срокове.“

Най-остри бяха думите му относно управлението на енергийните проекти.

Почне ли държавата да прави нещо, започват вече кражбите, схемите и измамите. Всяка нова мощност трябва да има ясен бизнес план и конкретен инвеститор, а не да бъде финансирана от нас през компенсации. 20 милиарда лева бяха профукани за субсидии през 2020 – 2025 г. чрез премии и преференциални цени. И какъв е резултатът? Енергийната ни система не стана по-конкурентна, имаме недостиг и сме винаги в тройката на най-скъпите в Европа.“

Домусчиев призова за пълна либерализация и край на кръстосаното субсидиране. „В момента индустрията субсидира цената за бита. Дори аз вкъщи получавам евтин ток, без да съм беден, което не е нормално. Това го има само в България – първенци сме по неща, които ги няма другаде. Помощи трябва да има, но за бедните през социалното министерство. Всички останали трябва да си плащаме тока такъв, какъвто струва.“


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И той завалия

    26 3 Отговор
    Който е подкрепил санкциите срещу Русия, да не реве за цени, особено ако има пари, да си построи собствени електроцентрали!

    15:41 05.02.2026

  • 2 честен ционист

    11 20 Отговор
    "Дори аз вкъщи получавам евтин ток, без да съм беден, което не е нормално. Това го има само в България"

    На всички ни е ясно, че не плащащ ток, дори държавата ти го изкупава на хубави цени.

    15:43 05.02.2026

  • 3 НЕВИДИМАТА РЪКА НА ПАЗАРА

    24 1 Отговор
    КАК ПЪК ЕДИН НЕ СЕ ЗАРАДВА НА ВИСОКИТЕ ЦЕНИ.НЕ ЩЕМ РУСИЯ -ДОБРЕ.ЩЕ ВЗЕМАМЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ГАЗ И ПЕТРОЛ ОТ САЩ-ОЩЕ ПО ДОБРЕ.И НАКРАЯ ПАК НЕДОВОЛНИ-ТОВА ВЕЧЕ НЕ Е ДОБРЕ

    15:49 05.02.2026

  • 4 крадеца !

    17 0 Отговор
    Ама милиардите не му стигат на

    15:50 05.02.2026

  • 5 ДОМУСА

    20 0 Отговор
    трябва да бъде в съседна килия редом с Тиквата и Прасето

    15:50 05.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    21 0 Отговор
    Този да не би да продава лекарства на половин цена, та иска енергията да му е на половин цена?

    15:51 05.02.2026

  • 7 ЕДИН ОТ НАЙ–ЧЕСТНИТЕ КРАДЦИ

    20 0 Отговор
    Много беден, затова Тиквата когато беше премиер му построи стадион за 5 МЛН да може нговия отбор да има къде да играе безплатно

    15:53 05.02.2026

  • 8 Нещастници

    17 2 Отговор
    а за битовите потребители в България е само два пъти по евтин спрямо Германия швеция... при положение, че битовите са по големия потребител от бизнеса. Къде беше бизнеса когато лицето БМБ заедно с Атанасов и М Димитров се похвалиха, че са потурчили неефективния проект Белене, който бил ненужен! скоро ще си признаете че половината ток вече е ВНОСЕН!!!!! акую вече ние включил в списъците с клиенти! къде беше бизнеса когато скапания ес вкарваше въглеродни квоти и закри тецовете..... МАЙ НАТА МУ НА БИЗНЕСА, който се прее бе сам друг не може така! ЖАЛБИТЕ ПРЕД КАБИНЕТА НА БМБ и Урсула!

    15:54 05.02.2026

  • 9 БРАТЯТА ГЕОРГИЕВИ

    14 0 Отговор
    построиха с техни пари Софийския университет. Братята Домусчиеви са спонсори на Американсите университети в САЩ ....ФАКТ

    15:54 05.02.2026

  • 10 Нещастници

    16 0 Отговор
    не е заради война, а заради постиженията на герб сдс, БМБ, ген Атанасов и Димитров, които се похвалиха, ще са затрили Белене, плюс зелената сделка , срешу която бизнеса в България НИКОГА НЕ ПРОТЕСТИРА КАТО ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ СРЕЩУ МЕРКОСУР, НИТО СРЕЩУ ВЪГЛЕРОДНИТЕ КВОТИ и турговията с тях, каквото няма никъде по света! така че оплакванията на в Банкя и Брюксел, не ви е виновна България, а тези за които гласувате от 2009 насам

    15:59 05.02.2026

  • 11 Горски

    18 1 Отговор
    Само като погледнеш снимката на Домусчиев и в теб нараства гневът и отвращението. Докога държавата ще дондурка тези олигарси-милиардери. Чува се, че няма да има индексация по швейцарското правило за най-бедната част от обществото - пенсионерите, предвид нарастването на цените във връзка с еврото, защото нямало пари, но за тези охранени котараци винаги се намират, отврат. Ето затова се прокарва сакралната мантра за "Европа на две скорости". Ако увеличат електроенергията за бита толкова драстично, половината български народ ще хвърли топа, без да е изпращан на фронта. Никой не обяснява защо цените на тока у нас са по-високи от тези в Европа? В момента държавата ни е на абсолютен автопилот - ни правителство, ни бюджет, парламентът не работи, всеки прави каквото си иска, изобщо пълен разпад. Къде беше АОБР, когато се "либерализираше" пазара на електроенергия? Въобще откъде АОБР очаква, че ще дойде тая евтина енергия, някой ще дойде да ги замеря с нея от космоса ли?

    16:00 05.02.2026

  • 12 Име

    6 0 Отговор
    Кирчо, спри да ревеш!

    16:05 05.02.2026

  • 13 Нали

    5 0 Отговор
    уж общ пазар има. Що тъй...

    16:11 05.02.2026

  • 14 Да пише

    5 0 Отговор
    в Брюксел. Там ще му обяснят що са тъй работите и колки е неефективен.

    16:15 05.02.2026

  • 15 В ЕС

    6 0 Отговор
    вече и един пирон на конкурентна цена не могат да произведат. Още регулации трябва.

    16:16 05.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бойко Българоубиец

    6 0 Отговор
    Хехе няма белене на ви солари 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!

    16:19 05.02.2026

  • 19 Гербер

    2 0 Отговор
    Ша ви правим зелени 😈

    16:20 05.02.2026

  • 20 Ивелин Михайлов

    13 0 Отговор
    Евтиният ток от Козлодуй изцяло се дарява на Украйна, затова е така 💀🤬

    16:24 05.02.2026

  • 21 енергетик

    10 0 Отговор
    Ами купи си енергия от скандинавския пазар, щом е толкова евтина. Нали има свободен пазар. Или изгради 7 и 8 блок на АЕЦ с американските реактори. И те са "много евтини".
    Ама май футболистчета е по изгодно да се купуват.

    16:38 05.02.2026

  • 22 Цървул

    6 0 Отговор
    Изнасяй си бизнеса там , където енергоносителите са евтини и заплатите са малки . Нас ни остави да се гърчим тук .

    16:52 05.02.2026

  • 23 Милиардер Домус защо ревеш?

    7 0 Отговор
    Нали това са политиките на аверите ти от ГЕРБ, ППДБ и НовотоНачало. Следваме наше слънце в Брюксел и клуба на богаташите до смърт!

    16:59 05.02.2026

  • 24 Ягуар

    4 0 Отговор
    Пичове, обърнете се към ерп-тата! Държавата я няма отдавна. Не ревете държавата да ви плаща тока! нали сте бизнесмени, договорете се с ерп-тата!

    17:00 05.02.2026

  • 25 Този

    4 0 Отговор
    наркотрафикант , кога ще спре да се обяснява

    17:02 05.02.2026

  • 26 Тити

    3 0 Отговор
    Ама като държавата ти построи стадиона не ревеше?????

    17:35 05.02.2026

  • 27 Гост

    2 0 Отговор
    И тоз щом ревна от сметките за тока ,положението е отчайващо.

    Коментиран от #28

    18:11 05.02.2026

  • 28 ЩОМ СЕ СРАВНЯВА ПО СМЕТКИ НА

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    ТОК У ТЯХ С РАБОТНИЦИ ПРИМЕРНО ОТ ХИДРАВЛИК КАЗАНЛЪК... С ПО 450 ЕРВО НА МЕСЕЦ....... АБЕ ДА ЗИМА ТОК ОТ ФОТОВОЛТСИЦИТЕ БЕ. НАЛИ Е БЕЗ ПАРИ ОТ СЛЪНЦЕТО...

    16:16 06.02.2026