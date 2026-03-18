Новини
България »
Костадинов: Нашият опонент на изборите е апатията, а ако щете дори и глупостта на част от хората

Костадинов: Нашият опонент на изборите е апатията, а ако щете дори и глупостта на част от хората

18 Март, 2026 10:53 511 31

  • костадин костадинов-
  • избори

Виждаме в момента огромно разминаване между публичния образ, който беше създаден на бившия президент Радев, и неговото политическо битие като политически лидер, защото това са двама различни хора

Костадинов: Нашият опонент на изборите е апатията, а ако щете дори и глупостта на част от хората - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Нашият опонент на изборите е апатията, а ако щете дори и глупостта на част от хората в нашата страна, които смятат, че нищо не може да се промени и че от тях нищо не зависи. Това е големият враг на българския народ - собствената ни апатия, неверие, нихилизъм и глупост. Дори ако щете, казвам „собствената ни“, защото и аз съм част от нашия народ. И, както се казва, никой от нас не е застрахован понякога да проявява глупост, униние или да изпада в отчаяние. Това е основният ни враг. Работим за по-голямата активност. Това заяви в "Здравей, България" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Виждаме в момента огромно разминаване между публичния образ, който беше създаден на бившия президент Радев, и неговото политическо битие като политически лидер, защото това са двама различни хора. Единият говореше едно, а другият - съвсем различно нещо. Има голямо разочарование сред неговите потенциални избиратели, които виждат, че очевидно стават свидетели на поредната подмяна, което не е нищо ново в българския политически пейзаж", коментира той.

Всички казват, че в момента сме на около 6-7%. и това важи за всички социологически агенции. Има една дори, за която си мисля, че ако ни даде двуцифрено число, ще получат някакъв удар", изтъкна той.

„Програмата ни е обновена и излиза в петък. Казва се „България 1400”, защото пред 2032 година ще се навършат 1400 години от създаването на първата българска държава в Европа – Стара Велика България", обясни лидерът на "Възраждане".

И изтъкна, че не се притеснява от отлив на свои избиратели към партията на Румен Радев, защото "неговите изказвания след момента, в който напусна президентството, са съвсем различни от това, което казваше преди".

В кампанията няма да правим специално разграничение - избирателите са достатъчно интелигентни. Аз вярвам в българския народ. Въпреки слабостите ни в момента, въпреки унинието и апатията, в които са изпаднали много от нашите сънародници, аз вярвам в тях. Това е достатъчно", категоричен е Костадинов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 9 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Партията на хората от народа.

    10:53 18.03.2026

  • 2 Мдаа

    12 8 Отговор
    И този е за лудницата!

    10:56 18.03.2026

  • 3 Браво

    20 7 Отговор
    Нарича Българския народ глупави.....Така е,не успяхме като този умния да построим палат на брега на морето

    Коментиран от #11

    10:56 18.03.2026

  • 4 Хората

    8 5 Отговор
    били глупави , а малкопишещия и колектива му бъкат от мозък , няма що !

    Коментиран от #8

    10:59 18.03.2026

  • 5 и да загубят електорат ще си го върнат

    5 5 Отговор
    На следващите избори които ще са есента.

    11:02 18.03.2026

  • 6 Остап Бендер

    7 6 Отговор
    И този нарича българите глупаци. Кои са умните,тези които му се подават на руските му тъпанарщини. И той е на принципа " който не е с нас, е против нас". Жалко,че има българи, които не мислят,когато гласуват.

    11:03 18.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ти поне едно изказване на Костадинов

    5 10 Отговор

    До коментар #4 от "Хората":

    Слушал ли си в парламента. Защото всички партии млъкват и го слушат. Той е историк и има невероятни знания а е и много добър оратор и патриот

    Коментиран от #13

    11:05 18.03.2026

  • 9 Остап Бендер

    6 2 Отговор
    И този нарича българите глупаци. Кои са умните,тези които му се подават на руските му тъпанарщини. И той е на принципа " който не е с нас, е против нас". Жалко,че има българи, които не мислят,когато гласуват.

    11:05 18.03.2026

  • 10 Сила

    7 2 Отговор
    Това е вашия основен коз да съществувате бе Копейкин ....апатията и глупостта на БГ то !!! Иначе нямаше да ви има ...

    11:07 18.03.2026

  • 11 Плюсовете са ти фалшиви

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    Никой не ви подкрепя опорките завистливи.

    11:07 18.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ти поне едно изказване на Костадинов":

    Има логорея ....клиничен случай е !!!

    11:08 18.03.2026

  • 14 социология

    8 1 Отговор
    Гласувайте балами , че имам две къщи да довършвам

    Коментиран от #22

    11:09 18.03.2026

  • 15 и глупостта на част от хората

    2 2 Отговор
    за кои
    избирачите на тикви и шопари ли

    11:10 18.03.2026

  • 16 популист

    6 0 Отговор
    И ти така влезе в политиката възползвайки се от глупавия народ, говореше че ще връщаш субсидиите, а направи точно обратното, не ги връщаш . Колко си нагъл само, виждаш себе си над народа, умен си, а глупавия народ е под краката ти.....и се молят да гласуват за теб умния

    11:11 18.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Заглавието леко подвежда

    3 0 Отговор
    Той говори за страховете на хората че нищо не зависи от тях. Ми не е така. Всичко зависи от хората. Ако бяха казали не на еврото нямаше да сме в това блато сега.

    11:15 18.03.2026

  • 19 Край

    2 2 Отговор
    Ром или не това е най-бързо мислещия и най-знаещия политик в момента в България. Притеснително е само честото повтаряне на "Аз".

    Коментиран от #23, #25

    11:16 18.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ккк

    1 3 Отговор
    глупави са защото като има активност приближавате 4-те % , където и ви е мястото , сега Герб няма да може да ви купува гласове че и на тях нещо им малеят

    11:17 18.03.2026

  • 22 идваш със шест плюса априори

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "социология":

    Да промиваш мозъци. Къщите на опозицията те дразнят и завиждаш , а хотелите самолетите и яхтите на управляващите те не те дразнят.

    11:18 18.03.2026

  • 23 хнплоп

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Край":

    Ивелин Михайлов от Величие е с повече стойност и е построил нещо с ръцете си без 1 лев от държавата. Само той е направил нещо с ръцете си преди политиката. Другите са говорещи маймуни дето нямат и 1 ден да са работили нещо. Не са изкарали и 1 лев.

    Коментиран от #28

    11:20 18.03.2026

  • 24 Силата да не вярваш

    0 2 Отговор
    Политиците само лъжат, затова хората не гласуват. Нашето негласуване е най-голямата сила на българския народ. Тя доказва, че хората не вярват на политиците. Това ни спаси по време на кромида. Никой не вярва на нищо на тази територия и никой не се вапца. Дори и тези дето се "ваксинираха" бяха със сертификатус фалшификатус. Докато хората във всички други държави по света ги побъркаха. Вапцаха ги по 4-5 пъти. Канада като излезнаха целият народ да протестира и какво? Демократичните канадски власти си направиха народа диви и щастливи. Нямаше разлика в действията на Канада и Китай, примерно. Нашето негласуване ни спаси и от източния фронт, ако не знаете. И нищо чудно да е отложило по-мащабна война на изток поне с няколко години. Не го подценявайте това. Ние не вярваме в политиците и никой не може да ни поведе нанякъде. Ние сме една голяма неизвестна за момента и бъркаме бая планове. За Бога братя, НЕ ГЛАСУВАЙТЕ!

    Коментиран от #29

    11:21 18.03.2026

  • 25 Не ми е направило впечатление да повтаря

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Край":

    Аз така Аз иначе , но да той е най умния и най бързомислещия политик в България. Много добър историк и правист учен към БАН страхотен оратор и визионер.

    11:22 18.03.2026

  • 26 доживяхме

    2 0 Отговор
    само циганин умен, българин глупав

    11:22 18.03.2026

  • 27 Майора

    3 1 Отговор
    Ало Копейкин , най малкото което може да направиш е , да се извиниш на народа че г обявяваш за тъпаци и апатични! Тръгна по пътя на Волен и той ще те изведе там където ти е мястото- извън НС!

    11:23 18.03.2026

  • 28 Край

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "хнплоп":

    Ивелин Величието е политическия Джорджано - отива на купон. Направил е един бутафорен замък с парите от една пирамида с нула икономически смисъл и е събрал пари от най-икономически неграмотните хора.

    11:24 18.03.2026

  • 29 дквока

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Силата да не вярваш":

    Ти си глупак бре. Или си платен от ГЕРБ циганина. Като не гласуват българите, бандитите купуват малко цигани и си заграбват пак властта и продължават да те крадат. Вече 36 г ти го правят. Още ли не си разбрал как те ограбват.

    11:24 18.03.2026

  • 30 Фарфалюлю

    1 0 Отговор
    Глупоста на хората важи именно за избирателите на изхождане. Гласуващи за копейката,доказан лъжец и измамник

    11:25 18.03.2026

  • 31 Недоумявам….

    1 0 Отговор
    ….как менторът му -> малкото д с голямото Д още му позволява да каканижи от ефирът…..

    11:25 18.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове