Костадинов: Нашият опонент на изборите е апатията, а ако щете дори и глупостта на част от хората

"Нашият опонент на изборите е апатията, а ако щете дори и глупостта на част от хората в нашата страна, които смятат, че нищо не може да се промени и че от тях нищо не зависи. Това е големият враг на българския народ - собствената ни апатия, неверие, нихилизъм и глупост. Дори ако щете, казвам „собствената ни“, защото и аз съм част от нашия народ. И, както се казва, никой от нас не е застрахован понякога да проявява глупост, униние или да изпада в отчаяние. Това е основният ни враг. Работим за по-голямата активност. Това заяви в "Здравей, България" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
"Виждаме в момента огромно разминаване между публичния образ, който беше създаден на бившия президент Радев, и неговото политическо битие като политически лидер, защото това са двама различни хора. Единият говореше едно, а другият - съвсем различно нещо. Има голямо разочарование сред неговите потенциални избиратели, които виждат, че очевидно стават свидетели на поредната подмяна, което не е нищо ново в българския политически пейзаж", коментира той.
Всички казват, че в момента сме на около 6-7%. и това важи за всички социологически агенции. Има една дори, за която си мисля, че ако ни даде двуцифрено число, ще получат някакъв удар", изтъкна той.
„Програмата ни е обновена и излиза в петък. Казва се „България 1400”, защото пред 2032 година ще се навършат 1400 години от създаването на първата българска държава в Европа – Стара Велика България", обясни лидерът на "Възраждане".
И изтъкна, че не се притеснява от отлив на свои избиратели към партията на Румен Радев, защото "неговите изказвания след момента, в който напусна президентството, са съвсем различни от това, което казваше преди".
В кампанията няма да правим специално разграничение - избирателите са достатъчно интелигентни. Аз вярвам в българския народ. Въпреки слабостите ни в момента, въпреки унинието и апатията, в които са изпаднали много от нашите сънародници, аз вярвам в тях. Това е достатъчно", категоричен е Костадинов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:53 18.03.2026
2 Мдаа
10:56 18.03.2026
3 Браво
Коментиран от #11
10:56 18.03.2026
4 Хората
Коментиран от #8
10:59 18.03.2026
5 и да загубят електорат ще си го върнат
11:02 18.03.2026
6 Остап Бендер
11:03 18.03.2026
8 Ти поне едно изказване на Костадинов
До коментар #4 от "Хората":Слушал ли си в парламента. Защото всички партии млъкват и го слушат. Той е историк и има невероятни знания а е и много добър оратор и патриот
Коментиран от #13
11:05 18.03.2026
9 Остап Бендер
11:05 18.03.2026
10 Сила
11:07 18.03.2026
11 Плюсовете са ти фалшиви
До коментар #3 от "Браво":Никой не ви подкрепя опорките завистливи.
11:07 18.03.2026
13 Сила
До коментар #8 от "Ти поне едно изказване на Костадинов":Има логорея ....клиничен случай е !!!
11:08 18.03.2026
14 социология
Коментиран от #22
11:09 18.03.2026
15 и глупостта на част от хората
избирачите на тикви и шопари ли
11:10 18.03.2026
16 популист
11:11 18.03.2026
18 Заглавието леко подвежда
11:15 18.03.2026
19 Край
Коментиран от #23, #25
11:16 18.03.2026
21 ккк
11:17 18.03.2026
22 идваш със шест плюса априори
До коментар #14 от "социология":Да промиваш мозъци. Къщите на опозицията те дразнят и завиждаш , а хотелите самолетите и яхтите на управляващите те не те дразнят.
11:18 18.03.2026
23 хнплоп
До коментар #19 от "Край":Ивелин Михайлов от Величие е с повече стойност и е построил нещо с ръцете си без 1 лев от държавата. Само той е направил нещо с ръцете си преди политиката. Другите са говорещи маймуни дето нямат и 1 ден да са работили нещо. Не са изкарали и 1 лев.
Коментиран от #28
11:20 18.03.2026
24 Силата да не вярваш
Коментиран от #29
11:21 18.03.2026
25 Не ми е направило впечатление да повтаря
До коментар #19 от "Край":Аз така Аз иначе , но да той е най умния и най бързомислещия политик в България. Много добър историк и правист учен към БАН страхотен оратор и визионер.
11:22 18.03.2026
26 доживяхме
11:22 18.03.2026
27 Майора
11:23 18.03.2026
28 Край
До коментар #23 от "хнплоп":Ивелин Величието е политическия Джорджано - отива на купон. Направил е един бутафорен замък с парите от една пирамида с нула икономически смисъл и е събрал пари от най-икономически неграмотните хора.
11:24 18.03.2026
29 дквока
До коментар #24 от "Силата да не вярваш":Ти си глупак бре. Или си платен от ГЕРБ циганина. Като не гласуват българите, бандитите купуват малко цигани и си заграбват пак властта и продължават да те крадат. Вече 36 г ти го правят. Още ли не си разбрал как те ограбват.
11:24 18.03.2026
30 Фарфалюлю
11:25 18.03.2026
31 Недоумявам….
11:25 18.03.2026