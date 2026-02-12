Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Двойно по-малка печалба отчете Mercedes-Benz

12 Февруари, 2026 10:51 722 8

За 2025 година тя е 5.3 милиарда евро

Двойно по-малка печалба отчете Mercedes-Benz - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нетната печалба на германския автомобилен производител Mercedes-Benz е спаднала почти наполовина през 2025 г. в сравнение с предходната година, а именно с 49%, от 10,4 млрд. EUR на 5,3 млрд. EUR, според прессъобщение на компанията.

Причините за това са: мита, негативното въздействие на валутния курс и нарастващата конкуренция, предимно от китайски производители. Продажбите на Mercedes-Benz са спаднали с 9% до 132,2 млрд. EUR. Оперативната печалба преди лихви и данъци е спаднала с 57% до 5,82 млрд. EUR.

Компанията е продала приблизително 2 160 000 леки автомобила и микробуса миналата година. Продажбите в Китай обаче са спаднали с 19%.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 само кажете

    ако се налага аванса ще го превеждам на мерцедес, заплатата на зеления наркоман

    на мен пари не ми трябват щото

    11:02 12.02.2026

  • 4 Златен зъб с чалма

    Ана майко и аз купих Мерцедес на децата от соцяла.
    Бай м@нг@л@ и той се усети, че мерцедеса много скъпо и много са чупва таз кола.Няма и бакър вече по нея всичко пластик галям баклук с галям таЛавизор.НемЦки баклук!

    11:35 12.02.2026

  • 5 Салих Реджеп

    Аз се чудя въобще как има още баламурници, които да купуват тея скапани коптори...

    12:10 12.02.2026

  • 6 Мерцедес

    беше някога

    12:30 12.02.2026

  • 7 Хаха

    СЯ НА ПУТИН МУ СТАНА ЛОШО, ЧЕ НА ТЕЯ НАМАЛЯЛА ПЕЧАЛБАТА.

    12:39 12.02.2026

  • 8 Някой

    Ами направете свестни коли да се купуват и да печелите бе. За МЕРЦА ви е виновен Мерц.

    12:41 12.02.2026