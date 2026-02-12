Двойно по-малка печалба отчете Mercedes-Benz

Нетната печалба на германския автомобилен производител Mercedes-Benz е спаднала почти наполовина през 2025 г. в сравнение с предходната година, а именно с 49%, от 10,4 млрд. EUR на 5,3 млрд. EUR, според прессъобщение на компанията.

Причините за това са: мита, негативното въздействие на валутния курс и нарастващата конкуренция, предимно от китайски производители. Продажбите на Mercedes-Benz са спаднали с 9% до 132,2 млрд. EUR. Оперативната печалба преди лихви и данъци е спаднала с 57% до 5,82 млрд. EUR.

Компанията е продала приблизително 2 160 000 леки автомобила и микробуса миналата година. Продажбите в Китай обаче са спаднали с 19%.