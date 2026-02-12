Двойно по-малка печалба отчете Mercedes-Benz

Нетната печалба на германския автомобилен производител Mercedes-Benz е спаднала почти наполовина през 2025 г. в сравнение с предходната година, а именно с 49%, от 10,4 млрд. EUR на 5,3 млрд. EUR, според прессъобщение на компанията.
Причините за това са: мита, негативното въздействие на валутния курс и нарастващата конкуренция, предимно от китайски производители. Продажбите на Mercedes-Benz са спаднали с 9% до 132,2 млрд. EUR. Оперативната печалба преди лихви и данъци е спаднала с 57% до 5,82 млрд. EUR.
Компанията е продала приблизително 2 160 000 леки автомобила и микробуса миналата година. Продажбите в Китай обаче са спаднали с 19%.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само кажете
на мен пари не ми трябват щото
11:02 12.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Златен зъб с чалма
Бай м@нг@л@ и той се усети, че мерцедеса много скъпо и много са чупва таз кола.Няма и бакър вече по нея всичко пластик галям баклук с галям таЛавизор.НемЦки баклук!
11:35 12.02.2026
5 Салих Реджеп
12:10 12.02.2026
6 Мерцедес
12:30 12.02.2026
7 Хаха
12:39 12.02.2026
8 Някой
12:41 12.02.2026