Рекордни приходи обяви УЕФА

12 Февруари, 2026 19:29 383 0

Общите приходи от всички състезания надхвърлиха 5 милиарда евро, което е увеличение със 737 милиона евро в сравнение с предходния сезон

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Европейската футболна централа УЕФА обяви финансовите си резултати за изминалата година, отбелязвайки рекордни приходи от мъжките клубни турнири. Общите приходи от всички състезания надхвърлиха 5 милиарда евро, което е увеличение със 737 милиона евро в сравнение с предходния сезон.

„Общите приходи от ;мъжките европейски клубни турнири се увеличиха до 4,4 милиарда евро, което е увеличение с 690 милиона евро в сравнение с данните за сезон 2023/2024. Този растеж доведе до увеличени реинвестиции, като финансовите плащания към клубовете достигнаха 3,4 милиарда евро – 400 милиона евро повече от предходния сезон.

Също така потвърдихме ангажимента си към играта, като отделихме 10% от брутните си приходи от състезания за солидарни плащания. От тази сума 308 милиона евро се разпределят за клубове, които не участват в европейски състезания – 76% увеличение спрямо предходната година, с допълнително финансиране, разпределено на клубове, елиминирани в квалификационните кръгове. Допълнителни 25 милиона евро се използват за подкрепа на Младежката лига на УЕФА и женските клубни състезания“, съобщи УЕФА на официалния си уебсайт.


