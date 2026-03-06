САЩ няма да включват Министерството на финансите в търговията с петролни фючърси

Американската администрация няма планове да използва Министерството на финансите за търговия с петролни фючърси, въпреки покачващите се цени на енергията на фона на конфликта в Иран, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източник.

Белият дом е обсъдил възможността за участие на Министерството на финансите в търговията с петролни фючърси, но е заключил, че влиянието на ведомството върху пазара ще бъде ограничено поради високите обеми на търговия. Администрацията също така не е склонна да използва петрол от Стратегическия петролен резерв, който в момента е приблизително 60% пълен след широкото му използване при бившия президент Джо Байдън.

Цените на петрола се повишиха рязко тази седмица, но леко паднаха в петък, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви бързи мерки за стабилизиране на пазара. Освен това САЩ временно разрешиха на индийските рафинерии да купуват петрол от Русия до началото на април.