Новини
Бизнес »
САЩ няма да включват Министерството на финансите в търговията с петролни фючърси

САЩ няма да включват Министерството на финансите в търговията с петролни фючърси

6 Март, 2026 14:47 446 1

  • сащ-
  • фючърси-
  • търгови-
  • петрол-
  • министерство на финансите

Влиянието на министерството върху пазара ще бъде ограничено поради високите обеми на търговия

САЩ няма да включват Министерството на финансите в търговията с петролни фючърси - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската администрация няма планове да използва Министерството на финансите за търговия с петролни фючърси, въпреки покачващите се цени на енергията на фона на конфликта в Иран, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източник.

Белият дом е обсъдил възможността за участие на Министерството на финансите в търговията с петролни фючърси, но е заключил, че влиянието на ведомството върху пазара ще бъде ограничено поради високите обеми на търговия. Администрацията също така не е склонна да използва петрол от Стратегическия петролен резерв, който в момента е приблизително 60% пълен след широкото му използване при бившия президент Джо Байдън.

Цените на петрола се повишиха рязко тази седмица, но леко паднаха в петък, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви бързи мерки за стабилизиране на пазара. Освен това САЩ временно разрешиха на индийските рафинерии да купуват петрол от Русия до началото на април.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Малкия тръмпи купил петрол за 30милиона $, 48 часа преди баща му да нападне иран

    15:31 06.03.2026