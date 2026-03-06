Новини
Туроператорите Бохемия и Абакс организират чартър от Дубай за прибиране на групите си

6 Март, 2026 19:44, обновена 6 Март, 2026 18:50 654 4

Полетът ще се осъществи утре, с националния превозвач “България Еър”

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Туроператорите “Бохемия” и “Абакс” организират чартър от Дубай, който да прибере групите им оттам с блокираните български туристи.

Полетът ще се осъществи утре, 7 март 2026 г., с националния превозвач “България Еър”, обяви за TravelNews Байко Байков, собственик и управител на “Бохемия”. Самолетът е със 180 места и ще бъде изцяло платен от туроператорите, които си разделят средствата, каза той.

“Дебело искам да подчертая, че ние си плащаме чартъра, а не е за сметка на държавата и данъкоплатците”, допълни Георги Пасев, управител на “Абакс”. Според него държавата е отказала да организира полет за туроператорите, който те да си платят. Целта е била да получат по-бързо разрешителните за полетите.

Това е трети самолет, който туроператори сами плащат за евакуация на туристите. В Дубай продължава да има туристи и на други агенции, които в момента се опитват да ги качат по полетите на авиокомпанията Fly Dubai, която възстанови редовната линия до София. Wizz Air отмени своите полети по маршрута до 16 март.

Правителството изпрати още един голям самолет да прибере български граждани от Дубай, който се очаква да кацне в София към 3:30 ч. през нощта. Полетът е на българската авиокомпания GullivAir, която изпрати своя Airbus A330-203 с 326 места на борда.

Източник: travelnews.bg


  • 1 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Тези тур оператори са читави. Другите прибраха парите за билети и реват държавата да поеме разходите.

    Коментиран от #2

    18:56 06.03.2026

  • 2 А бе Данко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Довчера ревеше кой ще плаща за полетите, а сега обърна палачинката. Акушерката ти пита ли я това дето те питах?

    19:03 06.03.2026

  • 3 Дядо Ставри

    0 0 Отговор
    Коментиран от #2

18:56 06.03.2026

    Българската енергия - работна сила от Дубай,
    отново се връща по Българските Курорти!
    Чакайте да дойде лятото и икономиката ни
    ще се вдигне на високи висоти, както по
    времето на Бай Тошо. Тогава тази работна
    сила беше безплатна, а сега е платна!

    19:17 06.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.