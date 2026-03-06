Туроператорите Бохемия и Абакс организират чартър от Дубай за прибиране на групите си

Туроператорите “Бохемия” и “Абакс” организират чартър от Дубай, който да прибере групите им оттам с блокираните български туристи.

Полетът ще се осъществи утре, 7 март 2026 г., с националния превозвач “България Еър”, обяви за TravelNews Байко Байков, собственик и управител на “Бохемия”. Самолетът е със 180 места и ще бъде изцяло платен от туроператорите, които си разделят средствата, каза той.

“Дебело искам да подчертая, че ние си плащаме чартъра, а не е за сметка на държавата и данъкоплатците”, допълни Георги Пасев, управител на “Абакс”. Според него държавата е отказала да организира полет за туроператорите, който те да си платят. Целта е била да получат по-бързо разрешителните за полетите.

Това е трети самолет, който туроператори сами плащат за евакуация на туристите. В Дубай продължава да има туристи и на други агенции, които в момента се опитват да ги качат по полетите на авиокомпанията Fly Dubai, която възстанови редовната линия до София. Wizz Air отмени своите полети по маршрута до 16 март.

Правителството изпрати още един голям самолет да прибере български граждани от Дубай, който се очаква да кацне в София към 3:30 ч. през нощта. Полетът е на българската авиокомпания GullivAir, която изпрати своя Airbus A330-203 с 326 места на борда.

