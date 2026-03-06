Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Китай инвестира огромната сума от 1.45 трилиона долара в изкуствен интелект

Китай инвестира огромната сума от 1.45 трилиона долара в изкуствен интелект

6 Март, 2026 13:37 649 0

  • изкуствен интелект-
  • китай-
  • инвестиции-
  • индустрии

Парите ще бъдат усвоени в индустрии свързани с ИИ до 2030 година

Китай инвестира огромната сума от 1.45 трилиона долара в изкуствен интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Размерът на свързаните с изкуствен интелект индустрии в Китай ще надхвърли 10 трилиона юана (приблизително 1,45 трлн. USD) до края на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.).

„Ще задълбочим прилагането на програмата AI+, разширявайки възможностите на всички индустрии и обслужвайки всяко домакинство. До края на 15-ия петгодишен план мащабът на свързаните с изкуствен интелект индустрии ще нарасне до над 10 трилиона юана“, каза Джън Шанджие, председател на Националната комисия за развитие и реформи (NDRC). Той говори на пресконференция по време на четвъртата сесия на 14-ия Всекитайски народен конгрес (NPC, парламент).


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ