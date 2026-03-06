Китай инвестира огромната сума от 1.45 трилиона долара в изкуствен интелект

Размерът на свързаните с изкуствен интелект индустрии в Китай ще надхвърли 10 трилиона юана (приблизително 1,45 трлн. USD) до края на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.).

„Ще задълбочим прилагането на програмата AI+, разширявайки възможностите на всички индустрии и обслужвайки всяко домакинство. До края на 15-ия петгодишен план мащабът на свързаните с изкуствен интелект индустрии ще нарасне до над 10 трилиона юана“, каза Джън Шанджие, председател на Националната комисия за развитие и реформи (NDRC). Той говори на пресконференция по време на четвъртата сесия на 14-ия Всекитайски народен конгрес (NPC, парламент).