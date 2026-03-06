Нито един танкер не е преминал през Ормузкия проток за изминалите 24 часа

Корабоплаването в Ормузкия проток е почти спряло, като през последните 24 часа не е преминал нито един петролен танкер, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на Съвместния морски информационен център (JMIC).
Според центъра, само два търговски транзита са осъществени през пролива през последните 24 часа.
По-рано Bloomberg, позовавайки се на данни от морската информационна агенция Clarksons Research, съобщи, че над 3000 кораба чакат в пристанищата на Персийския залив за транзитно преминаване през Ормузкия проток.
1 Е НИЕ СИ ИМАМЕ ВСИЧКО
15:50 06.03.2026
2 СПОКО БЕ НАТО ВИ ПАЗИ
15:51 06.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 От три дни не
15:52 06.03.2026
5 ЗАПРЯНКАТА ОТРЕПОРТУВА
15:52 06.03.2026
6 ООрана държава
15:53 06.03.2026
7 Баба Яга яхнала Ф16
15:54 06.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тенис
15:56 06.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Реалист
16:01 06.03.2026
12 ВВП
16:02 06.03.2026
13 По важното е че
16:09 06.03.2026
14 Ревнали ми за Ормузкия проток
16:14 06.03.2026