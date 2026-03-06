Нито един танкер не е преминал през Ормузкия проток за изминалите 24 часа

Корабоплаването в Ормузкия проток е почти спряло, като през последните 24 часа не е преминал нито един петролен танкер, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на Съвместния морски информационен център (JMIC).

Според центъра, само два търговски транзита са осъществени през пролива през последните 24 часа.

По-рано Bloomberg, позовавайки се на данни от морската информационна агенция Clarksons Research, съобщи, че над 3000 кораба чакат в пристанищата на Персийския залив за транзитно преминаване през Ормузкия проток.