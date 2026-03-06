Новини
Нито един танкер не е преминал през Ормузкия проток за изминалите 24 часа

6 Март, 2026 15:47 732 14

Преминали са едва 2 търговски кораба

Нито един танкер не е преминал през Ормузкия проток за изминалите 24 часа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Корабоплаването в Ормузкия проток е почти спряло, като през последните 24 часа не е преминал нито един петролен танкер, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на Съвместния морски информационен център (JMIC).

Според центъра, само два търговски транзита са осъществени през пролива през последните 24 часа.

По-рано Bloomberg, позовавайки се на данни от морската информационна агенция Clarksons Research, съобщи, че над 3000 кораба чакат в пристанищата на Персийския залив за транзитно преминаване през Ормузкия проток.


Всички държави
  • 1 Е НИЕ СИ ИМАМЕ ВСИЧКО

    14 3 Отговор
    най-вече телевизии, от където разни недорасли евроатлантици и сгърбени бабички и дядовци ни уверяват, че всичко е наред.

    15:50 06.03.2026

  • 2 СПОКО БЕ НАТО ВИ ПАЗИ

    13 1 Отговор
    най-вече хора с имена Соломон и фамилии Паси

    15:51 06.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 От три дни не

    13 1 Отговор
    е преминал нито един танкер. Особено в посока арабския залив защото инсталациите на брега вече не работят и няма смисъл да рискува защото няколко вече са потопени може да започнете да залагате след два месеца колко ще струват горивата в Европейския съюз

    15:52 06.03.2026

  • 5 ЗАПРЯНКАТА ОТРЕПОРТУВА

    11 1 Отговор
    на ТИКВАТА: Всичко съм изпълнил. НАДЕЖДА всяка тука оставете също ни увери, че има надежда

    15:52 06.03.2026

  • 6 ООрана държава

    10 1 Отговор
    Айде 5 евро нафтата до седмица...

    15:53 06.03.2026

  • 7 Баба Яга яхнала Ф16

    8 1 Отговор
    се носи над Бълфгария. Само, че май не е българска метлата, а гръцка

    15:54 06.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тенис

    8 2 Отговор
    Браво,евала на персите!

    15:56 06.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Реалист

    9 0 Отговор
    Поздравления!

    16:01 06.03.2026

  • 12 ВВП

    8 1 Отговор
    Ох котьо...

    16:02 06.03.2026

  • 13 По важното е че

    11 1 Отговор
    Нито един танкер от два месеца не е разтоварил петрол на Росенец. И... ама мого дебел го ядем заради родната ни атлантическа сган. Пак за тея гласувайте....

    16:09 06.03.2026

  • 14 Ревнали ми за Ормузкия проток

    9 1 Отговор
    видиш ли нещастниците.... А през Босфора до Росенец как е бре мишки атлантически? Има ли опашка? А? Съвсем скоро ще молим Грузия да ни спасява с горива ....ъхъъъ....точно Грузия и точно произведени с руски нефт

    16:14 06.03.2026