Европейска нискотарифна авиокомпания получи разрешение да лети до САЩ

Унгарската нискотарифна авиокомпания - Wizz Air, получи необходимите регулаторни одобрения за извършване на полети между Великобритания и САЩ. Както беше съобщено по-рано, авиокомпанията не планира редовни търговски полети до САЩ. Новото разрешение е значимо постижение и резултат от дълга подготовка, координация с регулаторните органи и оперативно планиране. С получените одобрения Wizz Air вече ще предлага персонализирани чартърни полети за европейски футболни отбори и фенове, пътуващи за Световното първенство, както и за туроператори, които организират групови пътувания до САЩ.

„Получаването на одобрение за полети между Великобритания и САЩ е огромно постижение за нас. То отваря врати към нови възможности, особено за европейските футболни отбори и техните привърженици, които това лято ще пътуват през Атлантическия океан. Готови сме да предоставим изключително чартърно обслужване и да пренесем феновете възможно най-близо до емоциите в САЩ“, каза Ивон Мойнихан, управляващ директор на Wizz Air UK.