Европейска нискотарифна авиокомпания получи разрешение да лети до САЩ

6 Март, 2026 15:05 628 5

Предлага персонализирани чартърни полети за европейски футболни отбори и фенове, пътуващи за Световното първенство

Европейска нискотарифна авиокомпания получи разрешение да лети до САЩ - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгарската нискотарифна авиокомпания - Wizz Air, получи необходимите регулаторни одобрения за извършване на полети между Великобритания и САЩ. Както беше съобщено по-рано, авиокомпанията не планира редовни търговски полети до САЩ. Новото разрешение е значимо постижение и резултат от дълга подготовка, координация с регулаторните органи и оперативно планиране. С получените одобрения Wizz Air вече ще предлага персонализирани чартърни полети за европейски футболни отбори и фенове, пътуващи за Световното първенство, както и за туроператори, които организират групови пътувания до САЩ.

„Получаването на одобрение за полети между Великобритания и САЩ е огромно постижение за нас. То отваря врати към нови възможности, особено за европейските футболни отбори и техните привърженици, които това лято ще пътуват през Атлантическия океан. Готови сме да предоставим изключително чартърно обслужване и да пренесем феновете възможно най-близо до емоциите в САЩ“, каза Ивон Мойнихан, управляващ директор на Wizz Air UK.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Скоро всички паветрници ще стана футболни фенове, въпреки че до един са освободени по физическо.

    15:10 06.03.2026

  • 2 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Wizz Air не е Европейска компания а Унгарска.Бившата МАЛЕВ.

    15:12 06.03.2026

  • 3 Авеее

    0 0 Отговор
    С тия тесни седалки, ще е истински мазохизъм един полет до Байдончово😉

    Коментиран от #4

    15:16 06.03.2026

  • 4 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Авеее":

    Ти на колесника ли предпочиташ да се возиш, или на тясна седалка?

    15:20 06.03.2026

  • 5 Кой нормален ходи там

    0 0 Отговор
    Хамбургер-13 долара

    12 яйца - 18 долара

    15:31 06.03.2026