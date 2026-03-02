Новини
Евакуираха търговски център във Варна заради бомбена заплаха

2 Март, 2026 16:44 764 7

Сигнал за бомба затвори за кратко и движението в района на Регионалното управление на образованието в Пловдив

Евакуираха търговски център във Варна заради бомбена заплаха - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заради бомбена заплаха, отправена по електронната поща, са евакуирани посетителите и работещите от един от търговските центрове във Варна, съобщиха от полицията в града.

На място са останали само служители на охранителната фирма и управителят на центъра. Полицията извършва проверка.

„В съответствие с всички протоколи за безопасност, търговският център беше незабавно евакуиран. Към този момент всички посетители и служители са изведени безопасно от сградата“, информираха от управата на мола.

„На място са пристигнали органите на реда. Всички необходими процедури по проверка на периметъра се извършват от компетентните служби. Молим гражданите да избягват района на търговския център до приключване на проверката и официално разрешение за достъп“, посочват още от там.

В същото време сигнал за поставена бомба затвори за кратко движението в района на Регионалното управление на образованието (РУО) в Пловдив.

След извършена проверка не са установени притеснителни данни, съобщи полицията в града.

Заплашителният имейл за поставено взривно устройство е получен около 14 часа на електронната поща на РУО, каза за БТА началникът на управлението Иванка Киркова. Сградата е незабавно евакуирана и е подаден сигнал на тел. 112.

Специализиран екип е извършил щателно обследване с помощта на следови кучета. Проверката е приключи преди минути, няма открито взривно устройство.


Новини по градове:
