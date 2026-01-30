Новини
SpaceX проучва сливане с Tesla или xAI

30 Януари, 2026

  • илон мъск-
  • spacex-
  • xai-
  • tesla-
  • сливане-
  • проучване

Мъск се стреми да консолидира бизнес империята си

SpaceX проучва сливане с Tesla или xAI - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

SpaceX, космическата компания, основана от Илон Мъск, обмисля сливане с Tesla и xAI, неговите компании. Информацията е на аг. Bloomberg, която се позовава на свои източници.

Мъск, който е най-богатият човек в света, се стреми да консолидира бизнес империята си. Някои инвеститори подкрепят перспективата за сливане на SpaceX с производителя на електрически автомобили Tesla, но се обмисля и сливане със стартъпа за изкуствен интелект xAI.

Окончателно решение все още не е взето, отбелязва изданието, като се подчертава, че всяка от тези сделки би привлякла „значителен интерес от инфраструктурни фондове и инвеститори в Близкия изток“.


