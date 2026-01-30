SpaceX проучва сливане с Tesla или xAI

SpaceX, космическата компания, основана от Илон Мъск, обмисля сливане с Tesla и xAI, неговите компании. Информацията е на аг. Bloomberg, която се позовава на свои източници.
Мъск, който е най-богатият човек в света, се стреми да консолидира бизнес империята си. Някои инвеститори подкрепят перспективата за сливане на SpaceX с производителя на електрически автомобили Tesla, но се обмисля и сливане със стартъпа за изкуствен интелект xAI.
Окончателно решение все още не е взето, отбелязва изданието, като се подчертава, че всяка от тези сделки би привлякла „значителен интерес от инфраструктурни фондове и инвеститори в Близкия изток“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
