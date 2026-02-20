Нидерландия има по-малко газови резерви от Полша

Запасите от подземни газови хранилища (ПГХ) в Нидерландия са паднали под 14%, което е исторически минимум за втората половина на февруари. Нидерландия има по-малко останал газ в подземните си хранилища, отколкото Полша, според данни на Gas Infrastructure Europe.
Запасите от газ в подземните газови хранилища в Нидерландия - един от най-големите газови хранилища за съхранение в Европа, са спаднали до 13,72%. Само 1,9 милиарда кубически метра остават на склад, което е дори по-малко от 1,94 милиарда кубически метра в полските подземни газови хранилища към същата дата.
Други водещи страни по отношение на капацитета за съхранение на газ също активно използват натрупаното си гориво. Подземните газови хранилища в Германия са запълнени само на 22,3%, в Австрия - на 38,6%, във Франция - на 23%, а в Италия - на 50,1%. Съоръженията за съхранение на газ в Словакия са запълнени на 32,2%, в Унгария - на 38,3%, в Чехия - на 35,4%, в Румъния - на 40,6%, в България - на 46%, в Белгия - на 24,5%, в Дания - на 28,1%, в Латвия - на 21,9% и в Хърватия - на 14,3%.
Последният сезон на добив на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., като остават 33,57% от резервите. В момента европейските подземни хранилища за газ са запълнени на 32,5% (16,44 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните 5 години), в сравнение с 43,3% през предходната година. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили над 61 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетните добиви са достигнали почти 56 милиарда кубически метра, което вече е с 1 милиард кубически метра повече от обемите, инжектирани през лятото.
До коментар #1 от "честен ционист":Фючърсите на борсата за доставки март месец са по 30 долара , за февруари бяха по 32-33 , а за януари 35-36 !! Зимата свършва , за ваш ужас , а потреблението пада всяка година с по 10-15 % независимо от температурите !! Просто Европа се отказва от газа !! И освен това се научиха , че няма нужда да имат някакви огромни запаси , които после не могат да продадат заради паднали цени !! Булгаргаз още не може да продаде газ от 2023 г , в Чирен , именно заради висока цена ! Същото е и в Европа , по добре да платиш един или два кораба на по-висока цена в края на зимата , отколкото да се набуташ предварително с количества в хранилищата , които освен високата цена имат отделно и разходи за съхранение !! Не се бой за Европа , тя си е направила сметката , мисли Раша ще го пие ли тоя газ или ще го яде , щото посмъртно вече няма на кого да го продаде !!
17:04 20.02.2026