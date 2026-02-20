Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Нидерландия има по-малко газови резерви от Полша

Нидерландия има по-малко газови резерви от Полша

20 Февруари, 2026 15:03 621 7

  • газ-
  • нидерландия-
  • полша-
  • пгх-
  • капацитет-
  • запълняемост

Малко над 32% са запълнени европейските подземни газови хранилища

Нидерландия има по-малко газови резерви от Полша - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Запасите от подземни газови хранилища (ПГХ) в Нидерландия са паднали под 14%, което е исторически минимум за втората половина на февруари. Нидерландия има по-малко останал газ в подземните си хранилища, отколкото Полша, според данни на Gas Infrastructure Europe.

Запасите от газ в подземните газови хранилища в Нидерландия - един от най-големите газови хранилища за съхранение в Европа, са спаднали до 13,72%. Само 1,9 милиарда кубически метра остават на склад, което е дори по-малко от 1,94 милиарда кубически метра в полските подземни газови хранилища към същата дата.

Други водещи страни по отношение на капацитета за съхранение на газ също активно използват натрупаното си гориво. Подземните газови хранилища в Германия са запълнени само на 22,3%, в Австрия - на 38,6%, във Франция - на 23%, а в Италия - на 50,1%. Съоръженията за съхранение на газ в Словакия са запълнени на 32,2%, в Унгария - на 38,3%, в Чехия - на 35,4%, в Румъния - на 40,6%, в България - на 46%, в Белгия - на 24,5%, в Дания - на 28,1%, в Латвия - на 21,9% и в Хърватия - на 14,3%.

Последният сезон на добив на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., като остават 33,57% от резервите. В момента европейските подземни хранилища за газ са запълнени на 32,5% (16,44 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните 5 години), в сравнение с 43,3% през предходната година. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили над 61 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетните добиви са достигнали почти 56 милиарда кубически метра, което вече е с 1 милиард кубически метра повече от обемите, инжектирани през лятото.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 2 Отговор
    Нидерландия има най-големите подземни газови хранилища в Европа. Щом техните са празни, значи скоро ще просите скидка от Императора на Третия Рим.

    Коментиран от #7

    15:07 20.02.2026

  • 2 Пич

    6 1 Отговор
    Ами кретените нек треперят !!!

    15:07 20.02.2026

  • 3 обективен

    11 1 Отговор
    Санкциите им са перфектни ,и скоро ако зимата се удължи , Путин ще им прати ватенки и ушанки !!

    15:07 20.02.2026

  • 4 Евродебил

    4 1 Отговор
    Да съсипе по голямата част от един континент с празни глупостите от рода на "евроинтеграция,безумни борчове за реално фалират територия като Украйн и 20 пакета от самоубийствени санкции.Да му мислят горите какво ги чакат.

    15:24 20.02.2026

  • 5 Анджо

    1 1 Отговор
    До като дойдат по студени зими , Европа ще намери решение. Дори да свърши войната европейците вече няма да купуват такива количества както преди. Но ще е по радостно ако 2027 година ги отрежем напълно.♨️👎👈

    15:27 20.02.2026

  • 6 Анджо

    1 1 Отговор
    Не са напълно празни и още има и зимата все пак е сравнително мека. Друг е въпроса , защо и русняко мръзне и няма даже бензин и забраниха износа. В крайна сметка се избиха за нищо. Гордостта пречи за правилното взимане на важни решения.,🤷

    15:34 20.02.2026

  • 7 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Фючърсите на борсата за доставки март месец са по 30 долара , за февруари бяха по 32-33 , а за януари 35-36 !! Зимата свършва , за ваш ужас , а потреблението пада всяка година с по 10-15 % независимо от температурите !! Просто Европа се отказва от газа !! И освен това се научиха , че няма нужда да имат някакви огромни запаси , които после не могат да продадат заради паднали цени !! Булгаргаз още не може да продаде газ от 2023 г , в Чирен , именно заради висока цена ! Същото е и в Европа , по добре да платиш един или два кораба на по-висока цена в края на зимата , отколкото да се набуташ предварително с количества в хранилищата , които освен високата цена имат отделно и разходи за съхранение !! Не се бой за Европа , тя си е направила сметката , мисли Раша ще го пие ли тоя газ или ще го яде , щото посмъртно вече няма на кого да го продаде !!

    17:04 20.02.2026