Нидерландия има по-малко газови резерви от Полша

Запасите от подземни газови хранилища (ПГХ) в Нидерландия са паднали под 14%, което е исторически минимум за втората половина на февруари. Нидерландия има по-малко останал газ в подземните си хранилища, отколкото Полша, според данни на Gas Infrastructure Europe.

Запасите от газ в подземните газови хранилища в Нидерландия - един от най-големите газови хранилища за съхранение в Европа, са спаднали до 13,72%. Само 1,9 милиарда кубически метра остават на склад, което е дори по-малко от 1,94 милиарда кубически метра в полските подземни газови хранилища към същата дата.

Други водещи страни по отношение на капацитета за съхранение на газ също активно използват натрупаното си гориво. Подземните газови хранилища в Германия са запълнени само на 22,3%, в Австрия - на 38,6%, във Франция - на 23%, а в Италия - на 50,1%. Съоръженията за съхранение на газ в Словакия са запълнени на 32,2%, в Унгария - на 38,3%, в Чехия - на 35,4%, в Румъния - на 40,6%, в България - на 46%, в Белгия - на 24,5%, в Дания - на 28,1%, в Латвия - на 21,9% и в Хърватия - на 14,3%.

Последният сезон на добив на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., като остават 33,57% от резервите. В момента европейските подземни хранилища за газ са запълнени на 32,5% (16,44 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните 5 години), в сравнение с 43,3% през предходната година. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили над 61 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетните добиви са достигнали почти 56 милиарда кубически метра, което вече е с 1 милиард кубически метра повече от обемите, инжектирани през лятото.