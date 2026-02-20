Новини
Германските компании остават в Русия

Германските компании остават в Русия

20 Февруари, 2026 19:16 3 247 26

  • матиас шеп-
  • русия-
  • германия-
  • компании-
  • напуснали-
  • останали-
  • икономика-
  • инвестиции

Едва 11% от тях са напуснали федерацията

Германските компании остават в Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Само 11% от германските компании са напуснали руския пазар, заяви Матиас Шеп, председател на Управителния съвет на Руско-германската търговска камара.

„Резултатът беше, че само 11% от компаниите са напуснали“, каза Шеп на Международния форум в рамките на Седмицата на руския бизнес.

Според него всяка четвърта компания, останала в Русия, инвестира в руската икономика. „Що се отнася до инвестициите на германските компании, според последните ни проучвания, които завършихме в края на годината, всяка четвърта компания, останала в Русия, инвестира“, отбеляза той.


Русия
Оценка 4.3 от 39 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ГДЕ

    45 3 Отговор
    Кая Калас??

    Коментиран от #21

    19:18 20.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    40 7 Отговор
    Ексклузивно!В понеделник и вторник затварят летище София само за военни полети.Свършва Олимпиадата и започваме война с Иран.

    Коментиран от #5

    19:18 20.02.2026

  • 3 И ТЕЗИ НЕ СЛУШАТ УРСУЛАТА

    45 3 Отговор
    Урсула каза да бягате от руския пазар и да ходите в окраина.

    19:20 20.02.2026

  • 4 Евролибераст

    44 1 Отговор
    Пълната независимост от Русия се отлага. Щяхме да си ядем цървулите.

    19:21 20.02.2026

  • 5 Ей търтей

    8 17 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Хващай черпака и не се занимавай с мъжки работи.

    19:21 20.02.2026

  • 6 Шегобиец

    16 1 Отговор
    Ееее, то така и баба знае :)

    19:23 20.02.2026

  • 7 Сатана Z

    42 3 Отговор
    Германските компании в Русия дават своя дял за унищожаването на нацисткия режим в Украйна.

    19:23 20.02.2026

  • 8 ТАКА Е

    21 0 Отговор
    Като си с европейски ценности. Гледаш си строго само интереса.

    19:23 20.02.2026

  • 9 Това е невъзможно

    47 1 Отговор
    Луси и розовите понита ясно заявиха че Русия няма икономика няма нищо даже и Путин се споминал .
    Нищо не е останало в Русия а те западните компании на 90% все още са там. Ами нека да напуснат и чак тогава икономиката на Европейския съюз ще се срине на нулата.
    Какви невероятни смешници управляват Евросъюза и от техните тъпотии той става все по-смешен

    Коментиран от #11

    19:24 20.02.2026

  • 10 А зелената жаба няма

    29 1 Отговор
    ли да се оплачи и изока и даже да нареди на европейската комисия че трябва да вземе мерки по този странен казус. Къде отиват моите пенсии които Киро острото ме накара да плащам за корумпирания.
    Германските компании са там и печелят А аз няма с какво да си платя тока и храната. Явно и аз съм излъган и захапал курабията като украинците

    19:28 20.02.2026

  • 11 Хасковски каунь

    31 2 Отговор

    До коментар #9 от "Това е невъзможно":

    И нашите папагали црикат , та затова 6 блок на АЕЦ а не работи

    Коментиран от #12

    19:28 20.02.2026

  • 12 Прецакан

    16 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хасковски каунь":

    То,па кво ли работи?!

    Коментиран от #14

    19:32 20.02.2026

  • 13 Защо бе?!

    19 0 Отговор
    Нека да има санкции! Абе оставяйте ги лошите руснаци, ахахахахаха….

    19:43 20.02.2026

  • 14 Хасковски каунь

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Прецакан":

    Как кво! Уруспийте, на 2 смени

    19:44 20.02.2026

  • 15 Бизнесът

    10 1 Отговор
    е бизнес ! Но войната трябва да спре !

    19:50 20.02.2026

  • 16 604

    12 1 Отговор
    ааа нъл викахте за украйнъ или? оня наркозависимия шперц ще влизъ у масква или?

    20:21 20.02.2026

  • 17 Пудинг

    11 0 Отговор
    скоро ще ви врътна кранчетата , всичко за чайна, а другото с комисионъ през султана и рижавътъ хиенъ....кът немъ миръ на ви секиръ!!!!

    20:23 20.02.2026

  • 18 Българин

    14 0 Отговор
    Браво на германците! От две вимета сучат. И на братушките продават, и на укронацистиите им прибират парите! За това са богата държава!

    20:47 20.02.2026

  • 19 Сила

    1 1 Отговор
    Тоя какво му е на лицето ....прилича на отравяне !!? Много е гнусно ....

    21:41 20.02.2026

  • 20 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Санкции?

    22:47 20.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бай ОНЯ

    6 0 Отговор
    "Германските компании остават в Русия" - Германия направи България своя колония и и ОТКРАДНА пазарите в Русия. И не само Германия и не само за България. Западна Европа направи Източна Европа своя колония и я изсмуква мъжката.

    23:05 20.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Нов

    1 1 Отговор
    Всичко е ОК, Украйна побеждава и се развива успешно заедно с ЕС.

    Коментиран от #25

    13:11 21.02.2026

  • 25 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Нов":

    ес и уср@йна са под дъното завързани за доста тежка котва

    16:08 21.02.2026

  • 26 Пловдив

    0 0 Отговор
    Ами сега?! Какво стана с опорките?

    16:29 21.02.2026