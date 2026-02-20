Германските компании остават в Русия

Само 11% от германските компании са напуснали руския пазар, заяви Матиас Шеп, председател на Управителния съвет на Руско-германската търговска камара.

„Резултатът беше, че само 11% от компаниите са напуснали“, каза Шеп на Международния форум в рамките на Седмицата на руския бизнес.

Според него всяка четвърта компания, останала в Русия, инвестира в руската икономика. „Що се отнася до инвестициите на германските компании, според последните ни проучвания, които завършихме в края на годината, всяка четвърта компания, останала в Русия, инвестира“, отбеляза той.