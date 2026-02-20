Германските компании остават в Русия

Само 11% от германските компании са напуснали руския пазар, заяви Матиас Шеп, председател на Управителния съвет на Руско-германската търговска камара.
„Резултатът беше, че само 11% от компаниите са напуснали“, каза Шеп на Международния форум в рамките на Седмицата на руския бизнес.
Според него всяка четвърта компания, останала в Русия, инвестира в руската икономика. „Що се отнася до инвестициите на германските компании, според последните ни проучвания, които завършихме в края на годината, всяка четвърта компания, останала в Русия, инвестира“, отбеляза той.
Оценка 4.3 от 39 гласа.
1 А ГДЕ
Коментиран от #21
19:18 20.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
19:18 20.02.2026
3 И ТЕЗИ НЕ СЛУШАТ УРСУЛАТА
19:20 20.02.2026
4 Евролибераст
19:21 20.02.2026
5 Ей търтей
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Хващай черпака и не се занимавай с мъжки работи.
19:21 20.02.2026
6 Шегобиец
19:23 20.02.2026
7 Сатана Z
19:23 20.02.2026
8 ТАКА Е
19:23 20.02.2026
9 Това е невъзможно
Нищо не е останало в Русия а те западните компании на 90% все още са там. Ами нека да напуснат и чак тогава икономиката на Европейския съюз ще се срине на нулата.
Какви невероятни смешници управляват Евросъюза и от техните тъпотии той става все по-смешен
Коментиран от #11
19:24 20.02.2026
10 А зелената жаба няма
Германските компании са там и печелят А аз няма с какво да си платя тока и храната. Явно и аз съм излъган и захапал курабията като украинците
19:28 20.02.2026
11 Хасковски каунь
До коментар #9 от "Това е невъзможно":И нашите папагали црикат , та затова 6 блок на АЕЦ а не работи
Коментиран от #12
19:28 20.02.2026
12 Прецакан
До коментар #11 от "Хасковски каунь":То,па кво ли работи?!
Коментиран от #14
19:32 20.02.2026
13 Защо бе?!
19:43 20.02.2026
14 Хасковски каунь
До коментар #12 от "Прецакан":Как кво! Уруспийте, на 2 смени
19:44 20.02.2026
15 Бизнесът
19:50 20.02.2026
16 604
20:21 20.02.2026
17 Пудинг
20:23 20.02.2026
18 Българин
20:47 20.02.2026
19 Сила
21:41 20.02.2026
20 Исторически парк
22:47 20.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бай ОНЯ
23:05 20.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Нов
Коментиран от #25
13:11 21.02.2026
25 някой си
До коментар #24 от "Нов":ес и уср@йна са под дъното завързани за доста тежка котва
16:08 21.02.2026
26 Пловдив
16:29 21.02.2026