Nestle намалява производството на сладолед

Швейцарската компания Nestlé проучва възможността за намаляване на бизнеса си със сладолед на фона на падащите цени на акциите, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Nestlé може да продаде дела си във Froneri - съвместно предприятие с PAI Partners, което притежава марките Haagen-Dazs и Movenpick. Друг вариант е да прехвърли собствеността върху фабриките за сладолед на Nestlé на Froneri.

Nestlé дълго време беше най-големият производител на сладолед в света, докато Froneri не придоби по-голямата част от бизнеса ѝ. Решението за преразглеждане на дела си в тази индустрия идва на фона на продължителна криза, като акциите на Nestlé са близо до най-ниското си ниво от осем години.

Nestlé е швейцарска хранителна корпорация, основана през 1866 г. Централата на Nestlé се намира във Веве (кантон Во). Марките на корпорацията включват KitKat, Maggi, Nesquik и Nestea.