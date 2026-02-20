Новини
Nestle намалява производството на сладолед

20 Февруари, 2026 15:39 688 3

Решението е в резултат на кризата в компанията

Снимка: Shutterstock
Швейцарската компания Nestlé проучва възможността за намаляване на бизнеса си със сладолед на фона на падащите цени на акциите, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Nestlé може да продаде дела си във Froneri - съвместно предприятие с PAI Partners, което притежава марките Haagen-Dazs и Movenpick. Друг вариант е да прехвърли собствеността върху фабриките за сладолед на Nestlé на Froneri.

Nestlé дълго време беше най-големият производител на сладолед в света, докато Froneri не придоби по-голямата част от бизнеса ѝ. Решението за преразглеждане на дела си в тази индустрия идва на фона на продължителна криза, като акциите на Nestlé са близо до най-ниското си ниво от осем години.

Nestlé е швейцарска хранителна корпорация, основана през 1866 г. Централата на Nestlé се намира във Веве (кантон Во). Марките на корпорацията включват KitKat, Maggi, Nesquik и Nestea.


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 терзиев

    1 0 Отговор
    спонсорирам фунтанеладжий

    15:51 20.02.2026

  • 2 Няма

    2 0 Отговор
    Страшно, красавиците знаят какво да лижат!

    15:51 20.02.2026

  • 3 ТВА НЕ Е СЛДОЛЕД А ЗАМРАЗЕНА ПЯНА

    2 0 Отговор
    ИСТИНСКИ СЛАДОЛЕД ИМА СААМО В БЕРЬОЗКА И В ИТАЛИЯ.....

    16:49 20.02.2026