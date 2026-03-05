Над 23 000 полета до и от Близкия изток са отменени от началото на водената от САЩ военна операция в Иран на 28 февруари, съобщава аг. Bloomberg.

Според данни на аналитичната компания Cirium, авиокомпаниите са планирали да извършат 36 000 полета до и от страни в региона, но повече от половината са били отменени. Броят на пътниците, които биха могли да летят с отменените полети, е приблизително 4,4 милиона.

Към 5 март въздушното пространство е затворено в Израел, Кувейт, Сирия, Ирак, Иран, Бахрейн и Катар. Въздушното пространство е частично затворено над Йордания и ОАЕ. Саудитска Арабия наложи частични ограничения в района на Персийския залив и по иракската граница.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна операция в отговор, атакувайки цели в Израел. Цели на САЩ в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също бяха ударени. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.