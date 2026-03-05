Новини
Над 23 000 полета до и от Близкия изток са отменени

5 Март, 2026 14:29 543 3

Към 5 март въздушното пространство е затворено в Израел, Кувейт, Сирия, Ирак, Иран, Бахрейн и Катар

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 23 000 полета до и от Близкия изток са отменени от началото на водената от САЩ военна операция в Иран на 28 февруари, съобщава аг. Bloomberg.

Според данни на аналитичната компания Cirium, авиокомпаниите са планирали да извършат 36 000 полета до и от страни в региона, но повече от половината са били отменени. Броят на пътниците, които биха могли да летят с отменените полети, е приблизително 4,4 милиона.

Към 5 март въздушното пространство е затворено в Израел, Кувейт, Сирия, Ирак, Иран, Бахрейн и Катар. Въздушното пространство е частично затворено над Йордания и ОАЕ. Саудитска Арабия наложи частични ограничения в района на Персийския залив и по иракската граница.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна операция в отговор, атакувайки цели в Израел. Цели на САЩ в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също бяха ударени. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    3 0 Отговор
    По времето на соца живеехме по-добре! Сега с тая демокрация и заради войната в Иран, 14 000 хиляди българи са закъсали по време на екскурзиите си в Бали, Шри Ланка, Малдиви, Тайланд, Дубай и стотици други загниващи дестинации и заради отменени полети не могат да се приберат вкъщи!
    Ако си бяхме останали със соца, това никога нямаше да се случи. Вижте Беларус, там хората нямат такива лроблеми като нас!

    14:34 05.03.2026

  • 2 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Джукестите инфлошаврантий и коучове пак ще трябва да бъхтят в селската бакалия. Мъкааа Принорско ми е Дюбай бай бай

    14:43 05.03.2026

  • 3 бежанец от Лозевград

    0 0 Отговор
    за малко ще спрат кем трейлсите над селото ми до Русокасро

    15:03 05.03.2026