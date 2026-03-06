Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рокада в Hell's Kitchen: Ергенът Евгени отива при платинените, Гуцов е елиминиран

Рокада в Hell's Kitchen: Ергенът Евгени отива при платинените, Гуцов е елиминиран

6 Март, 2026 10:44 334 0

След елиминацията на Гуцов отличникът Евгени ще има тежката задача да превърне платинените в истински отбор

Рокада в Hell's Kitchen: Ергенът Евгени отива при платинените, Гуцов е елиминиран - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Неочаквана рокада се разигра в Hell's Kitchen, след като шеф Виктор Ангелов реши да направи промени в отборите след елиминацията на Гуцов, пише bgdnes.bg.

Участникът напусна "Кухнята на ада", а на негово място шеф Ангелов изпрати Ергенът Евгени Генчев при платинения отбор. Преди това обаче шефът го отличи като най-добрия сред златния тим.

Ангелов дори използва любопитна препратка към романтичното риалити "Ергенът". Той определи Евгени като „голмайстора" на отбора и вместо роза му предложи нова куртка.

"Ще приемеш ли тази куртка от мен?", попита шеф Ангелов, имитирайки стила на популярната церемония на розата.

Така Евгени официално се присъедини към платинения отбор, където ще има тежката задача да помогне на тима да се превърне в истински сплотен отбор.

"След елиминацията на Гуцов отличникът Евгени ще има тежката задача да превърне платинените в истински отбор", гласи и посланието от "Хелс китчън".

Предстои да стане ясно дали Евгени ще успее да се справи с новото предизвикателство и да помогне на платинения отбор да излезе от кризата.


