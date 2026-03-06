Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Производството на шистов петрол в САЩ няма да може да бъде бързо увеличено

Производството на шистов петрол в САЩ няма да може да бъде бързо увеличено

6 Март, 2026 10:10 449 5

  • шистов петрол-
  • добив-
  • цена-
  • сащ-
  • близък изток

Цената на този вид гориво се повишава, заради напрежението в Близкия изток

Производството на шистов петрол в САЩ няма да може да бъде бързо увеличено - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските производители на шистов петрол няма да могат бързо да увеличат производството на фона на покачващите се цени поради ескалиращата ситуация в Близкия изток, съобщава The Financial Times, позовавайки се на мениджъри и експерти от индустрията.

Международната агенция по енергетика публикува на 3 март документ, в който се посочва, че американският шистов петрол може да се превърне в „най-значимия“ източник на допълнителни ресурси за компенсиране на недостига, произтичащ от кризата в Близкия изток.

Според Скот Шефилд, основател на Pioneer Natural Resources, американските производители ще се колебаят да разширят производството, освен ако не са уверени, че високите цени на петрола ще се задържат дълго време. Той смята, че цените трябва да останат на 80 USD за барел за година и половина, тъй като през последните месеци са били ниски, поради което производителите намаляват разходите.

Временното покачване на цените на горивата ще доведе само до изплащане на дългове и дивиденти от страна на производителите, вместо да инвестират в производство. „Трябва също да помним, че компаниите изчерпват запасите си от сондажно оборудване. Не очаквам някой да пусне нови сондажни платформи“, каза Шефилд пред вестника. Анализаторът на JPMorgan Наташа Канева уточни, че производството на шистов петрол може да се увеличи само постепенно, като новите мощности ще бъдат пуснати в експлоатация след месеци.

В същото време съществуващите обеми на производство в САЩ биха могли да се превърнат в стабилизиращ фактор както за вътрешния, така и за световния пазар. „Ако не беше американският шистов петрол, това щеше да е криза с невъобразими размери. Щяхме да станем свидетели на глобална паника“, каза глобалният мениджър на S&P Даниел Йергин.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Най много презирам изключителнитетъпанари и малоумнци! Всеки паветник който се чувства такъв, да слага минус!!!

    10:11 06.03.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Голяма работа... ще си купят от Русия, само на другите не дават...

    10:11 06.03.2026

  • 3 Словоредов

    0 2 Отговор
    Производството на шистов петрол в САЩ няма да може да бъде увеличено бързо.
    Лесно е, Миле, да не се правим на интересни.

    10:16 06.03.2026

  • 4 9689

    1 1 Отговор
    Не им и трябва.Те имат петрола на Ирак,Сирия,Венецуела.Сега искат да приберат петрола и на Иран с безпрецедентната агресия.

    10:18 06.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Говедарите искаха да заграбят всичкия петрол по света. С безумната си военна афера срещу Иран май останаха само със заграбения катран във Венецуела.

    10:25 06.03.2026