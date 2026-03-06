Производството на шистов петрол в САЩ няма да може да бъде бързо увеличено

Американските производители на шистов петрол няма да могат бързо да увеличат производството на фона на покачващите се цени поради ескалиращата ситуация в Близкия изток, съобщава The Financial Times, позовавайки се на мениджъри и експерти от индустрията.

Международната агенция по енергетика публикува на 3 март документ, в който се посочва, че американският шистов петрол може да се превърне в „най-значимия“ източник на допълнителни ресурси за компенсиране на недостига, произтичащ от кризата в Близкия изток.

Според Скот Шефилд, основател на Pioneer Natural Resources, американските производители ще се колебаят да разширят производството, освен ако не са уверени, че високите цени на петрола ще се задържат дълго време. Той смята, че цените трябва да останат на 80 USD за барел за година и половина, тъй като през последните месеци са били ниски, поради което производителите намаляват разходите.

Временното покачване на цените на горивата ще доведе само до изплащане на дългове и дивиденти от страна на производителите, вместо да инвестират в производство. „Трябва също да помним, че компаниите изчерпват запасите си от сондажно оборудване. Не очаквам някой да пусне нови сондажни платформи“, каза Шефилд пред вестника. Анализаторът на JPMorgan Наташа Канева уточни, че производството на шистов петрол може да се увеличи само постепенно, като новите мощности ще бъдат пуснати в експлоатация след месеци.

В същото време съществуващите обеми на производство в САЩ биха могли да се превърнат в стабилизиращ фактор както за вътрешния, така и за световния пазар. „Ако не беше американският шистов петрол, това щеше да е криза с невъобразими размери. Щяхме да станем свидетели на глобална паника“, каза глобалният мениджър на S&P Даниел Йергин.