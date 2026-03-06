Израел атакува южните предградия на Бейрут, „Хизбула“ призовава израелците да се евакуират

Израел проведе серия от въздушни удари по южните предградия на Бейрут, контролирани от „Хизбула“, и призова жителите да напуснат районите, докато подкрепяната от Иран групировка призова израелците да се евакуират от пограничните селища в северната част на страната, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Според израелските въоръжени сили, снощи са извършени 26 удара по командни пунктове и складове за оръжие на „Хизбула“ в южната част на столицата. Военен говорител предупреди гражданите да се отдалечат от четири ключови района, включително зоната около летището на Бейрут, и публикува карта за ориентация.

„Хизбула“ от своя страна рано тази сутрин публикува съобщение на иврит в Телеграм, в което настоя израелците да се оттеглят от всички населени места в радиус от пет километра от границата. В него се посочва: „Военната агресия на вашите въоръжени сили срещу ливанския суверенитет и безопасността на гражданите, унищожаването на цивилна инфраструктура и кампанията за прогонване, която организирате, няма да останат без отговор“.

Ливан се оказа въвлечен в конфликта още в понеделник, след като „Хизбула“ започна обстрел на израелска територия, което предизвика отговорни въздушни удари срещу южните предградия на Бейрут, както и в Южен и Източен Ливан.

Здравното министерство на Ливан съобщи, че досега 123 души са загинали, а 683 са ранени при израелските удари тази седмица, като не се прави разграничение между цивилни и бойци.

Към момента няма съобщения за загинали или ранени в Израел от атаките на „Хизбула“.