Volvo празнува 70-години от създаването на предпазния колан с подобрена технология

Седемдесет години след като концепцията за предпазен колан за първи път развълнува автомобилния свят, Volvo отново пренаписва правилата за безопасност. Докато историците често спорят за точното начало на колана – позовавайки се на патента от 1955 година на Роджър Грисуолд и Хю де Хейвън – именно прототипът Amazon на Volvo от 1956 година дебютира с първата двуточкова диагонална лента. До 1959 година легендарният Нилс Болин усъвършенства триточковия колан, който използваме и днес. През март 2026 година шведската компания ще отпразнува тази платинена годишнина с представянето на „мултиадаптивния“ колан, който ще дебютира в новия SUV EX60 по-късно през годината.

Отдалечавайки се от универсалните натяжни устройства от последните седем десетилетия, новата система на Volvo използва сложен набор от сензори, за да сканира физическото състояние и позата на всеки пътник в реално време. Чрез анализиране на „динамиката на удара“ и интензивността на забавянето при потенциален сблъсък, още преди тя да се случи, EX60 може незабавно да персонализира силата на задържане. За по-едър пътник коланът може да приложи по-голяма сила, за да предотврати удар в главата, докато за по-леко дете или възрастен пътник ще намали напрежението, за да смекчи нараняванията на гърдите и ребрата.

За първи път в индустрията този механичен компонент за безопасност вече е част от софтуерната екосистема на автомобила. Системата е проектирана да се развива, като използва машинно обучение, за да разбере по-добре различните типове телосложение и необичайни позиции на седене (като тези, които се накланят по време на дълъг „Pilot Assist“ магистрален участък).

Подобно на инфоразвлекателната система и задвижващия механизъм на EX60, алгоритмите за задействане на предпазния колан могат да бъдат усъвършенствани чрез актуализации по въздуха, което гарантира, че с натрупването на повече глобални данни за катастрофи от Volvo, всеки автомобил на пътя става по-безопасен.

Чрез свързване с външния LiDAR и радар на автомобила, коланът може да започне оптималната си „стратегия за задържане“ милисекунди преди да настъпи удар, което потенциално спестява критични сантиметри движение.

Никол Мелило Шоу, управляващ директор на Volvo Car UK, определи представянето като продължение на решението на марката от 1959 година да остави патента за триточковия колан отворен за безплатно използване от всички производители. Макар че мултиадаптивният колан понастоящем е ексклузивен за Volvo, историята на марката подсказва, че тази „персонализирана защита“ в крайна сметка може да се превърне в глобален стандарт.