САЩ и Израел хабят скъпите си ракети по "нарисувани" ирански самолети ВИДЕО

Американски и израелски военни унищожават "нарисувани" ирански самолети, пише в Телеграм израелският международен анализатор и геополитически коментатор Яков Кедми.

Изображения на изтребители са били проектирани върху писта за рулиране, заедно с 3D модели. За унищожаването на "изтребителите" противниците им използват скъпи ракети, допълва политикът, дипломат и бивш разузнавач от съветски произход.

Информацията идва на фона на скорошно изказване на американския президент Доналд Тръмт, че САЩ са унищожили "всички ирански самолети в рамките на три дни", подчертава дългогодишният ръководител на специалната служба „Натив“ (1992 – 1999 г.).