САЩ и Израел хабят скъпите си ракети по "нарисувани" ирански самолети ВИДЕО

Американски и израелски военни унищожават "нарисувани" ирански самолети, пише в Телеграм израелският международен анализатор и геополитически коментатор Яков Кедми.
Изображения на изтребители са били проектирани върху писта за рулиране, заедно с 3D модели. За унищожаването на "изтребителите" противниците им използват скъпи ракети, допълва политикът, дипломат и бивш разузнавач от съветски произход.
Информацията идва на фона на скорошно изказване на американския президент Доналд Тръмт, че САЩ са унищожили "всички ирански самолети в рамките на три дни", подчертава дългогодишният ръководител на специалната служба „Натив“ (1992 – 1999 г.).
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хехеее
10:33 06.03.2026
2 пустинна камила
10:34 06.03.2026
3 мдаа
10:38 06.03.2026
4 стоян георгиев
Коментиран от #12
10:40 06.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
Коментиран от #10
10:42 06.03.2026
7 Русия
10:43 06.03.2026
8 555
10:48 06.03.2026
9 Няма проблем
10:49 06.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 е тя пистата струва колкото 2 як 130
10:52 06.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.