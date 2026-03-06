Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ и Израел хабят скъпите си ракети по "нарисувани" ирански самолети ВИДЕО

САЩ и Израел хабят скъпите си ракети по "нарисувани" ирански самолети ВИДЕО

6 Март, 2026 10:26, обновена 6 Март, 2026 10:32 1 347 12

Изображения на изтребители са били проектирани върху писта за рулиране, заедно с 3D модели

САЩ и Израел хабят скъпите си ракети по "нарисувани" ирански самолети ВИДЕО - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски и израелски военни унищожават "нарисувани" ирански самолети, пише в Телеграм израелският международен анализатор и геополитически коментатор Яков Кедми.

Изображения на изтребители са били проектирани върху писта за рулиране, заедно с 3D модели. За унищожаването на "изтребителите" противниците им използват скъпи ракети, допълва политикът, дипломат и бивш разузнавач от съветски произход.

Информацията идва на фона на скорошно изказване на американския президент Доналд Тръмт, че САЩ са унищожили "всички ирански самолети в рамките на три дни", подчертава дългогодишният ръководител на специалната служба „Натив“ (1992 – 1999 г.).


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хехеее

    13 9 Отговор
    може да е фалшив, но пападението в десетката хихи

    10:33 06.03.2026

  • 2 пустинна камила

    18 0 Отговор
    ааааа хахахахахахахаха!

    10:34 06.03.2026

  • 3 мдаа

    38 2 Отговор
    Нищо чудно като свърши патакламата, Хаменей да се появи жив и здрав и да се окаже, че САЩ и Израел са убили 3D изображението му. Персите направиха най-великите армии за смях, а това е много сериозно постижение.

    10:38 06.03.2026

  • 4 стоян георгиев

    21 1 Отговор
    Бухахаха, абсолютни дбили! 🤭

    Коментиран от #12

    10:40 06.03.2026

  • 6 Пич

    24 0 Отговор
    Ама балъци са бе !!! Най много иранците ги ловят на сгради !!! Всички важни правителствени упреждения, заводи за оръжия и при. Са отдавна опразнени, и всичко е на сигурно под земята!!! А ония аслани от САЩ и Израел пуцат по празни сгради и докладват големи успехи !!! А Иран демонстрира удувителна точност, съчетана с разузнавателна информация!!! Бам, и от хотела изчезва точно толкова, колкото са американците вътре! Бам, и изчезва точно радара, който требе !!! Бам, и умира завода за петрол на, СА, Катар, , Кувейт..... И арабите разбраха, и млъкнаха !!! Разбраха, че това е само предупреждение докъде може да стигне Иран !!! Разбраха и че нито те, нито САЩ и Израел могат да спрат иранските ракети!!!

    Коментиран от #10

    10:42 06.03.2026

  • 7 Русия

    14 0 Отговор
    Хахахахаахахааа прости и долни ционисти и кравари,ще има възмездие за вас.

    10:43 06.03.2026

  • 8 555

    2 1 Отговор
    Малко е странно, че го казва Кедми. Вярно е, че е известен анализатор, но такава информация не се пуска по медиите ако живееш в Израел. Още повече ако е вярна.

    10:48 06.03.2026

  • 9 Няма проблем

    1 6 Отговор
    Ще си избият парите от иранския петрол.

    10:49 06.03.2026

  • 11 е тя пистата струва колкото 2 як 130

    0 1 Отговор
    а ракетките са за това . според мен не са толкова скъпи . лъготят . всеки пести от война . оръжието е важно . но не е задължително да е луксозно и много скъпо . в ракетката компонентите са както в дрона за 20 бона . значи и тя е 50 или 60 . не е повече . все едно някой да се готви за война и като няма оръжие да реши да си произведе . да си направи 4 самолета и 100 ракетки за 190 милиарда евро . има танкове, има бронирани джипове . хъмвитата се оказаха димка . за нищо не стават . добро оръжие е минометката, дрона, тежката едрогабаритна картечница . евтини са .

    10:52 06.03.2026

