Катар: Съществува риск за световната икономика поради операцията на САЩ в Иран

Катар: Съществува риск за световната икономика поради операцията на САЩ в Иран

6 Март, 2026 12:11 502 7

Ако войната продължи още няколко седмици, това ще се отрази на растежа на световния БВП

Катар: Съществува риск за световната икономика поради операцията на САЩ в Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Държавният министър на енергетиката на Катар и главен изпълнителен директор на Qatar Energy, Саад бин Шарида ал-Кааби, предупреди за риска от икономически колапс в световен мащаб поради ескалацията в Близкия изток.

„Това ще доведе до икономически колапс. Ако войната продължи още няколко седмици, това ще се отрази на растежа на световния БВП. Цените на енергията ще се повишат за всички. Някои продукти ще бъдат в недостиг и това ще предизвика верижна реакция, в резултат на която фабриките няма да могат да доставят“, каза той в интервю за Financial Times.


Катар
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Бензина върви нагоре.

    Коментиран от #2

    12:12 06.03.2026

  • 2 последния американец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А рейтингът на Тръмп - надолу.

    12:15 06.03.2026

  • 3 Хахахаха

    5 1 Отговор
    Е, нали това е вдна от многото цели на тая ционистка война срещу кротките до онзи ден перси.

    12:18 06.03.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 1 Отговор
    Много меко казано -
    трябва на всички да е ясно, че заради американската алчност и арогантност
    ще страда целият свят...

    Коментиран от #7

    12:18 06.03.2026

  • 5 Фикредин

    2 2 Отговор
    Ке одите пеша до моцква. Там е рая.

    12:18 06.03.2026

  • 6 Нищо не разбират катарците и кувейтците

    3 0 Отговор
    Ако питаш нашите розови понита жълто паветници ще кажат че са готови да плащат и по 5 евро литър бензин но санкциите да им действат вътрешно защото това ги кефи

    12:23 06.03.2026

  • 7 Не точно

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Ще страда най-вече Европа и по точно ЕС. Явно идеята е да се доведе до пълен фалит и липса на конкурентоспособност.

    12:25 06.03.2026