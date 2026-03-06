Катар: Съществува риск за световната икономика поради операцията на САЩ в Иран

Държавният министър на енергетиката на Катар и главен изпълнителен директор на Qatar Energy, Саад бин Шарида ал-Кааби, предупреди за риска от икономически колапс в световен мащаб поради ескалацията в Близкия изток.

„Това ще доведе до икономически колапс. Ако войната продължи още няколко седмици, това ще се отрази на растежа на световния БВП. Цените на енергията ще се повишат за всички. Някои продукти ще бъдат в недостиг и това ще предизвика верижна реакция, в резултат на която фабриките няма да могат да доставят“, каза той в интервю за Financial Times.