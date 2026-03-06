Пакистан има петрол само за 28 дни

Пакистан разполага с петролни резерви за приблизително 28 дни, за да гарантира производството на основните си продукти, според Комитета за мониторинг на въглеводородите на пакистанското правителство.

В момента Пакистан няма непосредствени опасения относно наличието на петролни продукти, но ситуацията с енергийните доставки остава нестабилна поради рисковете за глобалните вериги за логистика на петрола и нарастващите разходи за доставка на въглеводороди.

След 28 февруари два танкера, превозващи петрол, предназначен за Пакистан, бяха блокирани в Ормузкия проток. Исламабад е постигнал споразумения със Saudi Aramco и ADNOC от ОАЕ за доставка на петрол по алтернативни маршрути през Червено море, според изявлението на комитета.

Пакистанското правителство обмисля въвеждането на четиридневна работна седмица и преминаването на образователните институции към дистанционно обучение като възможни мерки в отговор на риска от недостиг на електроенергия и покачващи се цени на бензина, дизела и втечнения природен газ (LNG) поради намаления внос на енергия от Близкия изток в резултат на ескалиращия военен конфликт между Иран, Израел и САЩ. Тази ситуация може да принуди пакистанските власти да преразглеждат цените на горивата всяка седмица, тъй като нарастващите разходи ще възпрепятстват вътрешното потребление.

Правителствени експерти отбелязват, че новите споразумения за внос на петрол може да се окажат икономически неизгодни за Пакистан поради покачващите се цени, което е довело до увеличаване на цената на една доставка на втечнен природен газ до приблизително 70 милиона долара, в сравнение с 30 милиона долара преди конфликта в Близкия изток.