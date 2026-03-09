Новини
Ралица Асенова за казуса "Петрохан": Дечо бе най-скромният, срамежлив и благ човек, когото съм срещала

9 Март, 2026 16:24

  • ралица асенова-
  • петрохан-
  • околчица-
  • николай златков-
  • дечо василев

Трагедията на "Петрохан“ остави дълбока следа в семействата на загиналите

Ралица Асенова за казуса "Петрохан": Дечо бе най-скромният, срамежлив и благ човек, когото съм срещала - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ралица Асенова, майката на Николай Златков, единият от убитите при Петрохан-Околчица, сподели трогателна публикация в социалните мрежи, в която разказва за Дечо Василев – друг от намерилите смъртта си.

"Дечо! Кой беше Дечо… Най-скромният, най-срамежливият и най-благият човек, когото съм срещала“, пише Асенова. Тя споделя, че първата им среща ѝ е останала почти неясна, но усещането е било, че винаги го е познавала.

Дечо Василев е описан като човек, който не търси внимание, но винаги е усмихнат и зает с работа. Освен че е бил счетоводител и собственик на счетоводна фирма, той е имал и изключителен талант за творческо изразяване чрез керамика. "Всички, които са ходили в хижата, са виждали неговите невероятни чаши. Докато пиеш чай от тях, сякаш се пренасяш във вълшебната история на гората“, споделя Асенова.

Майката на Николай разказва и за специален разговор между нея и сина ѝ за Дечо:

"Дечо е най-добрият ми учител по скромност и щедрост. Този човек никога няма нужда от нищо, а за всички нас ръси с пълни шепи.“

Асeнова описва многократните прояви на доброта на Дечо – винаги готов да помогне и никога да не се натрапва. Споделя и личен момент, в който му подарява картина, за да отбележи благодарността си. "Никога няма да забравя изненадата и щастието в очите му, когато разопакова картината. Погледът му вече не беше на скромния Дечо, а на творец към друг творец“, разказва тя.

В отговор Дечо ѝ подарява глинена фигурка на майка мечка с малко мече – символ на защитата и грижата, които демонстрирал към Николай и неговото семейство. "Всеки път, когато погледна майката мечка, дори когато нямам вече сили…някак успявам отново да се изправя и да продължа“, признава Асенова.

В публикацията си тя завършва с благодарност:

"Благодаря ти, Дечо, че със своя пример учеше сина ми на скромност и щедрост. Че го обичаше безусловно. Благодаря ти, че те имаше в моя живот. Винаги ще имаш специално място в сърцето ми.“

Трагедията на "Петрохан“ остави дълбока следа в семействата на загиналите.


София / България
Оценка 2.8 от 16 гласа.
  • 1 Егати

    39 13 Отговор
    И овцата паветна!? Детето и го няма, а това нещо още не знае къде се намира?! Ето до какво умиране на мозъчни клетки води либерастията!

    Коментиран от #5, #21, #22, #24

    16:28 09.03.2026

  • 2 Сатана Z

    31 15 Отговор
    Който се е хванАл с ППдофилите стига до Околчица през Петрохан

    16:29 09.03.2026

  • 3 Име

    32 12 Отговор
    Тая жена не е добре и е за лекуване. Дала си е детето на сектант....Как не я е срам....

    Коментиран от #7

    16:33 09.03.2026

  • 4 Как

    17 26 Отговор
    А Уйчиндолския чалгаджия ги обвинява недоказано в педофилия!Ако има доказателства -да! Но без доказателства е клевета.

    16:33 09.03.2026

  • 5 Ти не си човек

    15 22 Отговор

    До коментар #1 от "Егати":

    явно, дори не си и земно същество, а някакво слузесто кенефчийско образувание !

    16:33 09.03.2026

  • 6 Факт

    28 15 Отговор
    Това същество не е никаква майка.

    16:34 09.03.2026

  • 7 Трол

    7 10 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    Нищо й няма на жената, просто...не се досеща за някои неща.

    16:36 09.03.2026

  • 8 Цвете

    13 15 Отговор
    ЩО ЗА ХОРАТА СТЕ С ТАКАВА ИСТЕРИЧНА ЗЛОБА.НЯКОГА ,А МОЖЕ И ПО СКОРО, АКО СЕ УСТАНОВИ ,ЧЕ СА УБИТИ, ТОГАВА КАКВО БИХТЕ ПИСАЛИ? 🥹🇧🇬🫦

    Коментиран от #18, #25, #37, #45, #52

    16:37 09.03.2026

  • 9 Цвете

    14 17 Отговор
    ЩО ЗА ХОРАТА СТЕ С ТАКАВА ИСТЕРИЧНА ЗЛОБА.НЯКОГА ,А МОЖЕ И ПО СКОРО, АКО СЕ УСТАНОВИ ,ЧЕ СА УБИТИ, ТОГАВА КАКВО БИХТЕ ПИСАЛИ? 🥹🇧🇬🫦

    Коментиран от #30

    16:38 09.03.2026

  • 11 хдгбдф

    17 11 Отговор
    Таз защо не е в следствения??!

    16:39 09.03.2026

  • 12 1, 2 и 3 доказват

    13 12 Отговор
    колко е висок процентът на манипулираните и опростачените българи в тази територия на простащината ! Да не може да се докаже самоубийство е доказателство за нисък интелектуален потенциал, а за послушните мишоци е никакъв интелектуален потенциал ! Чалгарщината доведе до масово опростачване на суверена, а това опростачване до тотална беднотия без изход !

    Коментиран от #32

    16:40 09.03.2026

  • 13 Кукувица

    14 7 Отговор
    Кука на зелена бука

    16:40 09.03.2026

  • 14 Много дебил коментира тук

    16 11 Отговор
    Убитият Калушев да майка си: измерихме се да се борим с тази кочина!
    Под кочина той едва ли визира Стара планина!

    16:42 09.03.2026

  • 15 Хмм

    8 3 Отговор
    завещанието е мотив

    16:42 09.03.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    АЛ КАПОНЕ СА ГО ХВАНАЛИ ЧРЕЗ СЧЕТОВОДИТЕЛЯ МУ
    ЗА НЕПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ
    И. ТАКА СА ГО ВКАРАЛИ В АЛКАТРАС
    . ..... ФИЛМА НА БРАЙЪН ДЕ ПАЛМА " НЕДОСЕГАЕМИТЕ" Е ПО ИСТИНСКИЯ СЛУЧАЙ
    .....
    ПРИ НАС МАГИЯТА Е ВЗЕЛА МЕРКИ ...ЖАЛЙО

    16:43 09.03.2026

  • 17 "На лъ.....краката са къси"

    6 4 Отговор
    Айде не лъжете - СЪСОБСТВЕНИК на счетоводна фирма !!!

    Коментиран от #31

    16:44 09.03.2026

  • 18 Те тогава не биха

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    писали, а както подобава на черковни мишки ще се изпокрият по дупките или с други никове ще продължат да простеят ! А това на Петрохан и Околчица не е самоубийство, а УЖИЙСТВО извършено от прости изпълнители на заповеди !

    16:44 09.03.2026

  • 19 Някой

    15 7 Отговор
    За съжаление описва човек, който е лесен за обработка. От друга страна и за серийни убийци са казвали колко кротки и скромни били.

    16:45 09.03.2026

  • 20 Отвратен

    4 2 Отговор
    Който гледа надолу , мисли за голо !

    16:47 09.03.2026

  • 21 Бръкаш.

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Егати":

    Пропита е от идете на сиф или стиска, "другарят" Ленин - всичко независимо какво е, да е общо. /даже и благо верната ти/

    16:47 09.03.2026

  • 22 Ами

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Егати":

    детето ѝ от 11 годишно го няма при нея, дори се е възползвала покрай него и тя да отиде в Мексико, а след това вече окончателно го е зарязала и оставила при Калушев, без майка, има друго семейство и друг син, точно тя повдигна въпроса за завещанието и наследството, а това е мотив

    16:48 09.03.2026

  • 23 Д-р Скорчев

    7 9 Отговор
    тази е била любовница на лама калушеф, явно е бил бисексуален

    16:48 09.03.2026

  • 24 Европеец

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Егати":

    Съгласен съм с коментара ти.... Тая е много изперкала... Момчето може да е било добро, но вече го няма, А защо, всички знаем.....та толкова за епилираните мъже.....

    16:49 09.03.2026

  • 25 Ами

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    Ще пишем,че смъртта им НЕ Е СЛУЧАЙНА.Вместо да се чуди тази жена,къде е с0ъркала,тя продължава да се изкарва права.

    16:49 09.03.2026

  • 26 Макробиолог

    9 6 Отговор
    Ко току я навирате тая.......фейсбук звизда. Вместо да сс направи един одит що за родител е била,и поне от кумова срама да млъкне както е положено в скръб и страдание за загубено дете ,тя не спре да ломоти неадекватни нелепици.

    16:49 09.03.2026

  • 27 Тъжна грозна картинка

    8 5 Отговор
    Тази жълта птица и бащата на Сияна станаха известни със смъртта на децата си. Как им се инфлуенства така? Специално лелята, гледаща себе си и детето и " било екстремно" за това при онзи чичо

    16:50 09.03.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    ЖЕНАТА СЪСОБСТВЕНИК НА НПО-ТО Е ИНТЕРЕСНА
    .....
    ТЯ ИМА ФИРМА С ЧОВЕК - ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ТОКУДА БАНКА - СОБСТВЕНОСТ НА ЦВЕТЕЛИНА
    БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА ( ПО ВТОРИ МЪЖ)
    .....
    ПЪРВИЯ И МЪЖ Е СИН НА ЦК НА БКП, А БОЙКО Е УПРАВИТЕЛ НА ФИРМАТА И ИПОН 1

    16:51 09.03.2026

  • 30 Спуснати опорки

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    Това са редовните плювачи, няма защо да се учудваш! Така им е наредено, или толкова им е капацитета!

    16:52 09.03.2026

  • 31 Минуситееее

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от ""На лъ.....краката са къси"":

    Работя във въпросната фирма -

    16:53 09.03.2026

  • 34 Шапка свалям

    9 8 Отговор
    на Калушев - опитал се е да спаси момчетата , докато тримата му другари са посрещнали чистачите . Някой е разцепил групата им на 2 и ги е изчистил по 3-ки . Човека - доктор по криминологя го каза ( Убийство като по учебник , което е инсценирано самоубйство ) . Ама на тия с големите заплати ( полицаите ) интелекта им стига до ..... педофилия , секта и самоубийство ! А ДАНС защо са унищожавали улики преди да пуснат полицаите до жертвите ? Има и много други въпроси , ката " Пътя не води ли до един човек , който си мисли , че България е негова , а ДАНС е негова фирма ?"

    Коментиран от #38, #50, #53

    16:56 09.03.2026

  • 35 ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA

    5 5 Отговор
    А БЕ,
    ТАЯ И3TPEЩЯЛA ПATИЦA CИ Е ОСТАВИЛА CИHA B PЪЦЕТE HA ПCИXOПAT, CEГА РEBE И ГОВОРИ HEБИBAЛИЦИ.😡

    16:58 09.03.2026

  • 37 Макробиолог

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    Ко кат се докаже че са убити?Тук коментираме видно по поведението и ,индивид за който майката има две задължение ,първо да вирне краката за оплождане и второ-същото за раждане.Това нормално ли е ?И второ --това дори по действащите закони не подлежи ли на санкция?Дори в меката на розовата мъгла,ако си оставиш детето/до 16 годишна възраст/ без надзор за 10тина минути,идват и ти го взимат.Е?

    17:01 09.03.2026

  • 38 Емигрант

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Шапка свалям":

    Прав си води но не до един човек, а до едно ДУО ТИКВА/ПЕЕВСКИ, което пък води и доказва, че всички техни симпатизанти са абсолютни прооосстаци и както казват по света България е пренаселена с койтролирано и дресерано овче стадо !

    17:03 09.03.2026

  • 39 Мимч

    5 2 Отговор
    Тая изглежда е ненормална и яко и хлопа дъската.За какво му благодари,че са изпратили и сина и при св.Петър ли..Гнусна работа изобщо не и пука за сина си.Тя и затова го е пратила ,да се отърве от него и да си развява байрака и да чеше егото си.....

    17:07 09.03.2026

  • 40 Макробиолог

    2 2 Отговор
    А по въпроса бил ли е педигуру практикуващ педофил питайте Димитър от НПО Бърд,все пак горе долу от вашия сектор.Човекът има сигурни данни за 9/девет/ случая.

    17:08 09.03.2026

  • 41 Стефко

    2 1 Отговор
    Причината! Причината за тази трагедия трябва да се установи при разследването. Всички други пусканици и очерняне са точно да попречат и явно са целенасочени.

    17:08 09.03.2026

  • 42 кукуту

    1 1 Отговор
    още пълна с ламско млèко

    17:10 09.03.2026

  • 43 На Дедо

    2 0 Отговор
    " Полет над кукувиче гнездо,, По някога, самото лечение е по - страшно от смъртта!?

    17:10 09.03.2026

  • 44 БеГемот

    3 1 Отговор
    Айде стига с тия побърканите бе!Тя цялата им рода чалната...

    17:11 09.03.2026

  • 45 шти

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    пръсна саксията

    17:11 09.03.2026

  • 46 странна майка

    1 1 Отговор
    Да си предоставиш сина на много познато лице от хижа в гората, вместо да е в училище сред връстници съученици и съученички, не е нормален избор на загрижена майка.

    17:13 09.03.2026

  • 47 слагай пилафа

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Емигрант":

    че мъш са връща

    17:15 09.03.2026

  • 48 гост

    0 1 Отговор
    Въпреки че изглежда като невероятно това масово самоубиство, по това което се знае като факти си е такова. Няма как външен човек да ги изпозастреля със собствените им оръжия и те да седят и да го гледат. Но майките с това се утешават да търсят под вола теле. Тези хора са въоръжени и там винаги има опасност, а не "хармония". Хармония в оръжията няма.

    17:16 09.03.2026

  • 49 604

    3 1 Отговор
    всички педоуфилий съ меки и благи, така прилъгват жертвите си! ако не вярвате питайте боужанкоф къ го взехъ в пепе!

    17:16 09.03.2026

  • 51 Емигрант

    1 0 Отговор
    Това тук медия ли е или мисирщина защитаваща чалгарщината ? Значи пиша, че убийството е извършено по заръка на дуото Тиква/Пеевски и съм изтрит, но се оставят коментари които маскарят и очернят една юайка и жертвите на дуото ? Прави са народите на демократичните държави като наричат българите стадо дресирани послушни овце !

    17:18 09.03.2026

  • 52 604

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    убити са, това не ги прави неизвратени НЕпедойфилиййй!!!!

    17:18 09.03.2026

  • 53 С такова въображение

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Шапка свалям":

    напразно си губиш времето с несъответстващи на фактите предположения, вместо да пишеш свой сценарий за криминале (двоен връх).

    17:21 09.03.2026

