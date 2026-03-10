Грешка е намаляването на дела на атомната енергия в Европа

Намаляването на дела на ядрената енергия в Европейския съюз от 1990 г. насам е стратегическа грешка на властите. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
„Докато през 1990 г. една трета от електроенергията на Европа идваше от ядрена енергия, днес този дял е само около 15%. Намаляването на дела на ядрената енергия беше умишлено решение. И, поглеждайки назад, можем да кажем, че отказът на Европа от надежден, достъпен и нискоемисионен енергиен източник беше стратегическа грешка. Това трябва да се промени“, отбеляза тя, говорейки в Париж на конференция за мирна ядрена енергия, организирана с подкрепата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
