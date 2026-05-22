САЩ убеждават Индия да купува американски петрол

22 Май, 2026 07:21 355 4

Делси Родригес планира да посети Индия идната седмица

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ настояват Индия да увеличи покупките си на американски петрол, а също и да го закупи от Венецуела. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви това, като съобщи, че венецуелският президентски пратеник Делси Родригес планира да посети Индия следващата седмица.

„Искаме да им продадем толкова енергия, колкото купуват“, каза той пред репортери в Маями, преди да замине за среща на външните министри на НАТО в Швеция, коментирайки перспективите за разширяване на доставките на американски петрол за Индия.

„Вече водим разговори с тях, за да направим повече; искаме да бъдем по-голяма част от портфолиото им. Вярваме също, че има благоприятни възможности с венецуелския петрол. Всъщност, доколкото разбирам, временният президент на Венецуела ще пътува до Индия следващата седмица“, отбеляза ръководителят на Държавния департамент на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    САШтинците искат да ПРИНУДЯТ Индия да купи от тях нещо което те са ОТКРАДНАЛИ от Венецуела 🤔❗
    Какво неясно има🤔❗

    07:25 22.05.2026

  • 2 Някой

    5 0 Отговор
    Какво стана със свободния пазар? В него не би трябвало някой да натсика някого, за да купува от него. Просто трябва да е конкуренциия на цена и качество.
    Кога ще спрете с мантрите за свободния пазар и за демокрацията? И двете са виртуални, точно както е виртуален и научния комунизъм.

    07:28 22.05.2026

  • 3 Пеко таков

    4 0 Отговор
    Индийците не искат краден петрол на демократични цени

    07:33 22.05.2026

  • 4 факуса

    0 0 Отговор
    хи хи ами нали знаете за свободния пазар,профавате по евтино от другите и готово,ама вие сте свикнали с оръжие да принуждавате и санкции

    07:37 22.05.2026