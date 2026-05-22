САЩ убеждават Индия да купува американски петрол

САЩ настояват Индия да увеличи покупките си на американски петрол, а също и да го закупи от Венецуела. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви това, като съобщи, че венецуелският президентски пратеник Делси Родригес планира да посети Индия следващата седмица.

„Искаме да им продадем толкова енергия, колкото купуват“, каза той пред репортери в Маями, преди да замине за среща на външните министри на НАТО в Швеция, коментирайки перспективите за разширяване на доставките на американски петрол за Индия.

„Вече водим разговори с тях, за да направим повече; искаме да бъдем по-голяма част от портфолиото им. Вярваме също, че има благоприятни възможности с венецуелския петрол. Всъщност, доколкото разбирам, временният президент на Венецуела ще пътува до Индия следващата седмица“, отбеляза ръководителят на Държавния департамент на САЩ.