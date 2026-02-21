Сърбия очаква да подпише нов газов договор с Русия

Сърбия и Русия са се споразумели предварително да сключат нов газов договор за срок от шест месеца при условията на съществуващото споразумение. Това беше обявено от Душан Баятович, директор на държавната компания „Сърбиягаз“.
Според него, преговорите с представители на „Газпром Експорт“ са се провели в Санкт Петербург и са довели до принципно споразумение за удължаване на доставките на газ. „Предварително се споразумяхме новият газов договор да бъде подписан за шест месеца при условията на съществуващия договор. Това е много важно сега от гледна точка на гъвкавостта на доставките, а по отношение на разходите и обема отговаря на икономическите интереси на Република Сърбия“, заяви Баятович.
Ръководителят на „Сърбия газ“ отбеляза и получените уверения от руската страна относно надеждността на бъдещото сътрудничество. „Бих искал да обърна внимание на уверенията, които получихме от „Газпром“ и лично от Алексей Милер: „Няма да оставим Сърбия без газ“, подчерта той.
Баятович добави, че подписването на новото споразумение се очаква не по-късно от 20 март.
Руско-сърбийско газово сътрудничество
В интервю за вестник „Вечерне Новости“ руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко заяви, че благодарение на доставките на руски газ Сърбия спестява поне 300 млн. EUR годишно, а в определени периоди пазарните цени са били почти двойно по-високи от договорните. Според него, доставките са останали стабилни през цялото споразумение и не са генерирали оплаквания от потребителите.
Дипломатът отбеляза също, че след изтичането на текущото удължаване на договора в края на март няма причина за безпокойство относно доставките, тъй като Москва и Белград поддържат взаимното си разбирателство относно енергийното сътрудничество.
Преди това председателят на надзорния съвет на „Сърбиягаз“ Александър Вулин заяви в интервю за ТАСС, че Русия не налага политически условия на Сърбия относно енергийните доставки и не използва енергийните ресурси като инструмент за натиск, като подчерта икономическата целесъобразност на закупуването на руски газ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОТ ДЪНОТО
13:51 21.02.2026
2 Вучо маркучо
13:53 21.02.2026
3 Путин Президент
• Отстъпление от Киев, Чернигов, Суми: Оставиха трупове и разбито желязо – класическо руско “прегрупиране” (бягство на страхливци)!
• “Москва” на дъното: Флагманът потъна от две украински ракети – “непотопим” стана “подводен клоун”!
• Херсон 2022: Взеха един областен център и го изоставиха с подмокрени гащи – позор!
• Лиман: “Присъединиха” го и веднага избягаха – фалшиви победи на хартия!
• Черноморски флот: Изгонен от Севастопол и Крим от дронове – от “господари” станаха “скрити плъхове”!
• Загуби: Над 1 милион убити/ранени за жалки парчета кал – месомелачка за идиоти!
• Мобилизация: Стотици хиляди “мобици” избягаха или умряха глупаво – сборище от пияни загубеняци!
• Офанзива 2025: Най-голямата атака – нулев напредък, хиляди мъртви – пълен фейл!
• Курск 2024–2025: Украинците нахлуха в “свещена” Русия, взеха 1300 км², пленници, села – “непробиваеми” укрепления за 15 млрд. рубли пробити за часове, корупция + затвор за крадци!
• Севернокорейци на помощ: 10–12 000 “елитни” от Ким – стотици/хиляди убити, изтеглени позорно – Русия проси от диктатори да я спасяват!
• Контраатака: Отне месеци с огромни загуби да изгонят украинците – Путин обеща “до Коледа”, стана 2025–2026, украинците се изтеглиха стратегически!
• Общо в Курск: Първо нахлуване в Русия от WWII, “втората армия” беззащитна, евакуация 100 000+ руснаци – “защитникът” ги и
Коментиран от #5, #6, #8
14:12 21.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 някой си
До коментар #3 от "Путин Президент":бълвай си пропагандата,няма кой да ви вярва
14:30 21.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ПО ТОЧНО
До коментар #3 от "Путин Президент":МНОГО СИ ИЗПИСАЛ , АМА НИЩО ВЕРНО НЕ СИ ПРЕДСТАВИЛ
16:48 21.02.2026