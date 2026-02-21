Сърбия очаква да подпише нов газов договор с Русия

Сърбия и Русия са се споразумели предварително да сключат нов газов договор за срок от шест месеца при условията на съществуващото споразумение. Това беше обявено от Душан Баятович, директор на държавната компания „Сърбиягаз“.

Според него, преговорите с представители на „Газпром Експорт“ са се провели в Санкт Петербург и са довели до принципно споразумение за удължаване на доставките на газ. „Предварително се споразумяхме новият газов договор да бъде подписан за шест месеца при условията на съществуващия договор. Това е много важно сега от гледна точка на гъвкавостта на доставките, а по отношение на разходите и обема отговаря на икономическите интереси на Република Сърбия“, заяви Баятович.

Ръководителят на „Сърбия газ“ отбеляза и получените уверения от руската страна относно надеждността на бъдещото сътрудничество. „Бих искал да обърна внимание на уверенията, които получихме от „Газпром“ и лично от Алексей Милер: „Няма да оставим Сърбия без газ“, подчерта той.

Баятович добави, че подписването на новото споразумение се очаква не по-късно от 20 март.

Руско-сърбийско газово сътрудничество

В интервю за вестник „Вечерне Новости“ руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко заяви, че благодарение на доставките на руски газ Сърбия спестява поне 300 млн. EUR годишно, а в определени периоди пазарните цени са били почти двойно по-високи от договорните. Според него, доставките са останали стабилни през цялото споразумение и не са генерирали оплаквания от потребителите.

Дипломатът отбеляза също, че след изтичането на текущото удължаване на договора в края на март няма причина за безпокойство относно доставките, тъй като Москва и Белград поддържат взаимното си разбирателство относно енергийното сътрудничество.

Преди това председателят на надзорния съвет на „Сърбиягаз“ Александър Вулин заяви в интервю за ТАСС, че Русия не налага политически условия на Сърбия относно енергийните доставки и не използва енергийните ресурси като инструмент за натиск, като подчерта икономическата целесъобразност на закупуването на руски газ.