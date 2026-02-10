Венецуела възобновява доставките на петрол за Израел

Венецуела изпраща първата си пратка петрол за Израел от няколко години след залавянето на президента Николас Мадуро от американските сили, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Товарът се транспортира за Bazan Group - най-голямата рафинерия за суров петрол в еврейската държава. Агенцията също така твърди, че по-голямата част от венецуелския петрол е бил продаден през последния месец на купувачи в Индия, Испания и САЩ.

На 3 януари Вашингтон съобщи за военна операция в Каракас, довела до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му от американските сили. На 5 януари те се явиха във федералния съд в Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни.