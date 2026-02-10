Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Венецуела възобновява доставките на петрол за Израел

10 Февруари, 2026 21:43 570 9

  • венецуела-
  • израел-
  • петрол-
  • износ-
  • доставка-
  • bazan group

Първата доставка е за най-голямата рафинерия за суров петрол в еврейската държава

Венецуела възобновява доставките на петрол за Израел - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Венецуела изпраща първата си пратка петрол за Израел от няколко години след залавянето на президента Николас Мадуро от американските сили, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Товарът се транспортира за Bazan Group - най-голямата рафинерия за суров петрол в еврейската държава. Агенцията също така твърди, че по-голямата част от венецуелския петрол е бил продаден през последния месец на купувачи в Индия, Испания и САЩ.

На 3 януари Вашингтон съобщи за военна операция в Каракас, довела до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му от американските сили. На 5 януари те се явиха във федералния съд в Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 сраел

    12 2 Отговор
    открадна пореден танкер с нефт

    Коментиран от #4

    21:45 10.02.2026

  • 2 Перо

    1 0 Отговор
    Никаква изненада!

    22:03 10.02.2026

  • 3 е може ли се

    1 1 Отговор
    то оставаше щатите да не захранват господаря си…

    22:04 10.02.2026

  • 4 Ъхъ!!!

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "сраел":

    Можеш да бъдеш сигурен, че израелците са си го платили всичкия петрол. По пазарни цени!!! За разлика от Кремълския ти господар, който обича да краде, ама му вика "експроприация" за благозвучие!

    Коментиран от #5, #9

    22:10 10.02.2026

  • 7 Коста

    2 0 Отговор
    Да си кажем истината защо дядо Тчръмп се намеси във Венецуела. И почти много заради Израел.

    22:21 10.02.2026

  • 8 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Венецуела не изпраща нищо на Еврейска държава.Сащ продават краден петрол от Венецуела на еврейския ционистки режим подържан от фамилията Тръмп

    22:33 10.02.2026

  • 9 Трррррррръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъ!!!":

    Виждал ли си Арменец да върви по улицата и да хвърля пари ,а след него еврей да ги събира и да му ги връща?

    22:36 10.02.2026