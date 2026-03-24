Новини
Бизнес »
Банско удължава ски сезона до Великден с отлични условия и намалени цени

24 Март, 2026 13:20, обновена 24 Март, 2026 12:24

  • банско-
  • ски-
  • туризъм

Ски зоната работи на пълен капацитет – всички лифтове са в експлоатация, а пистите се поддържат ежедневно

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Банско остава една от най-добрите дестинации за зимни спортове и през пролетта, като предлага отлични условия за каране на ски по време на априлската ваканция и Великден.

Снежната покривка в курорта е стабилна, а във високите части на връх Тодорка достига до 2 метра.
Ски зоната в Банско работи на пълен капацитет – всички лифтове са в експлоатация, а пистите се поддържат ежедневно, гарантирайки отлично преживяване както за начинаещи, така и за напреднали скиори и сноубордисти.

От 1 април 2026 г. курортът въвежда и по-ниски цени на лифт картите, което прави пролетното каране още по-привлекателно. Дневната карта за възрастни ще бъде намалена от 59 на 45 евро, за студенти и пенсионери – на 40 евро, а за деца – на 20 евро. Намалението ще важи през цялата априлска ваканция за учениците, както и по време на великденските празници.

Ски сезонът в Банско ще продължи до 12 април включително, предоставяйки отлична възможност за всички любители на зимните спортове да се насладят на слънчеви дни, качествен сняг и по-малко натоварени писти в сърцето на Пирин планина.

Източник: travelnews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 0 Отговор
    Голямо намаление народеее: чай от 10 на 9 евро, карта от 100 на 99 евро.

    12:26 24.03.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Гледах по Инстаграма как в Тел Авив по улиците един върви и предлага на случайносрещнати хора безплатно пътуване до Банско, само на 2 часа път със самолет, даже и на една войничка в униформа предложи.

    12:28 24.03.2026