С дефицит на кадри започва летният сезон по Черноморието ни

Около 23% ръст на предварителните резервации отчита браншът във Варна, но въпреки засиления интерес в преди началото на летния сезон, хотелите и ресторантите стартират с остър недостиг на работна ръка. Представители на бранша посочват, че се налага търсене на служители от все по-далечни дестинации като Филипините, Индия, Индонезия и Непал, наред с традиционните Узбекистан и Киргизстан, уточнява Нова телевизия.

Според Павлин Косев от Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите проблемът не е нов и не засяга само туризма. „Работна ръка няма не само в туризма, а и във всички други отрасли“, подчерта той, като допълни, че през лятото нуждата от персонал логично нараства заради увеличения капацитет. “Въпреки усилията за подготовка на кадри, включително чрез професионалното образование, недостигът остава”, смята Косев.

Допълнително затруднение създават административните процедури за наемане на чужденци. Косев смята, че процесът е бавен, регистрацията и издаването на визи може да отнеме седмици. „В момента не може да се направи нищо повече. Визите трябва да станат електронни“, категоричен е Косев. Паралелно с това се очаква по-малък брой полети към Варна, но бизнесът разчита на пренасочване на туристи от по-рискови дестинации като Турция и Египет.

Въпреки предизвикателствата очакванията за сезона остават оптимистични. Освен ръста на резервациите, серия от събития като международния музикален фестивал Sunwave и предстоящия SPA и Wellness форум се очаква да привлекат хиляди гости.