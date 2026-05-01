С дефицит на кадри започва летният сезон по Черноморието ни

1 Май, 2026 08:40 889 25

Представители на бранша посочват, че се налага търсене на служители от все по-далечни дестинации

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Около 23% ръст на предварителните резервации отчита браншът във Варна, но въпреки засиления интерес в преди началото на летния сезон, хотелите и ресторантите стартират с остър недостиг на работна ръка. Представители на бранша посочват, че се налага търсене на служители от все по-далечни дестинации като Филипините, Индия, Индонезия и Непал, наред с традиционните Узбекистан и Киргизстан, уточнява Нова телевизия.

Според Павлин Косев от Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите проблемът не е нов и не засяга само туризма. „Работна ръка няма не само в туризма, а и във всички други отрасли“, подчерта той, като допълни, че през лятото нуждата от персонал логично нараства заради увеличения капацитет. “Въпреки усилията за подготовка на кадри, включително чрез професионалното образование, недостигът остава”, смята Косев.

Допълнително затруднение създават административните процедури за наемане на чужденци. Косев смята, че процесът е бавен, регистрацията и издаването на визи може да отнеме седмици. „В момента не може да се направи нищо повече. Визите трябва да станат електронни“, категоричен е Косев. Паралелно с това се очаква по-малък брой полети към Варна, но бизнесът разчита на пренасочване на туристи от по-рискови дестинации като Турция и Египет.

Въпреки предизвикателствата очакванията за сезона остават оптимистични. Освен ръста на резервациите, серия от събития като международния музикален фестивал Sunwave и предстоящия SPA и Wellness форум се очаква да привлекат хиляди гости.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 1 Отговор
    Мислех да драсна към морето, но заради лошото време може би ще драсна към планините!

    Коментиран от #13

    08:43 01.05.2026

  • 2 Даниел

    32 2 Отговор
    Докато хотелиерите по морето си мислят,,че възнаграждение от сорта на €1000-1200 за почти 24/7 работа е добро,за тях ще става все по-трудно!

    Коментиран от #11

    08:44 01.05.2026

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 2 Отговор
    Дано визите станат поне 3 месечни! По- малко скакалци по морето!

    08:47 01.05.2026

  • 4 ЕДна

    24 1 Отговор
    Стига с тоя дефицит на кадри! Два милиона българи са зад граница, да ги привлекат!

    08:47 01.05.2026

  • 6 Миналата

    25 0 Отговор
    година индийците и месец не издържаха , нито заплатата мизерната изчакаха и сред нощ си биха камшика и си тръгнаха !

    08:53 01.05.2026

  • 8 ама че мисирки

    16 0 Отговор
    че то това го поватяряте всяко лято… още аз като работих на слънчака последно 2018-та имаше голям дефицит на кадри и това не е спирало до сега ама вие всяка година го пишете все едно за първи път се случва???

    08:57 01.05.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 0 Отговор
    МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ ИЗБИХА БЪЛГАРИТЕ
    И СЕГА ВНАСЯТ РАБОТНИЦИ
    ......
    ЧАКАМ С НЕТЪРПЕНИЕ СБЛЪСКА НА МОРЕТО МЕЖДУ
    БГ МАФИЯТА И БЯГАЩАТА УКРАИНСКА МАФИЯ :?

    08:58 01.05.2026

  • 10 Ами, обучени си кадри

    13 0 Отговор
    В прекрасна България шетат богати ресторантьори без знания
    Завършващите в тох веднага тръгват по северни дестинации по печалби
    Нещо като медицинските сестри, обучаваме ги тук безплатно и потъват в социалните служби на Европа
    Няма план
    Костов първо закри плановия комитет и държавен народен контрол

    09:00 01.05.2026

  • 11 работил на морето

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел":

    няма място по черноморието пък камоли хотел където да работи някой 24/7 както ти се иска но жалката ти пропаганда кара незнапознатите хора да си мислят че е така!!! да заплатите наистина са ниски но никой никъде не работи по 24 часа ако има такъв то следващите два дена почива… но едва ли ще можеш да го разбереш вероятно си с чугунена тиква от евролиберастите

    Коментиран от #17

    09:00 01.05.2026

  • 12 Камила под камила

    17 2 Отговор
    Май и дефицит на туристи ще има този сезон.

    09:01 01.05.2026

  • 13 Някоя си

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    А компания имате ли?

    Коментиран от #18

    09:02 01.05.2026

  • 14 Васил

    9 0 Отговор
    Както се казва внимавай какво си пожелаваш и какво ще видят туристите новата атракция взривяване на мина разглеждане на дрон или нефтен разлив.

    09:04 01.05.2026

  • 15 Народа не ще да работи

    7 0 Отговор
    Честит ден на труда 😀

    09:06 01.05.2026

  • 16 си дзън

    6 3 Отговор
    Не съм видял досега рускиня - чистачка, готвачка, сервитьорка - само танцьорки на пилон бол.

    09:08 01.05.2026

  • 17 Даниел

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "работил на морето":

    Аман от разбирачи ,който четат ,но не разбират!

    09:08 01.05.2026

  • 18 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някоя си":

    Такъв въпрос не показва класа!

    09:08 01.05.2026

  • 19 село Говнягово

    6 0 Отговор
    Дефицита е при заплатите

    09:17 01.05.2026

  • 20 Владо

    5 1 Отговор
    Я пък вие! За първи път чувам за такова нещо. По принцип хората се избиват да се уредят на такава сладка работа. Чудесно заплащане, почти никаква работа, прекрасна работна среда и отношение от собствениците.

    09:20 01.05.2026

  • 21 Никой не му е виновен на тоя бранш

    8 0 Отговор
    Освен лакомията и наглостта.

    09:24 01.05.2026

  • 22 То май ще има и

    1 0 Отговор
    дефицит на туристи...

    09:35 01.05.2026

  • 23 Хотелиер

    0 0 Отговор
    Що така няма роби

    09:36 01.05.2026

  • 24 Георги Илиев Митев

    0 0 Отговор
    Лъжци, жалки " деца на социализма ", измамници и крадци. Това са работодателите на българското Черноморие. Вземат българските Роми на работа, но лъжат и мамят безработните и бедни и хората, които сме с нулеви доходи. Ние показвахме, че сме по-съвестни и работливи и честни от българските Роми и от украинските работници, които вие предпочитахте. Докато те крадяха, лъжеха и мамеха гостите на хотелите ние треперехме от страх да не ни уволните, заради техните обири, тяхното бездействие и не спазване на работното време. Те ни предизвикваха по всякакви начини и интриги да се караме с тях и ни набеждава, че ние не работим и крадец докато те в действителност това го правеха. Пристигаха от цяла България накуп от четири, пет човека и искаха да заемат едно работно място, с цел да ни елиминират от работа. Вие работодателите пък гледахте ние българите от български произход да сме разединени и да се караме помежду си, дори ни настрйвахте да се бием един срещу друг, а вие да сте "спасителите" на конфликтните сцени в които ни забърквахте. Вие назначавахте само "ваши" хора на работа или от региона ви. Докато ние бяхме доказали навсякъде, че сме съвестни, с добри отношения и намерения и още по-важното, че сме работливи и не заядливи. Вие пожелахте чужденци за работа, а не нас. И до ден днешен е така.

    09:37 01.05.2026

  • 25 Ами

    0 0 Отговор
    Няма хора за работа ,а преди като имаше хора ,нямаше заплати

    09:38 01.05.2026