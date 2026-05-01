С дефицит на кадри започва летният сезон по Черноморието ни

Около 23% ръст на предварителните резервации отчита браншът във Варна, но въпреки засиления интерес в преди началото на летния сезон, хотелите и ресторантите стартират с остър недостиг на работна ръка. Представители на бранша посочват, че се налага търсене на служители от все по-далечни дестинации като Филипините, Индия, Индонезия и Непал, наред с традиционните Узбекистан и Киргизстан, уточнява Нова телевизия.
Според Павлин Косев от Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите проблемът не е нов и не засяга само туризма. „Работна ръка няма не само в туризма, а и във всички други отрасли“, подчерта той, като допълни, че през лятото нуждата от персонал логично нараства заради увеличения капацитет. “Въпреки усилията за подготовка на кадри, включително чрез професионалното образование, недостигът остава”, смята Косев.
Допълнително затруднение създават административните процедури за наемане на чужденци. Косев смята, че процесът е бавен, регистрацията и издаването на визи може да отнеме седмици. „В момента не може да се направи нищо повече. Визите трябва да станат електронни“, категоричен е Косев. Паралелно с това се очаква по-малък брой полети към Варна, но бизнесът разчита на пренасочване на туристи от по-рискови дестинации като Турция и Египет.
Въпреки предизвикателствата очакванията за сезона остават оптимистични. Освен ръста на резервациите, серия от събития като международния музикален фестивал Sunwave и предстоящия SPA и Wellness форум се очаква да привлекат хиляди гости.
1 Пич
Коментиран от #13
08:43 01.05.2026
2 Даниел
Коментиран от #11
08:44 01.05.2026
3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:47 01.05.2026
4 ЕДна
08:47 01.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Миналата
08:53 01.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ама че мисирки
08:57 01.05.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И СЕГА ВНАСЯТ РАБОТНИЦИ
......
ЧАКАМ С НЕТЪРПЕНИЕ СБЛЪСКА НА МОРЕТО МЕЖДУ
БГ МАФИЯТА И БЯГАЩАТА УКРАИНСКА МАФИЯ :?
08:58 01.05.2026
10 Ами, обучени си кадри
Завършващите в тох веднага тръгват по северни дестинации по печалби
Нещо като медицинските сестри, обучаваме ги тук безплатно и потъват в социалните служби на Европа
Няма план
Костов първо закри плановия комитет и държавен народен контрол
09:00 01.05.2026
11 работил на морето
До коментар #2 от "Даниел":няма място по черноморието пък камоли хотел където да работи някой 24/7 както ти се иска но жалката ти пропаганда кара незнапознатите хора да си мислят че е така!!! да заплатите наистина са ниски но никой никъде не работи по 24 часа ако има такъв то следващите два дена почива… но едва ли ще можеш да го разбереш вероятно си с чугунена тиква от евролиберастите
Коментиран от #17
09:00 01.05.2026
12 Камила под камила
09:01 01.05.2026
13 Някоя си
До коментар #1 от "Пич":А компания имате ли?
Коментиран от #18
09:02 01.05.2026
14 Васил
09:04 01.05.2026
15 Народа не ще да работи
09:06 01.05.2026
16 си дзън
09:08 01.05.2026
17 Даниел
До коментар #11 от "работил на морето":Аман от разбирачи ,който четат ,но не разбират!
09:08 01.05.2026
18 Пич
До коментар #13 от "Някоя си":Такъв въпрос не показва класа!
09:08 01.05.2026
19 село Говнягово
09:17 01.05.2026
20 Владо
09:20 01.05.2026
21 Никой не му е виновен на тоя бранш
09:24 01.05.2026
22 То май ще има и
09:35 01.05.2026
23 Хотелиер
09:36 01.05.2026
24 Георги Илиев Митев
09:37 01.05.2026
25 Ами
09:38 01.05.2026