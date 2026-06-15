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"Въздух за здраве" и "Грийнпийс" - България призоваха синдикатите да заемат ясна позиция за ТЕЦ "Бобов дол"

"Въздух за здраве" и "Грийнпийс" - България призоваха синдикатите да заемат ясна позиция за ТЕЦ "Бобов дол"

15 Юни, 2026 12:04 758 28

  • въздух за здраве-
  • грийнпийс - българия-
  • тец бобов дол-
  • замърсяване

Само през 2025 г. в Големо село са отчетени 55 превишения на средночасовата норма за серен диоксид

"Въздух за здраве" и "Грийнпийс" - България призоваха синдикатите да заемат ясна позиция за ТЕЦ "Бобов дол" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сдружение "Въздух за здраве" и "Грийнпийс" – България изпратиха отворено писмо до ръководствата на Конфедерацията на независимите синдикати на България (КНСБ) и на Конфедерацията на труда "Подкрепа" с призив синдикатите да заемат ясна позиция в защита на здравето на работниците в ТЕЦ "Бобов дол" и жителите на селата в района. Това съобщиха от пресцентъра на "Грийнпийс" - България.

"Само през 2025 г. в Големо село са отчетени 55 превишения на средночасовата норма за серен диоксид - 30 от тях са засечени от мобилната станция на Изпълнителната агенция по околната среда, а други 25 – от автоматичната станция, инсталирана от ТЕЦ "Бобов дол", посочват от природозащитната организация. "Нито една от двете станции не е мерила през цялата година, но всяка една по отделно е отчела повече от 24-те позволени по закон превишения годишно", добавят от "Грийнпийс", цитирани от БТА.

Замърсяването с прах и фини прахови частици също е проблем, който посочват от организацията. Оттам добавят, че има оплаквания от местните жители от черен и бял прах по домовете и автомобилите им. Двете организации подчертават, че научни изследвания доказват връзката между продължителното излагане на тези замърсители и повишения риск от респираторни и сърдечно-съдови заболявания и от преждевременна смъртност.

Сред исканията на писмото са строго спазване на екологичните изисквания от страна на ТЕЦ "Бобов дол", регулярно проследяване на здравния статус на работниците и местните жители, както и гаранция, че никой работник не бива да избира между работното си място и здравето си.

Днес се очаква среща между кметовете и председателите на общинските съвети в Дупница и Бобов дол във връзка с изпълнението на Териториалния план за справедлив преход за област Кюстендил, съобщиха за БТА от сдружението "За Разметаница с любов".

На 21 май министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова обяви, че Регионалната инспекция по околна среда - София е връчила заповед за принудителна административна мярка за затваряне на енергиен котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол". Преди дни пред депутатите тя посочи, че наложената принудителна административна мярка все още не е отменена и остава в сила.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    11 7 Отговор
    Пийсгриин да си стоят у дома, кво идват тук да се месят? Един тец топли 200 села ама е далеко от големи населени центрове. Преди 100 години кк са се топлили в 200 села? По-чист ли е бил въздуха. Изобщо немат място да дават много акъл тия

    Коментиран от #8, #22

    12:10 15.06.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    13 4 Отговор
    Само с чист въздух не се живее господа!

    Коментиран от #28

    12:10 15.06.2026

  • 3 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    6 4 Отговор
    румбата Боташа ще посегне ли на Ковачки, от където му дойдоха 5% от гласовете на изборите ?

    Коментиран от #25

    12:10 15.06.2026

  • 4 Сатана Z

    12 3 Отговор
    По интересно е кой и как финансира земните фашисти от Въздух за здраве и Грийн пийс БГ?

    Коментиран от #7, #13

    12:10 15.06.2026

  • 5 Нали Трайчо

    7 4 Отговор
    Трайчо, бившия министър, нали беше казал, че са сложили фиктивни сероочистващи филтри, но нищо не направи по въпроса. Проверки, глоби и затваряне.

    12:11 15.06.2026

  • 6 Жалка държава

    6 2 Отговор
    Ковачки кове милиони ,а робите се разболяват и мрат

    12:12 15.06.2026

  • 7 Точка Омега Последни Времена

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Същите, които ръсят из небесата с чист еко контрейлс.

    12:13 15.06.2026

  • 8 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Само хомосъветикус иска всички останали да живеят като него - в миналото!

    Коментиран от #12, #15

    12:13 15.06.2026

  • 9 Кой, кога, къде и какво е замервал

    5 0 Отговор
    А в Малко село колко отчетоха? Всичко е на "книга".

    12:14 15.06.2026

  • 10 дондьо 2026

    3 0 Отговор
    къде е Манолов да му пуснем
    чист въздух!

    12:14 15.06.2026

  • 11 Морски

    4 1 Отговор
    С кораба носихме въглища за ТЕЦ в Дания , и ел.механика възкликна- та тук е по чисто от кварталната аптека която скоро я откриха.

    12:14 15.06.2026

  • 12 Епа

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Никой не те спира да се грееш на вятърна енергия. Ама както казваше Професора в катедра ЕСЕО, ветурната енергия колеги е вятър работа

    12:17 15.06.2026

  • 13 Kyxи лeйkи-копейки

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    От златото в Челопеч се финансират. След като изплатиха дълговете на Франция, Германия и Италия, поеха всички разходи по НПО - та по света. Това само до края на юли. След това започваме да изплащаме дълга на САЩ, там обаче ще се наложи пенсионерите малко да помогнат.

    12:19 15.06.2026

  • 14 Розово Пони

    5 3 Отговор
    Да студуваме групово всички, да има перки, фото, мотоволтаици, че да са доволни Грийнтероеист, докато Сащ, Индия, Русия си бълват необезпокоявани.

    12:19 15.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "ХиХи":

    Май не разбираш как функционират динамичните цени и квотите за благонадеждност. Другарят може в момента да заработва бъдещо потребление, на което ти няма да можеш да се радваш.

    Коментиран от #19

    12:25 15.06.2026

  • 17 ГУМЕН КРАДЕВ

    6 3 Отговор
    " Никой не трябва да избира между работното място и здравето си "
    Като няма работа гладът как ще му се отрази на здравето ?!?!?!
    Тия от Грийнпис така и не обясниха как се яде чист въздух!

    12:26 15.06.2026

  • 18 Мдааа

    8 1 Отговор
    Коло ни тровят тецовете и колко войните? Колко се тровим ние и колко Китай и Индия. Колко е вреден един ТЕЦ и колко лекарите изсечени гири за фотоволтаици. Европа ни кара да караме коли два-три пъти по-скъпи, а аз дишам въздух дошъл от Шанхай. Пълен идиотизъм. Аз съм за да пазим Земята, природата и всичко. Но един да го пази, а другия до него да го унищожава не става!!!

    12:28 15.06.2026

  • 19 ХиХи

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    Винаги можем да кажем чао чао ЕС и всем подобни лайнени организацийки

    12:32 15.06.2026

  • 20 Макробиолог

    6 0 Отговор
    Всяка топлоцентрала по света може да бъде оборудвана с очистващи съоръжения свеждат до приемливи граници замърсяванията.,другото е от лукавия.

    12:41 15.06.2026

  • 21 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Очаквайте скоро ,данък въздух от ден на ден все по разглезени и прости

    13:02 15.06.2026

  • 22 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Тъй тъй ,еднонврем и изсеченото се залесяваше ,мъжете бяха мъже ,жените жени ,сега до сватбата се молим булката за сина поне да излезе жена ,а не зет

    13:04 15.06.2026

  • 23 Малееее

    0 2 Отговор
    колко плодородна площ е засадена(унищожена) с фотоволтаици.... Трябва да се спрат всички тецове и АЕЦ, че и вец-ове, за да наддавате златни пари за ток от фотоволтаиците :) ЕС скоро ще загине.

    13:16 15.06.2026

  • 24 Ковачки

    3 0 Отговор
    В ТЕЦ "Бобоб дол" всичко е измама. Плаща се на РИОСВ, на мобилните лаборатории, манипулират се резултатите от контрола на изходящите газове, н-к цех КИП и А, който манипирираше измерванията е високо платен зам. директор, по заслуги.

    Коментиран от #26

    13:16 15.06.2026

  • 25 Миме

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гyмен кРадев БОгаТАШа":

    най-сладкото е че педуханските ПеПеДеБераси се сцЕпиха и ше гледат другия парламент през г3 на кокора

    13:17 15.06.2026

  • 26 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ковачки":

    В Гълъбово и Димитровград е същото!!!

    13:39 15.06.2026

  • 27 Верно ли

    0 0 Отговор
    А "въздух под налягане" и зелените талибани къде се бъркаха в носа, докато евро"партньорите" ни си гориха над 5 години боклуците тука!!!

    13:45 15.06.2026

  • 28 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    "Въздух за здраве" и "Гриинпиис"???????

    КОГА НАЙ-ПОСЛЕ НАРОДЪТ БЪЛГАРСКИ ЩЕ ГИ ПОДПУКА ВСИЧКИ ТИЯ АНТИБЪЛГАРСКИ ПРОДАЖНИЦИ И ОТРОВНИТЕ ИМ НПО-ТА???

    КАК МОЖЕ "ЗЕЛЕНИТЕ" ЛОБИТА ДА СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ КОРПОРАТИВНИ ИНТЕРЕСИ И ДА НИ ГИ ЛАНСИРАТЕ КАТО ФАКТОР В ДЪРЖАВАТА???
    ТИЯ СА СРЕД НАЙ-ДОЛНАТА ЧОВЕШКА ИЗ...Т, РЕДОМ ДО БТВ, НОВА, ИВАН, АНДРЕЙ, РАЧКОВ, РАДКОВ, ДАРА, ХАЛВАЖАН, ЦЪНЦА, КРУМОВА И МН ДР!!!

    14:12 15.06.2026

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