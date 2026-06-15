"Въздух за здраве" и "Грийнпийс" - България призоваха синдикатите да заемат ясна позиция за ТЕЦ "Бобов дол"

Сдружение "Въздух за здраве" и "Грийнпийс" – България изпратиха отворено писмо до ръководствата на Конфедерацията на независимите синдикати на България (КНСБ) и на Конфедерацията на труда "Подкрепа" с призив синдикатите да заемат ясна позиция в защита на здравето на работниците в ТЕЦ "Бобов дол" и жителите на селата в района. Това съобщиха от пресцентъра на "Грийнпийс" - България.

"Само през 2025 г. в Големо село са отчетени 55 превишения на средночасовата норма за серен диоксид - 30 от тях са засечени от мобилната станция на Изпълнителната агенция по околната среда, а други 25 – от автоматичната станция, инсталирана от ТЕЦ "Бобов дол", посочват от природозащитната организация. "Нито една от двете станции не е мерила през цялата година, но всяка една по отделно е отчела повече от 24-те позволени по закон превишения годишно", добавят от "Грийнпийс", цитирани от БТА.

Замърсяването с прах и фини прахови частици също е проблем, който посочват от организацията. Оттам добавят, че има оплаквания от местните жители от черен и бял прах по домовете и автомобилите им. Двете организации подчертават, че научни изследвания доказват връзката между продължителното излагане на тези замърсители и повишения риск от респираторни и сърдечно-съдови заболявания и от преждевременна смъртност.

Сред исканията на писмото са строго спазване на екологичните изисквания от страна на ТЕЦ "Бобов дол", регулярно проследяване на здравния статус на работниците и местните жители, както и гаранция, че никой работник не бива да избира между работното си място и здравето си.

Днес се очаква среща между кметовете и председателите на общинските съвети в Дупница и Бобов дол във връзка с изпълнението на Териториалния план за справедлив преход за област Кюстендил, съобщиха за БТА от сдружението "За Разметаница с любов".

На 21 май министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова обяви, че Регионалната инспекция по околна среда - София е връчила заповед за принудителна административна мярка за затваряне на енергиен котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол". Преди дни пред депутатите тя посочи, че наложената принудителна административна мярка все още не е отменена и остава в сила.