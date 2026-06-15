"Въздух за здраве" и "Грийнпийс" - България призоваха синдикатите да заемат ясна позиция за ТЕЦ "Бобов дол"

Сдружение "Въздух за здраве" и "Грийнпийс" – България изпратиха отворено писмо до ръководствата на Конфедерацията на независимите синдикати на България (КНСБ) и на Конфедерацията на труда "Подкрепа" с призив синдикатите да заемат ясна позиция в защита на здравето на работниците в ТЕЦ "Бобов дол" и жителите на селата в района. Това съобщиха от пресцентъра на "Грийнпийс" - България.
"Само през 2025 г. в Големо село са отчетени 55 превишения на средночасовата норма за серен диоксид - 30 от тях са засечени от мобилната станция на Изпълнителната агенция по околната среда, а други 25 – от автоматичната станция, инсталирана от ТЕЦ "Бобов дол", посочват от природозащитната организация. "Нито една от двете станции не е мерила през цялата година, но всяка една по отделно е отчела повече от 24-те позволени по закон превишения годишно", добавят от "Грийнпийс", цитирани от БТА.
Замърсяването с прах и фини прахови частици също е проблем, който посочват от организацията. Оттам добавят, че има оплаквания от местните жители от черен и бял прах по домовете и автомобилите им. Двете организации подчертават, че научни изследвания доказват връзката между продължителното излагане на тези замърсители и повишения риск от респираторни и сърдечно-съдови заболявания и от преждевременна смъртност.
Сред исканията на писмото са строго спазване на екологичните изисквания от страна на ТЕЦ "Бобов дол", регулярно проследяване на здравния статус на работниците и местните жители, както и гаранция, че никой работник не бива да избира между работното си място и здравето си.
Днес се очаква среща между кметовете и председателите на общинските съвети в Дупница и Бобов дол във връзка с изпълнението на Териториалния план за справедлив преход за област Кюстендил, съобщиха за БТА от сдружението "За Разметаница с любов".
На 21 май министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова обяви, че Регионалната инспекция по околна среда - София е връчила заповед за принудителна административна мярка за затваряне на енергиен котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол". Преди дни пред депутатите тя посочи, че наложената принудителна административна мярка все още не е отменена и остава в сила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #8, #22
12:10 15.06.2026
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #28
12:10 15.06.2026
3 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Коментиран от #25
12:10 15.06.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #7, #13
12:10 15.06.2026
5 Нали Трайчо
12:11 15.06.2026
6 Жалка държава
12:12 15.06.2026
7 Точка Омега Последни Времена
До коментар #4 от "Сатана Z":Същите, които ръсят из небесата с чист еко контрейлс.
12:13 15.06.2026
8 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
До коментар #1 от "Абе":Само хомосъветикус иска всички останали да живеят като него - в миналото!
Коментиран от #12, #15
12:13 15.06.2026
9 Кой, кога, къде и какво е замервал
12:14 15.06.2026
10 дондьо 2026
чист въздух!
12:14 15.06.2026
11 Морски
12:14 15.06.2026
12 Епа
До коментар #8 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Никой не те спира да се грееш на вятърна енергия. Ама както казваше Професора в катедра ЕСЕО, ветурната енергия колеги е вятър работа
12:17 15.06.2026
13 Kyxи лeйkи-копейки
До коментар #4 от "Сатана Z":От златото в Челопеч се финансират. След като изплатиха дълговете на Франция, Германия и Италия, поеха всички разходи по НПО - та по света. Това само до края на юли. След това започваме да изплащаме дълга на САЩ, там обаче ще се наложи пенсионерите малко да помогнат.
12:19 15.06.2026
14 Розово Пони
12:19 15.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 честен ционист
До коментар #15 от "ХиХи":Май не разбираш как функционират динамичните цени и квотите за благонадеждност. Другарят може в момента да заработва бъдещо потребление, на което ти няма да можеш да се радваш.
Коментиран от #19
12:25 15.06.2026
17 ГУМЕН КРАДЕВ
Като няма работа гладът как ще му се отрази на здравето ?!?!?!
Тия от Грийнпис така и не обясниха как се яде чист въздух!
12:26 15.06.2026
18 Мдааа
12:28 15.06.2026
19 ХиХи
До коментар #16 от "честен ционист":Винаги можем да кажем чао чао ЕС и всем подобни лайнени организацийки
12:32 15.06.2026
20 Макробиолог
12:41 15.06.2026
21 Kaлпазанин
13:02 15.06.2026
22 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Абе":Тъй тъй ,еднонврем и изсеченото се залесяваше ,мъжете бяха мъже ,жените жени ,сега до сватбата се молим булката за сина поне да излезе жена ,а не зет
13:04 15.06.2026
23 Малееее
13:16 15.06.2026
24 Ковачки
Коментиран от #26
13:16 15.06.2026
25 Миме
До коментар #3 от "Гyмен кРадев БОгаТАШа":най-сладкото е че педуханските ПеПеДеБераси се сцЕпиха и ше гледат другия парламент през г3 на кокора
13:17 15.06.2026
26 1234
До коментар #24 от "Ковачки":В Гълъбово и Димитровград е същото!!!
13:39 15.06.2026
27 Верно ли
13:45 15.06.2026
28 Мнение
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":"Въздух за здраве" и "Гриинпиис"???????
КОГА НАЙ-ПОСЛЕ НАРОДЪТ БЪЛГАРСКИ ЩЕ ГИ ПОДПУКА ВСИЧКИ ТИЯ АНТИБЪЛГАРСКИ ПРОДАЖНИЦИ И ОТРОВНИТЕ ИМ НПО-ТА???
КАК МОЖЕ "ЗЕЛЕНИТЕ" ЛОБИТА ДА СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ КОРПОРАТИВНИ ИНТЕРЕСИ И ДА НИ ГИ ЛАНСИРАТЕ КАТО ФАКТОР В ДЪРЖАВАТА???
ТИЯ СА СРЕД НАЙ-ДОЛНАТА ЧОВЕШКА ИЗ...Т, РЕДОМ ДО БТВ, НОВА, ИВАН, АНДРЕЙ, РАЧКОВ, РАДКОВ, ДАРА, ХАЛВАЖАН, ЦЪНЦА, КРУМОВА И МН ДР!!!
14:12 15.06.2026