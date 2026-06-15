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Германия обяви за продажба емблематичен хотел-замък, собственост на руснак

Германия обяви за продажба емблематичен хотел-замък, собственост на руснак

15 Юни, 2026 11:47 953 8

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  • руснаци

Историческото имение е един от най-ексклузивните и скъпи имоти в страната

Германия обяви за продажба емблематичен хотел-замък, собственост на руснак - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Историческият хотел в замъка Wolfsbrunnen (Волфсбрунен), разположен в село Майнхард в германската провинция Хесен, който е собственост на руски предприемачи, е обявен за продажба за над 11 млн. EUR, според вестник Bild.

Към момента историческото имение е един от най-ексклузивните и скъпи имоти в Германия. Разположен в парка на замъка, който обхваща 84 000 кв.м, едноименният луксозен хотел в момента работи с 53 стаи и 35 служители. Имотът разполага също с ресторант с площ от 114 кв.м с пура салон, бар на замъка, винарска изба, библиотека и спа зона с площ от 155 кв.м със сауна и фитнес център. Има и собствена хеликоптерна площадка.

Замъкът Wolfsbrunnen е построен между 1904 и 1907 г. от кмета на областта Александър фон Койдел. След бурна история, през която сградата е служила като болница, общежитие за разселени лица и убежище за религиозна секта през 2009 г. замъкът е закупен от 61-годишната руска двойка Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. Предприемачите са платили за него приблизително 3 млн. EUR. До 2015 г. те са инвестирали в мащабен ремонт на сградата, превръщайки я в четиризвезден хотел.

Замъкът вече е обявен за продажба на платформата Immobilienscout24. Представител на агенцията за недвижими имоти luxusmakler.de, която обработва сделката, е казал пред Bild, че „собствениците са поискали настоящият управител на хотела да следи процеса на продажба“. Той вероятно ще участва пряко в определянето кой ще наследи този имот.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Коментиран от #2

    11:54 15.06.2026

  • 2 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Егати далаверата, на цената на 9-10":

    Без гараж обаче !!! Апартаментите , за гаражи още 5 милиона евро доплащане !!!

    11:56 15.06.2026

  • 3 Машмароци

    1 1 Отговор
    Нема ли да пукате балона веее

    Коментиран от #5

    12:09 15.06.2026

  • 4 Бай Араб

    2 4 Отговор
    Путин ги е хванал тия двамата и ги е притиснал да продават хотела и да му дават парите иначе ги чака самоубийство

    12:10 15.06.2026

  • 5 Малък приятелю вуи

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Машмароци":

    Дори и германците не могат да ми стигнат по стандартни цени. Толко сме богати че тази година туристите от Германия масово отказват резервациите у нас, много име скъпо, но ти и такива като теб на 800 евро заплата можете да си го позволите. Хахах

    Коментиран от #7

    12:21 15.06.2026

  • 6 Цената

    2 0 Отговор
    не е реалната , далеч повече !

    12:30 15.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българските замъци

    0 1 Отговор
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