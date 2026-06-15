Германия обяви за продажба емблематичен хотел-замък, собственост на руснак

Историческият хотел в замъка Wolfsbrunnen (Волфсбрунен), разположен в село Майнхард в германската провинция Хесен, който е собственост на руски предприемачи, е обявен за продажба за над 11 млн. EUR, според вестник Bild.
Към момента историческото имение е един от най-ексклузивните и скъпи имоти в Германия. Разположен в парка на замъка, който обхваща 84 000 кв.м, едноименният луксозен хотел в момента работи с 53 стаи и 35 служители. Имотът разполага също с ресторант с площ от 114 кв.м с пура салон, бар на замъка, винарска изба, библиотека и спа зона с площ от 155 кв.м със сауна и фитнес център. Има и собствена хеликоптерна площадка.
Замъкът Wolfsbrunnen е построен между 1904 и 1907 г. от кмета на областта Александър фон Койдел. След бурна история, през която сградата е служила като болница, общежитие за разселени лица и убежище за религиозна секта през 2009 г. замъкът е закупен от 61-годишната руска двойка Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. Предприемачите са платили за него приблизително 3 млн. EUR. До 2015 г. те са инвестирали в мащабен ремонт на сградата, превръщайки я в четиризвезден хотел.
Замъкът вече е обявен за продажба на платформата Immobilienscout24. Представител на агенцията за недвижими имоти luxusmakler.de, която обработва сделката, е казал пред Bild, че „собствениците са поискали настоящият управител на хотела да следи процеса на продажба“. Той вероятно ще участва пряко в определянето кой ще наследи този имот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Егати далаверата, на цената на 9-10
Коментиран от #2
11:54 15.06.2026
2 Сила
До коментар #1 от "Егати далаверата, на цената на 9-10":Без гараж обаче !!! Апартаментите , за гаражи още 5 милиона евро доплащане !!!
11:56 15.06.2026
3 Машмароци
Коментиран от #5
12:09 15.06.2026
4 Бай Араб
12:10 15.06.2026
5 Малък приятелю вуи
До коментар #3 от "Машмароци":Дори и германците не могат да ми стигнат по стандартни цени. Толко сме богати че тази година туристите от Германия масово отказват резервациите у нас, много име скъпо, но ти и такива като теб на 800 евро заплата можете да си го позволите. Хахах
Коментиран от #7
12:21 15.06.2026
6 Цената
12:30 15.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българските замъци
12:35 15.06.2026