Унгария подкрепи началото на преговорите на Украйна с ЕС след споразумение за правата на унгарското малцинство

Унгария ще продължи да отстоява националните си интереси в рамките на Европейския съюз, като същевременно подкрепя процеса на разширяване на общността, заяви външният министър Анита Орбан преди срещата на външните министри на ЕС в Люксембург, предава БТА.
„Унгария отново ще се държи като европейска държава“, посочи тя и подчерта, че на парламентарните избори през април унгарските граждани ясно са заявили, че бъдещето на страната е в Европа.
По отношение на Украйна Орбан съобщи, че след продължителни преговори е постигнато споразумение между Будапеща и Киев, което урежда правата на етническите унгарци в сфери като образованието, публичната администрация, културния живот и използването на национални символи.
Според нея договореността е сред най-важните дипломатически постижения през последните седмици и вече е включена в съвместния План за действие между Украйна и Европейския съюз по въпросите на малцинствата.
Орбан отбеляза, че днес ще бъде отворен първият преговорен клъстър от процеса на присъединяване на Украйна към ЕС, който обхваща основните права, демокрацията и върховенството на закона. Постигнатото двустранно споразумение ще бъде част от този процес.
По думите ѝ документът предвижда и механизъм, който позволява преговорите по първия клъстър да бъдат временно преустановени, ако Украйна не изпълнява поетите ангажименти.
„Унгарската дипломация успя да постигне това споразумение да бъде не само двустранен ангажимент, а част от процеса на европейска интеграция. Това означава, че неговото изпълнение ще бъде следено както от Киев, така и от европейските институции“, заяви Орбан.
Тя подчерта, че Унгария подкрепя разширяването на Европейския съюз, но счита, че присъединяването на нови държави трябва да бъде основано на реален напредък и изпълнение на необходимите реформи.
Външният министър посочи още, че Черна гора продължава да бъде най-напредналата страна в процеса на разширяване и служи като пример за останалите държави от Западните Балкани. По думите ѝ напредъкът на Подгорица показва, че последователните реформи и ангажираността към европейския път дават резултати.
Орбан потвърди също подкрепата на Будапеща за европейската перспектива на Молдова и изрази надежда, че процесът на разширяване ще продължи да насърчава стабилността и развитието в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:54 15.06.2026
2 Аве
11:56 15.06.2026
3 честен ционист
11:56 15.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #12
11:57 15.06.2026
5 Дотук добре ...
11:59 15.06.2026
6 честен ционист
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Имаше! Повечето се предадоха на руснаците, хвърлиха оръжие, и поискаха закрила от престъпната хунта.
12:01 15.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гориил
Коментиран от #15
12:04 15.06.2026
9 Перо
12:08 15.06.2026
10 Незнайко
12:10 15.06.2026
11 DW смърди
Ние сме предвидим и надежден партньор. т.е. изтривалка...
12:11 15.06.2026
12 Копейката
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Копейката нали ходи в Украйна?!Освен,че успя да се върне жив, друго какво направи?
Коментиран от #20
12:13 15.06.2026
13 Това ми прилича
Фашистка Украйна се стреми към « систа» нация. За това избиха българи, руси, забраниха всякакъв друг език, освен украински.
12:14 15.06.2026
14 Гориил
12:16 15.06.2026
15 Унгарците
До коментар #8 от "Гориил":Бяха фашистка държава като България и Румъния.
Въпросите за територии са решаване от тримата велики.
Защо не пишеш че цяла Унгарска Трансилвания е дадена на Румъния?
Коментиран от #18
12:18 15.06.2026
16 Топките са за мъже
12:18 15.06.2026
17 Бързо
12:19 15.06.2026
18 Гориил
До коментар #15 от "Унгарците":Защото Австро-Унгария загуби Първата световна война, а също и защото Антантата искаше да разчлени Австрия на шест държави (което направи без участието на Русия).
12:28 15.06.2026
19 Гориил
12:38 15.06.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "Копейката":ами...ашладисаха го
12:39 15.06.2026