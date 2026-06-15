Унгария подкрепи началото на преговорите на Украйна с ЕС след споразумение за правата на унгарското малцинство

Унгария ще продължи да отстоява националните си интереси в рамките на Европейския съюз, като същевременно подкрепя процеса на разширяване на общността, заяви външният министър Анита Орбан преди срещата на външните министри на ЕС в Люксембург, предава БТА.

„Унгария отново ще се държи като европейска държава“, посочи тя и подчерта, че на парламентарните избори през април унгарските граждани ясно са заявили, че бъдещето на страната е в Европа.

По отношение на Украйна Орбан съобщи, че след продължителни преговори е постигнато споразумение между Будапеща и Киев, което урежда правата на етническите унгарци в сфери като образованието, публичната администрация, културния живот и използването на национални символи.

Според нея договореността е сред най-важните дипломатически постижения през последните седмици и вече е включена в съвместния План за действие между Украйна и Европейския съюз по въпросите на малцинствата.

Орбан отбеляза, че днес ще бъде отворен първият преговорен клъстър от процеса на присъединяване на Украйна към ЕС, който обхваща основните права, демокрацията и върховенството на закона. Постигнатото двустранно споразумение ще бъде част от този процес.

По думите ѝ документът предвижда и механизъм, който позволява преговорите по първия клъстър да бъдат временно преустановени, ако Украйна не изпълнява поетите ангажименти.

„Унгарската дипломация успя да постигне това споразумение да бъде не само двустранен ангажимент, а част от процеса на европейска интеграция. Това означава, че неговото изпълнение ще бъде следено както от Киев, така и от европейските институции“, заяви Орбан.

Тя подчерта, че Унгария подкрепя разширяването на Европейския съюз, но счита, че присъединяването на нови държави трябва да бъде основано на реален напредък и изпълнение на необходимите реформи.

Външният министър посочи още, че Черна гора продължава да бъде най-напредналата страна в процеса на разширяване и служи като пример за останалите държави от Западните Балкани. По думите ѝ напредъкът на Подгорица показва, че последователните реформи и ангажираността към европейския път дават резултати.

Орбан потвърди също подкрепата на Будапеща за европейската перспектива на Молдова и изрази надежда, че процесът на разширяване ще продължи да насърчава стабилността и развитието в региона.