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Унгария подкрепи началото на преговорите на Украйна с ЕС след споразумение за правата на унгарското малцинство

Унгария подкрепи началото на преговорите на Украйна с ЕС след споразумение за правата на унгарското малцинство

15 Юни, 2026 11:52 571 20

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  • украйна-
  • споразумение

Будапеща заяви, че напредъкът на Киев ще зависи от изпълнението на поетите ангажименти, а Черна гора остава водещ кандидат за членство

Унгария подкрепи началото на преговорите на Украйна с ЕС след споразумение за правата на унгарското малцинство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгария ще продължи да отстоява националните си интереси в рамките на Европейския съюз, като същевременно подкрепя процеса на разширяване на общността, заяви външният министър Анита Орбан преди срещата на външните министри на ЕС в Люксембург, предава БТА.

„Унгария отново ще се държи като европейска държава“, посочи тя и подчерта, че на парламентарните избори през април унгарските граждани ясно са заявили, че бъдещето на страната е в Европа.

По отношение на Украйна Орбан съобщи, че след продължителни преговори е постигнато споразумение между Будапеща и Киев, което урежда правата на етническите унгарци в сфери като образованието, публичната администрация, културния живот и използването на национални символи.

Според нея договореността е сред най-важните дипломатически постижения през последните седмици и вече е включена в съвместния План за действие между Украйна и Европейския съюз по въпросите на малцинствата.

Орбан отбеляза, че днес ще бъде отворен първият преговорен клъстър от процеса на присъединяване на Украйна към ЕС, който обхваща основните права, демокрацията и върховенството на закона. Постигнатото двустранно споразумение ще бъде част от този процес.

По думите ѝ документът предвижда и механизъм, който позволява преговорите по първия клъстър да бъдат временно преустановени, ако Украйна не изпълнява поетите ангажименти.

„Унгарската дипломация успя да постигне това споразумение да бъде не само двустранен ангажимент, а част от процеса на европейска интеграция. Това означава, че неговото изпълнение ще бъде следено както от Киев, така и от европейските институции“, заяви Орбан.

Тя подчерта, че Унгария подкрепя разширяването на Европейския съюз, но счита, че присъединяването на нови държави трябва да бъде основано на реален напредък и изпълнение на необходимите реформи.

Външният министър посочи още, че Черна гора продължава да бъде най-напредналата страна в процеса на разширяване и служи като пример за останалите държави от Западните Балкани. По думите ѝ напредъкът на Подгорица показва, че последователните реформи и ангажираността към европейския път дават резултати.

Орбан потвърди също подкрепата на Будапеща за европейската перспектива на Молдова и изрази надежда, че процесът на разширяване ще продължи да насърчава стабилността и развитието в региона.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Украйна ще влезе в ЕС на 3 порции.

    11:54 15.06.2026

  • 2 Аве

    4 0 Отговор
    Разкажете им на тия унгарци за Баба Алино и набързо, ще размислят!

    11:56 15.06.2026

  • 3 честен ционист

    4 0 Отговор
    Радев няма ли да договори и за българското малцинство нещо подобно, или такова вече не остана в Украйна, пратено още в първите месеци от Зеленски на фронта?

    11:56 15.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    В Украйна има милион и половина българи.Трябва и ние да се разберем.

    Коментиран от #6, #12

    11:57 15.06.2026

  • 5 Дотук добре ...

    4 1 Отговор
    А кога ЕС ще разгледа въпроса за правата и на българското малцинство в Украйна ?!

    11:59 15.06.2026

  • 6 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Имаше! Повечето се предадоха на руснаците, хвърлиха оръжие, и поискаха закрила от престъпната хунта.

    12:01 15.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гориил

    6 1 Отговор
    Бандера не може да изпълни обещанието си да предостави широки права на унгарското малцинство, тъй като това веднага би довело до масово движение за присъединяване на Закарпатието към Унгария. Унгарците мразят Сталин за това, че е анексирал Закарпатието от Унгария и го е включил в Съветска Украйна. Апотеозът на тази омраза към Москва е Будапещенското въстание от октомври-ноември 1956 г., а една от причините за това въстание е анексирането на Закарпатието от Сталин (което унгарският народ отказва да признае).

    Коментиран от #15

    12:04 15.06.2026

  • 9 Перо

    3 1 Отговор
    А на еничарите, наречени македонисти им се размекват главите от висене на гръцката граница, по 5 ч. за регистрация при 40С и стискат идентитетот, да не му го откраднат! Един файтон отрочета на титовата номенклатура и УДБ-а лъжат народа за външна заплаха, да си оправдаят корупцията и некадърността!

    12:08 15.06.2026

  • 10 Незнайко

    1 1 Отговор
    Ей нали Орбан го уволниха ?

    12:10 15.06.2026

  • 11 DW смърди

    2 1 Отговор
    България подкрепя всичко без да има никакви изисквания.
    Ние сме предвидим и надежден партньор. т.е. изтривалка...

    12:11 15.06.2026

  • 12 Копейката

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Копейката нали ходи в Украйна?!Освен,че успя да се върне жив, друго какво направи?

    Коментиран от #20

    12:13 15.06.2026

  • 13 Това ми прилича

    2 0 Отговор
    На самолети срещу визи.
    Фашистка Украйна се стреми към « систа» нация. За това избиха българи, руси, забраниха всякакъв друг език, освен украински.

    12:14 15.06.2026

  • 14 Гориил

    6 0 Отговор
    Унгария е била престъпна нацистка държава и затова се е озовала на подсъдимата скамейка на Нюрнбергския трибунал. Престъпленията на армията на диктатора Хорти на съветска територия са били толкова кървави и брутални, че Сталин е издал указ: „Унгарците не трябва да бъдат взимани в плен. Те трябва да бъдат разстрелвани на място незабавно.“

    12:16 15.06.2026

  • 15 Унгарците

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Бяха фашистка държава като България и Румъния.
    Въпросите за територии са решаване от тримата велики.
    Защо не пишеш че цяла Унгарска Трансилвания е дадена на Румъния?

    Коментиран от #18

    12:18 15.06.2026

  • 16 Топките са за мъже

    1 0 Отговор
    Орбан падна и на Унгария отрязаха топките в ЕС, вече с всички и всичко се съгласява.

    12:18 15.06.2026

  • 17 Бързо

    2 0 Отговор
    обърнаха палачинката, но ако се окаже истина, че гласят Орбан на мястото на Урсула (а дано), тежко ви и горко, и пак ще се въртите. Продажници е имало в миналото, ще има вбъдеще. Но толкова отявлени сред политиците.. в моята половин вековна история, не е имало. Човешките ценности - като чест, достойноство са тотално забравени. Това че каот политик, трябва да служиш на народа.. пък съвсем.. А малкото останали такива са анатемосани.

    12:19 15.06.2026

  • 18 Гориил

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Унгарците":

    Защото Австро-Унгария загуби Първата световна война, а също и защото Антантата искаше да разчлени Австрия на шест държави (което направи без участието на Русия).

    12:28 15.06.2026

  • 19 Гориил

    4 0 Отговор
    Сталин не се доверявал на унгарските комунисти и бил изключително суров с Матяш Ракоши, който в опит да спечели благоволението на Сталин се прекланял и премълчавал пред лидера. Но Сталин не можел да прости престъпленията на унгарците на съветска територия по време на Втората световна война. Сърцето му било разбито от състрадание към стотиците хиляди руснаци, загинали в резултат на масов геноцид и нечовешки мъчения от ръцете на унгарските палачи.

    12:38 15.06.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Копейката":

    ами...ашладисаха го

    12:39 15.06.2026

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