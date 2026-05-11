До 70% отстъпки на ваканциите на Малдивите

Хотелите на Малдивите предлагат отстъпки до 70% за предстоящото лято поради сезонни и геополитически фактори. „Май и юни на Малдивите са времето на югозападния мусон. Както обяснява Coral Travel, краткосрочните дъждове винаги са намалявали търсенето: в сравнение с календарното лято в Европа, туристите имат по-малък стимул да летят до екватора заради слънцето. Сезонните намаления на цените са обичайна практика, подчертава PAC Group. През 2026 г. обаче геополитическите фактори се утежняват от времето. В резултат на това средната отстъпка за настаняване е 20-40%, като някои имоти предлагат отстъпки до 50-70%“, се посочва в анализ на туристически оператори.

Намалението на цените се дължи на отлива на граждани на ЕС от курорта и нестабилната ситуация в Близкия изток. Според експерти, хотелите от среден и висок клас демонстрират най-благоприятни ценови политики. Space Travel отбеляза, че най-голям брой специални оферти се предлагат от скъпи хотели в отдалечени атоли, където трансферите са възможни само с хидроплан.

Експертите обаче предупреждават: струва си да се оценява размерът на отстъпките с повишено внимание. Част от отстъпката, особено в бюджетния сегмент, се компенсира от по-високи цени на трансферите – от средата на април много хотели увеличиха цените за трансфери с лодка и въздух поради покачващите се цени на горивата. В много случаи отстъпката просто компенсира увеличените логистични разходи, вместо да доведе до значително намаляване на крайната цена на почивката, обясни асоциацията.