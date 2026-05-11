До 70% отстъпки на ваканциите на Малдивите

11 Май, 2026 12:35 352 3

  • малдиви-
  • туризъм-
  • ваканция-
  • отстъпки-
  • близък изток

Причината е сложната геополитическа ситуация

До 70% отстъпки на ваканциите на Малдивите - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Хотелите на Малдивите предлагат отстъпки до 70% за предстоящото лято поради сезонни и геополитически фактори. „Май и юни на Малдивите са времето на югозападния мусон. Както обяснява Coral Travel, краткосрочните дъждове винаги са намалявали търсенето: в сравнение с календарното лято в Европа, туристите имат по-малък стимул да летят до екватора заради слънцето. Сезонните намаления на цените са обичайна практика, подчертава PAC Group. През 2026 г. обаче геополитическите фактори се утежняват от времето. В резултат на това средната отстъпка за настаняване е 20-40%, като някои имоти предлагат отстъпки до 50-70%“, се посочва в анализ на туристически оператори.

Намалението на цените се дължи на отлива на граждани на ЕС от курорта и нестабилната ситуация в Близкия изток. Според експерти, хотелите от среден и висок клас демонстрират най-благоприятни ценови политики. Space Travel отбеляза, че най-голям брой специални оферти се предлагат от скъпи хотели в отдалечени атоли, където трансферите са възможни само с хидроплан.

Експертите обаче предупреждават: струва си да се оценява размерът на отстъпките с повишено внимание. Част от отстъпката, особено в бюджетния сегмент, се компенсира от по-високи цени на трансферите – от средата на април много хотели увеличиха цените за трансфери с лодка и въздух поради покачващите се цени на горивата. В много случаи отстъпката просто компенсира увеличените логистични разходи, вместо да доведе до значително намаляване на крайната цена на почивката, обясни асоциацията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    0 0 Отговор
    Хаха, не, мерси.
    Още малко и на Диего Гарсия, хахаха....

    12:38 11.05.2026

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    Румбата ще организира безплатна екскурзия с бързия влак за всеки Ганчо до Кардам. По-нататък е на собствени разноски.

    12:42 11.05.2026

  • 3 Сила

    1 0 Отговор
    Целото Факултето е там брааааат , филиал на Факултето станаха Малдивите ....и на Костинбродските кардараши също !!!

    12:47 11.05.2026