Дискриминация с цената на горивата в Словакия

24 Март, 2026 16:05 354 1

ЕК ще предприеме необходимите мерки, за да предотврати едностранни мерки на страните от ЕС в отговор на енергийната криза

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) счита въвеждането от Словакия на различни цени на дребно за дизелово гориво на бензиностанциите за граждани, шофиращи автомобили със словашки регистрационни номера, и тези, шофиращи превозни средства с регистрационни номера от други страни, за „дискриминационно и нарушение на единния пазар на ЕС“. Това заяви говорителят на Европейската комисия Рикардо Кардозу.

„Европейската комисия отбеляза, че словашките власти са въвели двойни цени на дизеловото гориво за своите граждани и по-високи цени за автомобили с чуждестранни регистрационни номера. Европейската комисия счита тези мерки за дискриминационни и нарушаващи целостта на европейския единен пазар“, заяви той.

Европейската комисия също така обеща да „предприеме необходимите мерки, за да предотврати едностранните мерки на страните от ЕС в отговор на енергийната криза“.

Словакия и Унгария се опитват от 3 месеца да накарат Брюксел и Киев да възобновят доставките на руски петрол през тръбопровода „Дружба“, което те направиха, като блокираха 90 милиарда евро „военно финансиране“ от ЕС за Киев и 20-ия кръг от санкции срещу Русия, но проблемът остава нерешен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е защо?

    2 0 Отговор
    Нали всички джафакто срещу Русия и не искат да внасят петрол и горива оттам? Значи са ок да си плащат по пазарна стойност. ОТделно Брюксел се чуди само каква глупост да измисли да ги "накаже", така че, каквото почукало.. си е намерило отговора.

    16:11 24.03.2026