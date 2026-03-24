Дискриминация с цената на горивата в Словакия

Европейската комисия (ЕК) счита въвеждането от Словакия на различни цени на дребно за дизелово гориво на бензиностанциите за граждани, шофиращи автомобили със словашки регистрационни номера, и тези, шофиращи превозни средства с регистрационни номера от други страни, за „дискриминационно и нарушение на единния пазар на ЕС“. Това заяви говорителят на Европейската комисия Рикардо Кардозу.

„Европейската комисия отбеляза, че словашките власти са въвели двойни цени на дизеловото гориво за своите граждани и по-високи цени за автомобили с чуждестранни регистрационни номера. Европейската комисия счита тези мерки за дискриминационни и нарушаващи целостта на европейския единен пазар“, заяви той.

Европейската комисия също така обеща да „предприеме необходимите мерки, за да предотврати едностранните мерки на страните от ЕС в отговор на енергийната криза“.

Словакия и Унгария се опитват от 3 месеца да накарат Брюксел и Киев да възобновят доставките на руски петрол през тръбопровода „Дружба“, което те направиха, като блокираха 90 милиарда евро „военно финансиране“ от ЕС за Киев и 20-ия кръг от санкции срещу Русия, но проблемът остава нерешен.