Фон дер Лайен обеща на Армения 50 милиона евро заради руските ограничения върху износа

Ръководителят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен обеща на Ереван 50 млн. EUR заради руските ограничения върху износа. Това беше посочено в прессъобщение.
„Това не е нищо друго освен икономически натиск и е неприемливо“, каза фон дер Лайен в телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян. Тя се опита да критикува мерките на Русия, но веднага отбеляза, че „знае какво прави“, тъй като ЕС е наложил рекорден брой икономически санкции и мерки за икономически натиск срещу трети страни през последните пет години.
Фон дер Лайен заяви, че ЕС „твърдо подкрепя Армения“ и подготвя „пакет за подкрепа, който ще включва 50 милиона евро финансова помощ“.
Преди това Русия ограничи вноса на цяла гама арменски продукти, от минерална вода и алкохолни напитки до плодове и зеленчуци. Освен това, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова съобщи за писмо от руския министър на енергетиката Сергей Цивилев, в което се казва, че ако процесът на присъединяване на Армения към ЕС продължи, Москва „ще спре или едностранно ще денонсира споразумението между руското и арменското правителство за сътрудничество в доставките на природен газ, петролни продукти и необработени диаманти за Армения, подписано на 2 декември 2013 г.“. Ереван потвърди получаването на писмото и заяви, че ще отговори на него, ако е уместно. След срещата на върха в Астана на 29 май, ръководителите на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) издадоха изявление, наред с други неща, с което предложиха Армения да проведе референдум за продължаващото си членство в ЕАЕС.
Наскоро Ереван обяви ангажимента си за интеграция с Европейския съюз. На 26 март 2025 г. арменският парламент прие закон, с който се започва процесът на присъединяване на страната към ЕС. Пашинян заяви, че Ереван не възнамерява да напуска ЕАЕС и очаква да съчетава членството в организацията с интеграцията в ЕС възможно най-дълго. Както отбеляза руският президент Владимир Путин, интеграцията с ЕС автоматично води до прекратяване на взаимодействието на Армения с ЕАЕС, губейки всички съпътстващи преференции, от които Ереван се е възползвал през цялото си членство в Евразийския икономически съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радой Ралин 🔥☝️
Коментиран от #2
17:47 04.06.2026
2 Радой Ралин 🔥☝️
До коментар #1 от "Радой Ралин 🔥☝️":"Българин е всъщност балкански циганин" (с) Радой Ралин
Коментиран от #22
17:48 04.06.2026
3 нннн
17:50 04.06.2026
4 На Урсула тойбоя
17:50 04.06.2026
5 Някой
17:50 04.06.2026
6 Някой
Бабата се отнася към Армения като към парче месо - купува ги с пари.Ама загубите на Армения от развалата на другарството с Русия са много, ама много повече.
Коментиран от #20, #24
17:51 04.06.2026
7 Kaлпазанин
Коментиран от #11
17:52 04.06.2026
8 матю хари
Коментиран от #18
17:52 04.06.2026
9 А колко милиона ще са загубите
17:54 04.06.2026
10 Дориана
17:55 04.06.2026
11 хаха
До коментар #7 от "Kaлпазанин":Ами няма да ги вземе от вас, защото вие и без това сте на поддаяния и заеми бе балканско-ориенталски дегенерат.
17:55 04.06.2026
12 ДЪЛБАЙ ДЪНОТО УРСУУЛА
17:56 04.06.2026
13 Няма край руският позор
17:56 04.06.2026
14 Исторически факти
17:56 04.06.2026
15 Даваме всичко и си палим къщата
17:56 04.06.2026
16 ДрайвингПлежър
Търговски отношения за милиарди между двете държави - урсулите дават от нашите пари рушвет...
ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ЕВРОКОЧАКА!
Коментиран от #19
17:56 04.06.2026
17 обективен
17:57 04.06.2026
18 Не само Армения.
До коментар #8 от "матю хари":Молдова и Грузия също влизат в ЕС.Сърбите даже се ослушват.
17:58 04.06.2026
19 хаха
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":"дават от нашите пари"
Само ще е от "вашите пари" бе корумпиран ориенталски паразит!
Ти "добавена стойност" нямаш на нищо. Защото сте мързеливи и крадливи. Тиквистки-шопарски вГЗраждани дегенерати.
17:59 04.06.2026
20 Митко
До коментар #6 от "Някой":Колко по- вече е загубата , ако може числа ?Хората и да загубят не я искат Русията бе , не я искат ! Кой си ти да определяш пътят на развитие на Армения ?
18:05 04.06.2026
21 Ами
съсипана от лакомията и простотията на своите управляващи.
18:10 04.06.2026
22 СВО 1 561 дни РЕЗИЛ
До коментар #2 от "Радой Ралин 🔥☝️":За българофобите няма нищо свято. Няма такова изказване на Радой Ралин, но нали не възхваляваше комунистите дай сега да се подиграваме с него. За подобнби твърдения се казва - хубава работа, ама
Коментиран от #25
18:12 04.06.2026
23 еврото не се яде ус ойнице
18:14 04.06.2026
24 БОТЕВ
До коментар #6 от "Някой":Хахахахахахахаха, за пръв път в живота си виждам човек, който да е по-наясно от арменците какъв им е техния интерес😃😄😁😆😅😂🤣. Бате, гоуем си, честно, велик, титан на мисълта, единствен, дано само някой арменец не те чете🥳🤠🤓😎
Коментиран от #30
18:15 04.06.2026
25 Радой Ралин 🔥☝️
До коментар #22 от "СВО 1 561 дни РЕЗИЛ":Прочетете всички книги на Радой Ралин. Към края на живота си той стигна до това заключение. Всеки умен човек ще стигне до това заключение.
Циганството на българина е неразрушимо!
18:16 04.06.2026
26 Рушвет!
18:20 04.06.2026
27 Това е като
18:26 04.06.2026
28 газовик
Коментиран от #32
18:31 04.06.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Германия затръшва вратата за убежище за украински мъже в боеспособна възраст❗
18:52 04.06.2026
30 БОТЕВ СИ...АМА ДРУГ ПЪТ
До коментар #24 от "БОТЕВ":Можеш да се хилиш колкото искаш,но да се намираш между турци и азери и да си срещу единствения,който може да ти помогне в труден момент-или си тъп или "турбо" продажен.И понеже арменците са древен и мъдър народ,явно е второто.
19:00 04.06.2026
31 Наддаването !
С чужда Пита !
Помен !
Ще Прави !
19:03 04.06.2026
32 123
До коментар #28 от "газовик":на каква цена ще станат добри 180 или 500 щд/1000 м. куб. ?
19:05 04.06.2026
33 Гешевче
19:06 04.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.