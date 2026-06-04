Фон дер Лайен обеща на Армения 50 милиона евро заради руските ограничения върху износа

Ръководителят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен обеща на Ереван 50 млн. EUR заради руските ограничения върху износа. Това беше посочено в прессъобщение.

„Това не е нищо друго освен икономически натиск и е неприемливо“, каза фон дер Лайен в телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян. Тя се опита да критикува мерките на Русия, но веднага отбеляза, че „знае какво прави“, тъй като ЕС е наложил рекорден брой икономически санкции и мерки за икономически натиск срещу трети страни през последните пет години.

Фон дер Лайен заяви, че ЕС „твърдо подкрепя Армения“ и подготвя „пакет за подкрепа, който ще включва 50 милиона евро финансова помощ“.

Преди това Русия ограничи вноса на цяла гама арменски продукти, от минерална вода и алкохолни напитки до плодове и зеленчуци. Освен това, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова съобщи за писмо от руския министър на енергетиката Сергей Цивилев, в което се казва, че ако процесът на присъединяване на Армения към ЕС продължи, Москва „ще спре или едностранно ще денонсира споразумението между руското и арменското правителство за сътрудничество в доставките на природен газ, петролни продукти и необработени диаманти за Армения, подписано на 2 декември 2013 г.“. Ереван потвърди получаването на писмото и заяви, че ще отговори на него, ако е уместно. След срещата на върха в Астана на 29 май, ръководителите на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) издадоха изявление, наред с други неща, с което предложиха Армения да проведе референдум за продължаващото си членство в ЕАЕС.

Наскоро Ереван обяви ангажимента си за интеграция с Европейския съюз. На 26 март 2025 г. арменският парламент прие закон, с който се започва процесът на присъединяване на страната към ЕС. Пашинян заяви, че Ереван не възнамерява да напуска ЕАЕС и очаква да съчетава членството в организацията с интеграцията в ЕС възможно най-дълго. Както отбеляза руският президент Владимир Путин, интеграцията с ЕС автоматично води до прекратяване на взаимодействието на Армения с ЕАЕС, губейки всички съпътстващи преференции, от които Ереван се е възползвал през цялото си членство в Евразийския икономически съюз.