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Фон дер Лайен обеща на Армения 50 милиона евро заради руските ограничения върху износа

Фон дер Лайен обеща на Армения 50 милиона евро заради руските ограничения върху износа

4 Юни, 2026 17:47 784 34

  • ес-
  • урсула фон дер лaйен-
  • армения

Наскоро Ереван обяви ангажимента си за интеграция с Европейския съюз

Фон дер Лайен обеща на Армения 50 милиона евро заради руските ограничения върху износа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен обеща на Ереван 50 млн. EUR заради руските ограничения върху износа. Това беше посочено в прессъобщение.

„Това не е нищо друго освен икономически натиск и е неприемливо“, каза фон дер Лайен в телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян. Тя се опита да критикува мерките на Русия, но веднага отбеляза, че „знае какво прави“, тъй като ЕС е наложил рекорден брой икономически санкции и мерки за икономически натиск срещу трети страни през последните пет години.

Фон дер Лайен заяви, че ЕС „твърдо подкрепя Армения“ и подготвя „пакет за подкрепа, който ще включва 50 милиона евро финансова помощ“.

Преди това Русия ограничи вноса на цяла гама арменски продукти, от минерална вода и алкохолни напитки до плодове и зеленчуци. Освен това, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова съобщи за писмо от руския министър на енергетиката Сергей Цивилев, в което се казва, че ако процесът на присъединяване на Армения към ЕС продължи, Москва „ще спре или едностранно ще денонсира споразумението между руското и арменското правителство за сътрудничество в доставките на природен газ, петролни продукти и необработени диаманти за Армения, подписано на 2 декември 2013 г.“. Ереван потвърди получаването на писмото и заяви, че ще отговори на него, ако е уместно. След срещата на върха в Астана на 29 май, ръководителите на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) издадоха изявление, наред с други неща, с което предложиха Армения да проведе референдум за продължаващото си членство в ЕАЕС.

Наскоро Ереван обяви ангажимента си за интеграция с Европейския съюз. На 26 март 2025 г. арменският парламент прие закон, с който се започва процесът на присъединяване на страната към ЕС. Пашинян заяви, че Ереван не възнамерява да напуска ЕАЕС и очаква да съчетава членството в организацията с интеграцията в ЕС възможно най-дълго. Както отбеляза руският президент Владимир Путин, интеграцията с ЕС автоматично води до прекратяване на взаимодействието на Армения с ЕАЕС, губейки всички съпътстващи преференции, от които Ереван се е възползвал през цялото си членство в Евразийския икономически съюз.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радой Ралин 🔥☝️

    3 11 Отговор
    Българин е циганин.

    Коментиран от #2

    17:47 04.06.2026

  • 2 Радой Ралин 🔥☝️

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Радой Ралин 🔥☝️":

    "Българин е всъщност балкански циганин" (с) Радой Ралин

    Коментиран от #22

    17:48 04.06.2026

  • 3 нннн

    34 5 Отговор
    Тази от джоба си ли ги раздава парите?

    17:50 04.06.2026

  • 4 На Урсула тойбоя

    10 5 Отговор
    Аз и взех доста повече пари на Урсула, защото когато я атакувам, нахлувам без ограничения!

    17:50 04.06.2026

  • 5 Някой

    2 15 Отговор
    УизаПутин.

    17:50 04.06.2026

  • 6 Някой

    34 6 Отговор
    Хаха!
    Бабата се отнася към Армения като към парче месо - купува ги с пари.Ама загубите на Армения от развалата на другарството с Русия са много, ама много повече.

    Коментиран от #20, #24

    17:51 04.06.2026

  • 7 Kaлпазанин

    24 5 Отговор
    Урсулианкта от къде мисли да ги вземе ,ние оФцете да си продължаваме да спим

    Коментиран от #11

    17:52 04.06.2026

  • 8 матю хари

    6 25 Отговор
    Русия загуби всичко. Армения ще влезе в ЕС и НАТО.

    Коментиран от #18

    17:52 04.06.2026

  • 9 А колко милиона ще са загубите

    29 6 Отговор
    на Армения, ако продължи с глупостите си? Май доста повечко от 50 милиона.

    17:54 04.06.2026

  • 10 Дориана

    30 7 Отговор
    Тази жена е истински бедствие за ЕС. Тя е в основата на икономическия и политическия срив на ЕС. Пак тя е в основата на агресивната милитаристична политика, която води и няма нищо общо с ценностите върху които беше изграден съюза. Тъпо и упорито продължава да налага санкции на Русия , които доказано не работят , но пък сринаха Европейската икономика. И да, ЕС се разпада наистина , въпрос на време е.

    17:55 04.06.2026

  • 11 хаха

    8 8 Отговор

    До коментар #7 от "Kaлпазанин":

    Ами няма да ги вземе от вас, защото вие и без това сте на поддаяния и заеми бе балканско-ориенталски дегенерат.

    17:55 04.06.2026

  • 12 ДЪЛБАЙ ДЪНОТО УРСУУЛА

    17 6 Отговор
    ПИТАЙ НАПРАВИ РЕФЕРЕНДУМ ПО МАЛКО ЩЕ НИ СТРУВА ДАЛИ ХОРАТА ИСКАТ ТОВА. ДАВАШ И ПОСЛЕ БЛАЖИШ. РУСИЯ НЕ Е ЛОША СТРАНА. САЩ ИЗРАЕЛ КОЛКО ПО ЛОШИ НЕЩА ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПРАВЯТ. ВОЙНИ КОНФЛИКТИ УБИВАТ РУШАТ А ВИЕ ВИНАГИ СЪС ТЯХ. НАПРАВЕТЕ БОЙКОТ ЗАПОРИ И НА ТЯХ.

    17:56 04.06.2026

  • 13 Няма край руският позор

    5 16 Отговор
    Няма.

    17:56 04.06.2026

  • 14 Исторически факти

    15 6 Отговор
    Пръдла

    17:56 04.06.2026

  • 15 Даваме всичко и си палим къщата

    18 6 Отговор
    за изгори плевнята на съседа. Смешно

    17:56 04.06.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    22 7 Отговор
    Кво са 50 милиона евро за една държава? Това е подкупа на продажното им правителство или кво?

    Търговски отношения за милиарди между двете държави - урсулите дават от нашите пари рушвет...
    ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ЕВРОКОЧАКА!

    Коментиран от #19

    17:56 04.06.2026

  • 17 обективен

    20 5 Отговор
    Та сега разбрахте ли защо ни приеха в Клуба на шарените знамена !!! ще ни вземат и скъсаните цаРуля !!

    17:57 04.06.2026

  • 18 Не само Армения.

    5 11 Отговор

    До коментар #8 от "матю хари":

    Молдова и Грузия също влизат в ЕС.Сърбите даже се ослушват.

    17:58 04.06.2026

  • 19 хаха

    6 6 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    "дават от нашите пари"

    Само ще е от "вашите пари" бе корумпиран ориенталски паразит!
    Ти "добавена стойност" нямаш на нищо. Защото сте мързеливи и крадливи. Тиквистки-шопарски вГЗраждани дегенерати.

    17:59 04.06.2026

  • 20 Митко

    3 12 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Колко по- вече е загубата , ако може числа ?Хората и да загубят не я искат Русията бе , не я искат ! Кой си ти да определяш пътят на развитие на Армения ?

    18:05 04.06.2026

  • 21 Ами

    10 2 Отговор
    Възможно е, Армения да е поредната държава която скоро ще бъде
    съсипана от лакомията и простотията на своите управляващи.

    18:10 04.06.2026

  • 22 СВО 1 561 дни РЕЗИЛ

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Радой Ралин 🔥☝️":

    За българофобите няма нищо свято. Няма такова изказване на Радой Ралин, но нали не възхваляваше комунистите дай сега да се подиграваме с него. За подобнби твърдения се казва - хубава работа, ама

    Коментиран от #25

    18:12 04.06.2026

  • 23 еврото не се яде ус ойнице

    9 1 Отговор
    а обеща ли Била, Лидл, Кауфланд да ги прибере тия пари обратно ?

    18:14 04.06.2026

  • 24 БОТЕВ

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Хахахахахахахаха, за пръв път в живота си виждам човек, който да е по-наясно от арменците какъв им е техния интерес😃😄😁😆😅😂🤣. Бате, гоуем си, честно, велик, титан на мисълта, единствен, дано само някой арменец не те чете🥳🤠🤓😎

    Коментиран от #30

    18:15 04.06.2026

  • 25 Радой Ралин 🔥☝️

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "СВО 1 561 дни РЕЗИЛ":

    Прочетете всички книги на Радой Ралин. Към края на живота си той стигна до това заключение. Всеки умен човек ще стигне до това заключение.


    Циганството на българина е неразрушимо!

    18:16 04.06.2026

  • 26 Рушвет!

    4 1 Отговор
    50милиона стигат само за подкуп на властимащите!

    18:20 04.06.2026

  • 27 Това е като

    4 1 Отговор
    Тояга с морков пред магаре. Да видим дали ще се хванат.

    18:26 04.06.2026

  • 28 газовик

    2 0 Отговор
    Армения консумира около 2 милиарда куб.м природен газ годишно. Ако азерите се напънат могат да им го продадат. Технически е възможно. Време е да станат добри съседи.

    Коментиран от #32

    18:31 04.06.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    УРСУБЛИЗОоооо,
    Германия затръшва вратата за убежище за украински мъже в боеспособна възраст❗

    18:52 04.06.2026

  • 30 БОТЕВ СИ...АМА ДРУГ ПЪТ

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "БОТЕВ":

    Можеш да се хилиш колкото искаш,но да се намираш между турци и азери и да си срещу единствения,който може да ти помогне в труден момент-или си тъп или "турбо" продажен.И понеже арменците са древен и мъдър народ,явно е второто.

    19:00 04.06.2026

  • 31 Наддаването !

    3 2 Отговор
    Започна !

    С чужда Пита !

    Помен !

    Ще Прави !

    19:03 04.06.2026

  • 32 123

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "газовик":

    на каква цена ще станат добри 180 или 500 щд/1000 м. куб. ?

    19:05 04.06.2026

  • 33 Гешевче

    2 1 Отговор
    Продължават да ръчкат.

    19:06 04.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.