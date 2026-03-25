Държава, в която банките кредитират повече населението, отколкото бизнеса

25 Март, 2026 14:21 828 1

  казахстан
  банки
  бизнес
  финансиране
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Банките представляват 84% от активите на финансовия сектор на Казахстан, но бизнес кредитирането е само около 38%. Кои са причините за това ниско банково участие и как кредитите са разпределени по региони и индустрии? Отговор на този въпрос търси агенция Kazinform.

Банките са отпуснали 20,4 трилиона тенге нови кредити на бизнеса през 2025 г. Портфолиото от бизнес кредити е нараснало с 18% до 15,4 трилиона тенге. Кредитите за индивидуални предприемачи са показали най-голям ръст, като са се увеличили с 35,6% до 3,1 трилиона тенге. Обемът на новите кредити, отпуснати на бизнеса, е 20,4 трилиона тенге, което е увеличение с 11,9% в сравнение с 2024 г., съобщи агенцията.

През същия период потребителското кредитиране се е увеличило с 19,8% до 24,8 трилиона тенге.

По сектори, най-големият дял от банковите кредити от второ ниво се пада на:

  • Търговия на дребно — 46%;
  • Промишленост — 27%;
  • Строителство — 6%;
  • Транспорт — 5%.

Агенцията за развитие на финансовите пазари (ARRFM) посочва няколко фактора, които възпрепятстват активния растеж на корпоративното кредитиране от страна на банките. Един от тях е затягането на паричната политика. Например, увеличението на основния лихвен процент до 18% през 2025 г. доведе до по-високи разходи по заемите.

„Среднопретеглените лихвени проценти по заеми за юридически лица (с изключение на индивидуални предприемачи) възлизат на 19,8% към декември 2025 г.“, цитира Агенцията за финансови пазари (FMA) данни от Националната банка.

Друг фактор е ограничената наличност на дългосрочно финансиране за банките.

„Към 1 януари 2026 г. клиентските депозити представляват 68,8% от структурата на финансиране на банките от второ ниво, като по-голямата част от тях могат да бъдат изтеглени предсрочно“, съобщи пресслужбата.

Финансовият регулатор посочи третата причина – неравностойните условия на конкуренция между банките, институциите за развитие и квазиправителствените организации.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Казахстан
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Компетентен

    Отговор
    Не ги знам какво правят и какво кредитират. Но имам акции от най-голямата им банка - и плащат такива огромни дивиденти, че си хвърлям шапката до небето.

    15:16 25.03.2026