Huawei представи новата си операционна система

Излизайки на сцената по време на годишната си конференция за разработчици в Китай, технологичният гигант Huawei официално представи HarmonyOS 7. Новата версия на софтуера демонстрира ясен естетически поклон към западните конкуренти, като възприема силно вдъхновената от Apple визуална философия „Liquid Glass“, която доказва, че прозрачната дълбочина е новият стандарт за лукс в дигиталния дизайн. Но под този лъскав външен вид се крие неумолимо навлизане в сферата на изкуствения интелект, неизбежна реалност за всеки дебют на голяма операционна система през 2026 година.

Това мащабно обновяване на софтуерната екосистема е предназначено за цялото хардуерно портфолио на Huawei и работи безпроблемно на всичко – от флагмански смартфони и таблети до персонални компютри, носими устройства и интелигентни IoT машини. Върхът на тази визуална трансформация е усъвършенствана софтуерна техника за невронно рендиране, която мигновено превръща стандартни, плоски сцени в триизмерни пространствени модели. Този трик е най-впечатляващ на екрана за заключване, където тапетите и елементите на часовника динамично взаимодействат, за да създадат елегантно усещане за дълбочина от реалния свят. Компонентите на системния интерфейс, включително плъзгачи, превключватели и бутони, сега се отличават със стъклена прозрачност, която реагира плавно на потребителските команди.

Huawei напълно е заобиколила тенденцията просто да се добавят основни генеративни AI преки пътища към съществуващия софтуер, като вместо това е избрала да вгради усъвършенствана „агентна AI“ директно в основната инфраструктура на операционната система. Обновеният виртуален асистент вече функционира като централен интелигентен хъб, способен да навигира в многостъпкови команди в приложението и да изпълнява сложни потребителски заявки, които оставят традиционните гласови помощници далеч зад себе си. Фотографите също получават набор от усъвършенствани инструменти за генеративно редактиране, позволяващи безпроблемна манипулация на обекти и настройка на изображенията директно в родната приложение.

Зад кулисите операционната система въвежда HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0 – архитектура, която се гордее с възможността „намерение като услуга“. Докато технологичните феновеможе да се подиграват на корпоративния жаргон, Huawei твърди, че този модел гарантира успеваемост при изпълнението на задачи от над 90 процента – цифра, която може да предизвика учудване сред скептиците, но представлява забележителен еталон за автономните системни агенти. Освен това инженерите твърдят, че оптимизираното маршрутизиране на кода води до солидно 15-процентно увеличение на производителността в сравнение с HarmonyOS 6.1. Това увеличение на мощността би трябвало да се прояви на практика като по-бързи последователности при стартиране на приложения, подобрена дългосрочна стабилност на системата и забележимо по-плавни честоти на кадрите по време на интензивни сесии на мобилни игри.

За нетърпеливите ранни потребители, които искат да се сдобият с кода, компанията официално отвори вратите за бета програмата за разработчици на HarmonyOS 7, която стартира днес за подходящ флагмански хардуер. Както обикновено, окончателното, стабилно пускане на пазара е планирано за потребителските устройства по-късно тази есен.