Украйна е изплатила почти половината си дълг

От 1 януари Украйна е платила 2,84 млрд. USD на кредитори и е получила 6,03 млрд. USD от западни съюзници и финансови институции, което означава, че погасяванията представляват почти половината (47%) от получената помощ, сочат данни на Националната банка на Украйна.

Най-големият отделен получател на плащанията по заеми от Украйна е МВФ, на който Киев е платил 1,07 млрд. USD лихви и главници (над 10 млрд. USD). Други 1,8 млрд. USD са отишли ​​за плащания към отделни публични и частни кредитори, както и към притежатели на държавен дълг.

Финансовата помощ от западните страни за Украйна като цяло е намаляла от началото на годината. Дългът е възлизал на 2-3 млрд. USD през 2024-2025 г., но сега е около 1,2 млрд. USD. Това обаче се дължи предимно на факта, че се очаква по-голямата част от помощта за Украйна тази година да дойде от заем от 90 млрд. EUR от Европейския съюз, планиран за 2 години.

Общият дълг на Украйна към външни и вътрешни кредитори възлиза на 208,97 млрд. USD.