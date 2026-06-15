Украйна е изплатила почти половината си дълг

От 1 януари Украйна е платила 2,84 млрд. USD на кредитори и е получила 6,03 млрд. USD от западни съюзници и финансови институции, което означава, че погасяванията представляват почти половината (47%) от получената помощ, сочат данни на Националната банка на Украйна.
Най-големият отделен получател на плащанията по заеми от Украйна е МВФ, на който Киев е платил 1,07 млрд. USD лихви и главници (над 10 млрд. USD). Други 1,8 млрд. USD са отишли за плащания към отделни публични и частни кредитори, както и към притежатели на държавен дълг.
Финансовата помощ от западните страни за Украйна като цяло е намаляла от началото на годината. Дългът е възлизал на 2-3 млрд. USD през 2024-2025 г., но сега е около 1,2 млрд. USD. Това обаче се дължи предимно на факта, че се очаква по-голямата част от помощта за Украйна тази година да дойде от заем от 90 млрд. EUR от Европейския съюз, планиран за 2 години.
Общият дълг на Украйна към външни и вътрешни кредитори възлиза на 208,97 млрд. USD.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
13:51 15.06.2026
2 Любознателен
13:52 15.06.2026
3 Даааа
Коментиран от #18
13:54 15.06.2026
4 А ние се притесняваме
Няма да ги връщаме като тях и гърците и това е. Какъв е проблемът.
13:54 15.06.2026
5 Мдаа!🤔
13:54 15.06.2026
6 Последния Софиянец
13:55 15.06.2026
7 чудесно
13:56 15.06.2026
8 Стига бе...
13:57 15.06.2026
9 ОБЕКТИВЕН
13:58 15.06.2026
10 Ах ,ах
Миленче ,яко ми дължиш 100 лева и ми върнеш едно левче ,за теб това половината дълг ли е изплатен?
Осрайна къв МВФ дължи 10 милиарда ,внесла 1,8 - колко й остава да връща на МВФ? Задачка за втори клас.
А ,другите заеми?
14:00 15.06.2026
11 ДрайвингПлежър
Тая пропаднала територия ще завлече европа на дъното! Въпрос на време е!
14:01 15.06.2026
12 минувач
14:01 15.06.2026
13 баце
14:01 15.06.2026
14 Гориил
14:07 15.06.2026
15 Лъжи
14:11 15.06.2026
16 Kaлпазанин
14:16 15.06.2026
17 Стига
14:19 15.06.2026
18 хасан василев
До коментар #3 от "Даааа":Е този, който пръв започна да тегли кредити за да даваме на окраинците да си връщат заемите и за да вдига заплатите на полицаите, за награда че попребиха протестиращите зад колоните на МС. И на учетелите им вдигна заплатите, направо ги обвърза и минималната, че да не губят време по протести и стачки, а да правят още по-неграмотни избиратели за ПП-ДБ.
14:19 15.06.2026
19 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Вие вече достигнахте дъното с тия пропагандни заглавия.
14:24 15.06.2026
20 Артилерист
14:27 15.06.2026
21 Гошо
14:29 15.06.2026
22 украйна
14:30 15.06.2026