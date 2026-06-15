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Украйна е изплатила почти половината си дълг
  Тема: Украйна

Украйна е изплатила почти половината си дълг

15 Юни, 2026 13:47 982 22

  • украйна-
  • дълг-
  • изплатен-
  • мвф-
  • европа

МВФ е най-големият получател - 1.07 милиарда долара главница и лихва

Украйна е изплатила почти половината си дълг - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От 1 януари Украйна е платила 2,84 млрд. USD на кредитори и е получила 6,03 млрд. USD от западни съюзници и финансови институции, което означава, че погасяванията представляват почти половината (47%) от получената помощ, сочат данни на Националната банка на Украйна.

Най-големият отделен получател на плащанията по заеми от Украйна е МВФ, на който Киев е платил 1,07 млрд. USD лихви и главници (над 10 млрд. USD). Други 1,8 млрд. USD са отишли ​​за плащания към отделни публични и частни кредитори, както и към притежатели на държавен дълг.

Финансовата помощ от западните страни за Украйна като цяло е намаляла от началото на годината. Дългът е възлизал на 2-3 млрд. USD през 2024-2025 г., но сега е около 1,2 млрд. USD. Това обаче се дължи предимно на факта, че се очаква по-голямата част от помощта за Украйна тази година да дойде от заем от 90 млрд. EUR от Европейския съюз, планиран за 2 години.

Общият дълг на Украйна към външни и вътрешни кредитори възлиза на 208,97 млрд. USD.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    18 3 Отговор
    КАК ЕДИН МИЛИАРД? ЗНАЧИ ДРУГИТЕ СА ЗА РОДИНО,ЗЕЛЕНИЯТ!

    13:51 15.06.2026

  • 2 Любознателен

    21 3 Отговор
    Не знаех, че Украйна дължи само 2 мрд. Ами те са били отличници, как да не ги приемем в ЕС

    13:52 15.06.2026

  • 3 Даааа

    11 13 Отговор
    Украйна която е във война от почти 5 години изплаща и намалява дълговете си, а България която е в Европа и еврозоната тегли пари и задлъжнява за да изплаща пенсии и заплати на администрацията.... 🤣🤣🤣.....значи една Украйна има повече приходи по време на война, отколкото мирна и европейска България.... 🙏🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    13:54 15.06.2026

  • 4 А ние се притесняваме

    12 0 Отговор
    за някакви си 20-30 милиарда дълг.
    Няма да ги връщаме като тях и гърците и това е. Какъв е проблемът.

    13:54 15.06.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    18 3 Отговор
    Преди да се присъедини към РФ, украйна трябва да си изчисти борчовете!

    13:54 15.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Росен Желязков го изплати.

    13:55 15.06.2026

  • 7 чудесно

    21 3 Отговор
    Значи като свърши войната всички ук.ри могат да се приберат обратно в една държава без дългове. Моля се това да стане колкото е възможно по-бързо, защото нещата по Черноморието ескалират и скоро може да стане много голяма беля. Наглостта и агресията им не познават никакви граници.

    13:56 15.06.2026

  • 8 Стига бе...

    14 3 Отговор
    Как така? Цял свят праща помощи, тук украинците живеят къде, къде по- добре от нашите пенсионери, например, воюват, а сега изплатили заемите...?

    13:57 15.06.2026

  • 9 ОБЕКТИВЕН

    14 2 Отговор
    Не подценявайте читателите си!!! Украйна като автономна държава в момента НЕ СЪЩЕСТВУВА!!! Тя е в медикаментозна кома! Хайде тогава аз да попитам: ами щом "връща" дълг, значи има жизнен фиск и не й трябват заеми, прим. този от 90 млрд. евро. ЗАЩО НЕ ИЗЛЕЗЕМ С ПОЗИЦИЯТА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ГАРАНТИРА ЗАЕМА??? Първо, защото Украйна и сама може да се оправя. Второ, защото няма как Русия да загуби = заемът ще бъде платен от гарантите, т.е. и от нас. Хайде мерси!

    13:58 15.06.2026

  • 10 Ах ,ах

    9 2 Отговор
    Заглавието няма нищо общо със статията.
    Миленче ,яко ми дължиш 100 лева и ми върнеш едно левче ,за теб това половината дълг ли е изплатен?
    Осрайна къв МВФ дължи 10 милиарда ,внесла 1,8 - колко й остава да връща на МВФ? Задачка за втори клас.
    А ,другите заеми?

    14:00 15.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    С кво ги е изплатила? С подаяния от нашите данъци!!!
    Тая пропаднала територия ще завлече европа на дъното! Въпрос на време е!

    14:01 15.06.2026

  • 12 минувач

    9 1 Отговор
    не че нещо, ама това е класическа Понци схема, взимаш едни пари, а част от тях връщаш на точно определени хора, от които зависят приходите ти

    14:01 15.06.2026

  • 13 баце

    12 2 Отговор
    Абе хора, това са го набълнували от централната банка на украйна. Вие какво искате да пишат - истината ли.

    14:01 15.06.2026

  • 14 Гориил

    4 1 Отговор
    Обадете се на Урсула фон дер Лайен, за да поръчате, иначе ще ви изпразни джобовете.

    14:07 15.06.2026

  • 15 Лъжи

    7 0 Отговор
    Украйна дължи най-малко 500 милиарда на ЕС и САЩ.

    14:11 15.06.2026

  • 16 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Те не са теглили ,ние в еврппа теглим заради тях

    14:16 15.06.2026

  • 17 Стига

    1 0 Отговор
    Сте повтаряли лъжите на психясалите наркомани .

    14:19 15.06.2026

  • 18 хасан василев

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Даааа":

    Е този, който пръв започна да тегли кредити за да даваме на окраинците да си връщат заемите и за да вдига заплатите на полицаите, за награда че попребиха протестиращите зад колоните на МС. И на учетелите им вдигна заплатите, направо ги обвърза и минималната, че да не губят време по протести и стачки, а да правят още по-неграмотни избиратели за ПП-ДБ.

    14:19 15.06.2026

  • 19 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    3 0 Отговор
    Ужас !
    Вие вече достигнахте дъното с тия пропагандни заглавия.

    14:24 15.06.2026

  • 20 Артилерист

    1 0 Отговор
    Тия се подиграват с нас. Сега ще изкарат Украйна не само, че няма дългове, ами и че е просперираща икономически, и отговаря на всички критерии за приемане в ЕС. И хич не е бандеровски нацизирана. Ама то, ако се съди по потеклото на Урсула и Кая, то Зеленски е по-цвете, щото баща му е герой от Великата отечествена война на Съветския съюз. Но наистина е парадоксално къде са тези стотици милиарди, дадени от САЩ и ЕС досега на Украйна. До тук говорим само за паричните помощи, а за дадените оръжия, боеприпаси и прочие логистика Украйна няма ли да плаща? Какви са тези 1, 2 или 5 млрд, които се споменават в матряла, когато Украйна е получила най-малко 500 МИЛИАРДА...

    14:27 15.06.2026

  • 21 Гошо

    0 0 Отговор
    Заглавието кърти...!

    14:29 15.06.2026

  • 22 украйна

    0 0 Отговор
    Украйна във война и изплаща дългове. Ние уж искаме мир и дипломация пък нови дългове. Хората се отървава от руския башибозук и са добре. Ние кога.

    14:30 15.06.2026