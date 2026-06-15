Две години след като напусна България - Елвира Краснобаева сложи край на кариерата си

Елвира Краснобаева, чието име доскоро бе синоним на надежда за българската художествена гимнастика, изненадващо сложи точка на спортната си кариера. Родена в Санкт Петербург, тя прекрачва границите на Русия още като дете, когато семейството ѝ се установява във Варна. Именно там, в клуб „Грация“, Елвира започва да трупа опит и да впечатлява с изящество и талант.

След години на упорит труд, през 2021 г. Краснобаева получава българско гражданство – момент, който отваря нова страница в живота ѝ. Само година по-късно тя покорява европейския връх при девойките, грабвайки злато на обръч, сребро на топка и бронз в отборното класиране. 2023 г. носи още успехи – титла на топка и злато с отбора, които затвърждават позицията ѝ сред елита на континента.

Въпреки стремглавия възход, 2024-а се оказва повратна за младата грация. След шумен разрив с националния отбор, Елвира напуска България, оставяйки феновете в недоумение. Докато Олимпийските игри в Париж текат с пълна сила, майка ѝ не крие разочарованието си в социалните мрежи – дъщеря ѝ не е сред участничките, а България е представена от Боряна Калейн и Стилияна Николова. Калейн дори се окичва със сребро, но отсъствието на Краснобаева остава горчив привкус.

След раздялата с българския тим, Елвира за кратко се насочва към Армения, но тамошните спортни среди бързо се дистанцират от нея. В крайна сметка, тя се връща в родината си и се присъединява към Академията на олимпийската шампионка Алина Кабаева – „Небесна грация“. За съжаление, това се оказва последната спирка в нейната спортна одисея.

Така, само две години след като напусна България със скандал, Елвира Краснобаева слага край на кариерата си – неочаквано и без фанфари. Историята ѝ остава като предупреждение, че славата и успехът често са крехки, а спортният път – изпълнен с обрати и предизвикателства.