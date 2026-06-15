Новини
Спорт »
Други спортове »
Две години след като напусна България - Елвира Краснобаева сложи край на кариерата си

Две години след като напусна България - Елвира Краснобаева сложи край на кариерата си

15 Юни, 2026 19:44 452 0

  • елвира краснобаева-
  • художествена гимнастика-
  • българия-
  • скандал-
  • кариера-
  • армения-
  • русия-
  • алина кабаева-
  • олимпиада-
  • варна-
  • европейски шампион-
  • спортни новини

От Санкт Петербург до Варна: Началото на една необикновена история

Две години след като напусна България - Елвира Краснобаева сложи край на кариерата си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Елвира Краснобаева, чието име доскоро бе синоним на надежда за българската художествена гимнастика, изненадващо сложи точка на спортната си кариера. Родена в Санкт Петербург, тя прекрачва границите на Русия още като дете, когато семейството ѝ се установява във Варна. Именно там, в клуб „Грация“, Елвира започва да трупа опит и да впечатлява с изящество и талант.

След години на упорит труд, през 2021 г. Краснобаева получава българско гражданство – момент, който отваря нова страница в живота ѝ. Само година по-късно тя покорява европейския връх при девойките, грабвайки злато на обръч, сребро на топка и бронз в отборното класиране. 2023 г. носи още успехи – титла на топка и злато с отбора, които затвърждават позицията ѝ сред елита на континента.

Въпреки стремглавия възход, 2024-а се оказва повратна за младата грация. След шумен разрив с националния отбор, Елвира напуска България, оставяйки феновете в недоумение. Докато Олимпийските игри в Париж текат с пълна сила, майка ѝ не крие разочарованието си в социалните мрежи – дъщеря ѝ не е сред участничките, а България е представена от Боряна Калейн и Стилияна Николова. Калейн дори се окичва със сребро, но отсъствието на Краснобаева остава горчив привкус.

След раздялата с българския тим, Елвира за кратко се насочва към Армения, но тамошните спортни среди бързо се дистанцират от нея. В крайна сметка, тя се връща в родината си и се присъединява към Академията на олимпийската шампионка Алина Кабаева – „Небесна грация“. За съжаление, това се оказва последната спирка в нейната спортна одисея.

Така, само две години след като напусна България със скандал, Елвира Краснобаева слага край на кариерата си – неочаквано и без фанфари. Историята ѝ остава като предупреждение, че славата и успехът често са крехки, а спортният път – изпълнен с обрати и предизвикателства.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове