Първи неуспешен опит: Два ултраголеми контейнеровоза не успяха да преминат през Ормузкия проток

Два контейнеровоза, принадлежащи на китайската компания COSCO Shipping Lines, не успяха да преминат през Ормузкия проток и се върнаха в Персийския залив, съобщиха от системата за проследяване на кораби MarineTraffic.

„Два ултраголеми контейнеровози, CSCL Indian Ocean и CSCL Arctic Ocean, се опитаха да преминат през Ормузкия проток, но се върнаха приблизително в 03:20 и 03:50 UTC. Това е първият опит на големи контейнеровози да преминат през пролива от началото на конфликта“, съобщиха от службата.

На 25 март COSCO Shipping Lines възобнови резервациите за места за контейнеровози по маршрути между Далечния изток и Близкия изток. Тези резервации се отнасят за корабни маршрути, свързани с ОАЕ, Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Кувейт и Ирак.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че Ислямската република е разрешила на кораби, принадлежащи на страни, които счита за приятелски настроени, да преминават през Ормузкия проток.