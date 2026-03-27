Първи неуспешен опит: Два ултраголеми контейнеровоза не успяха да преминат през Ормузкия проток

27 Март, 2026 15:41 3 949 11

За пръв път от началото на конфликта големи контейнеровози правят опит да преминат през пролива

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Два контейнеровоза, принадлежащи на китайската компания COSCO Shipping Lines, не успяха да преминат през Ормузкия проток и се върнаха в Персийския залив, съобщиха от системата за проследяване на кораби MarineTraffic.

„Два ултраголеми контейнеровози, CSCL Indian Ocean и CSCL Arctic Ocean, се опитаха да преминат през Ормузкия проток, но се върнаха приблизително в 03:20 и 03:50 UTC. Това е първият опит на големи контейнеровози да преминат през пролива от началото на конфликта“, съобщиха от службата.

На 25 март COSCO Shipping Lines възобнови резервациите за места за контейнеровози по маршрути между Далечния изток и Близкия изток. Тези резервации се отнасят за корабни маршрути, свързани с ОАЕ, Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Кувейт и Ирак.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че Ислямската република е разрешила на кораби, принадлежащи на страни, които счита за приятелски настроени, да преминават през Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    5 17 Отговор
    🐐не дразнете китайците !!!🫕

    15:44 27.03.2026

  • 2 Бай Дончо

    32 2 Отговор
    Направо ми пада перуката от яд.

    Коментиран от #3

    15:45 27.03.2026

  • 3 Сталин

    35 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Дончо":

    Бай Дончо цапа памперса

    15:47 27.03.2026

  • 4 Трол

    33 1 Отговор
    Според легенда от незапомнени времена, само бг политик може да мине през протока.

    15:51 27.03.2026

  • 5 гори и танкер

    21 2 Отговор
    тайвански май беше

    15:51 27.03.2026

  • 6 Присмехулник

    4 0 Отговор
    Страхотен "контейнеровоз" на снимката!

    16:45 27.03.2026

  • 7 тези араби износители

    9 0 Отговор
    са превърнали морето в едно токсично блато , къде са зелените европейски маниаци и защо не отидат да грачат на арабите , да не би тази черно кафява и отровена вода която се вижда на снимката не отива в световния океан и по цялата земя

    16:55 27.03.2026

  • 8 Гъдьо Гъдев

    0 0 Отговор
    Таман единият го дадоха как гори по Евроком.

    17:44 27.03.2026

  • 9 Хай Буй

    4 1 Отговор
    Това на снимката ще да е някво ново поколение контейнеровоз. Явно вече има и контейнери с течна фаза.

    18:15 27.03.2026

  • 10 Богданова не пише с разбиране

    0 0 Отговор
    Галине, Галине, какви си ги насъбрал..

    На картинката, като илюстрация на "ултраголям" контейнеровоз, виждам продуктовоз.

    23:38 27.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.