НИС ще поиска удължаване на оперативния си лиценз от САЩ след 16 юни

Neftna Industrija Srbije (NIS) ще подаде заявление до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ за удължаване на оперативния си лиценз след 16 юни. Това обяви сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович след среща с главния изпълнителен директор на „Газпром нефт“ Александър Дюков в Санкт Петербург.

„Страните потвърдиха намерението си да намерят решение на ситуацията, свързана със санкциите, наложени на НИС, като подчертаха, че са близо до споразумение с унгарската компания MOL. НИС ще подаде ново искане до OFAC за удължаване на оперативния си лиценз, който изтича на 16 юни“, се казва в изявление на пресслужбата на агенцията.

На 19 януари „Газпром“ и унгарският концерн MOL обявиха, че са подписали писмо за намерение за продажба на дял в NIS. Сръбските власти обявиха увеличение на дела си в компанията с 5%, което ще позволи на Белград да повлияе на определени решения на събранието на акционерите. MOL също така води преговори с ADNOC от ОАЕ за присъединяване към NIS като миноритарен акционер.

Собствениците на NIS са принудени да продават активите си поради санкциите на САЩ. През януари 2025 г. Министерството на финансите на САЩ добави сръбската компания към списъка със санкции заедно с мажоритарния ѝ акционер „Газпром нефт“. След няколко забавяния ограниченията влязоха в сила на 9 октомври същата година. На 11 ноември 2025 г. сръбското Министерство на енергетиката обяви, че руските собственици на NIS са уведомили САЩ за готовността си да прехвърлят контрола над компанията на трета страна.

OFAC издаде оперативен лиценз на NIS до 16 юни 2026 г. Министерството на финансите на САЩ също така удължи крайния срок за преговори за закупуване на контролен дял в сръбската компания до 6 юни тази година. По-рано в сряда унгарската компания поиска допълнителни 30 дни от САЩ за преговори по NIS.