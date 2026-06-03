Сова или бухал може да замести лика на Чърчъл върху британския паунд

Банката на Англия обяви началото на обществена консултация относно издаването на нова серия банкноти британски лири. Банкнотите ще заменят исторически фигури, включително министър-председателя Уинстън Чърчил, с 18 ендемични вида диви животни, сред които горска сова, къдрава сова, атлантически пуфин и жаба.
Предвижда се изображения на животни да бъдат поставени върху банкноти от £5, £10, £20 и £50. Животните са специално разделени в няколко категории, обясниха от централната банка. „Банките с различна деноминация трябва да се различават значително една от друга. Важно е всичките четири банкноти да включват различни животни и да представляват различни естествени местообитания в Обединеното кралство. „Имайки това предвид, банката няма непременно да избере четирите вида животни, които получават най-много гласове. Общественото мнение ще бъде взето под внимание от управителя Андрю Бейли, който ще вземе окончателното решение", казаха от Bank of England. В момента британските банкноти съдържат изображения на бившия премиер Уинстън Чърчил (1874-1965), писателката Джейн Остин (1775-1817), художника Уилям Търнър (1775-1851) и математика Алън Тюринг (1912-1954).
Банката ще оповести публично решението си до края на годината. Финансовата институция предупреди, че работата по новата серия банкноти ще отнеме години и подчерта, че бъдещите нови емисии официални банкноти ще продължат да включват образа на настоящия монарх.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
10:12 03.06.2026
2 Сандо
10:13 03.06.2026
3 ЧЪрчЪл ми бУхА
10:14 03.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Делю Хайдутин
10:15 03.06.2026
6 Компира
Подкрепям идеята.
10:18 03.06.2026
7 все пак е тяхно дело
10:18 03.06.2026
8 Пич
- Да ме турят мен на банкнотата, защото в противен случай на Камила ще и направя втора гърбица, а не Чарлз - първа !!!
10:19 03.06.2026
9 Хахахахах
Коментиран от #11
10:24 03.06.2026
10 голяма промяна
10:35 03.06.2026
11 още малко
До коментар #9 от "Хахахахах":и ще завърши подмяната за сега пакистанците са с по-голяма численост от англичаните до няколко десетки години жив англичанин няма да остане на острова…
10:39 03.06.2026
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:39 03.06.2026
13 димитака димитаков
10:50 03.06.2026
14 Софиянец
11:08 03.06.2026