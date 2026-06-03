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Сова или бухал може да замести лика на Чърчъл върху британския паунд

Сова или бухал може да замести лика на Чърчъл върху британския паунд

3 Юни, 2026 10:09 612 14

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Предвижда се изображения на животни да се появят върху банкноти с купюри от £5, £10, £20 и £50

Сова или бухал може да замести лика на Чърчъл върху британския паунд - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Банката на Англия обяви началото на обществена консултация относно издаването на нова серия банкноти британски лири. Банкнотите ще заменят исторически фигури, включително министър-председателя Уинстън Чърчил, с 18 ендемични вида диви животни, сред които горска сова, къдрава сова, атлантически пуфин и жаба.

Предвижда се изображения на животни да бъдат поставени върху банкноти от £5, £10, £20 и £50. Животните са специално разделени в няколко категории, обясниха от централната банка. „Банките с различна деноминация трябва да се различават значително една от друга. Важно е всичките четири банкноти да включват различни животни и да представляват различни естествени местообитания в Обединеното кралство. „Имайки това предвид, банката няма непременно да избере четирите вида животни, които получават най-много гласове. Общественото мнение ще бъде взето под внимание от управителя Андрю Бейли, който ще вземе окончателното решение", казаха от Bank of England. В момента британските банкноти съдържат изображения на бившия премиер Уинстън Чърчил (1874-1965), писателката Джейн Остин (1775-1817), художника Уилям Търнър (1775-1851) и математика Алън Тюринг (1912-1954).

Банката ще оповести публично решението си до края на годината. Финансовата институция предупреди, че работата по новата серия банкноти ще отнеме години и подчерта, че бъдещите нови емисии официални банкноти ще продължат да включват образа на настоящия монарх.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    9 0 Отговор
    струва ми се, че една пура или шише уиски ще са най-подходящи.

    10:12 03.06.2026

  • 2 Сандо

    4 0 Отговор
    По-добре ще бъде кръстосана чаша с уиски и запалена пура.

    10:13 03.06.2026

  • 3 ЧЪрчЪл ми бУхА

    8 0 Отговор
    Тва на петте лири на снимката и сега си е жув бухал, няма за какво да се замества. И не просто е бухал, а бухал българомразец, откак македонските комити го пленяват в Южна Африка, като преди това избиват сума ти ингилизи от засада, като отмъщение за ингилизката политика към България

    10:14 03.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Делю Хайдутин

    6 0 Отговор
    Кой е този Чърчъл

    10:15 03.06.2026

  • 6 Компира

    7 0 Отговор
    Совите са доста умни птици, наистина IQ-то им е в пъти по-голямо от това на бългaромразкaта cфиня Чърчил, който е искал да превърне имотите на дедите ми в картофена нива.
    Подкрепям идеята.

    10:18 03.06.2026

  • 7 все пак е тяхно дело

    2 0 Отговор
    И един хитлериски кръст ще им свърши работа

    10:18 03.06.2026

  • 8 Пич

    3 0 Отговор
    Тръмп:
    - Да ме турят мен на банкнотата, защото в противен случай на Камила ще и направя втора гърбица, а не Чарлз - първа !!!

    10:19 03.06.2026

  • 9 Хахахахах

    4 0 Отговор
    а после направо да заменят и англичаните с пакистанци

    Коментиран от #11

    10:24 03.06.2026

  • 10 голяма промяна

    1 0 Отговор
    то дали тоя дали бухъл едяали някок ще направи разлика…

    10:35 03.06.2026

  • 11 още малко

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахахах":

    и ще завърши подмяната за сега пакистанците са с по-голяма численост от англичаните до няколко десетки години жив англичанин няма да остане на острова…

    10:39 03.06.2026

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    По-добре чалма и хиджаб...

    10:39 03.06.2026

  • 13 димитака димитаков

    1 0 Отговор
    Трябва да сложат индийци и пакистанци. Може и някоя лодка с бежанци.

    10:50 03.06.2026

  • 14 Софиянец

    1 0 Отговор
    Някой пакистанец няма ли да е по-коректно? 😂

    11:08 03.06.2026