Сова или бухал може да замести лика на Чърчъл върху британския паунд

Банката на Англия обяви началото на обществена консултация относно издаването на нова серия банкноти британски лири. Банкнотите ще заменят исторически фигури, включително министър-председателя Уинстън Чърчил, с 18 ендемични вида диви животни, сред които горска сова, къдрава сова, атлантически пуфин и жаба.

Предвижда се изображения на животни да бъдат поставени върху банкноти от £5, £10, £20 и £50. Животните са специално разделени в няколко категории, обясниха от централната банка. „Банките с различна деноминация трябва да се различават значително една от друга. Важно е всичките четири банкноти да включват различни животни и да представляват различни естествени местообитания в Обединеното кралство. „Имайки това предвид, банката няма непременно да избере четирите вида животни, които получават най-много гласове. Общественото мнение ще бъде взето под внимание от управителя Андрю Бейли, който ще вземе окончателното решение", казаха от Bank of England. В момента британските банкноти съдържат изображения на бившия премиер Уинстън Чърчил (1874-1965), писателката Джейн Остин (1775-1817), художника Уилям Търнър (1775-1851) и математика Алън Тюринг (1912-1954).

Банката ще оповести публично решението си до края на годината. Финансовата институция предупреди, че работата по новата серия банкноти ще отнеме години и подчерта, че бъдещите нови емисии официални банкноти ще продължат да включват образа на настоящия монарх.