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Отварянето на Ормузкия проток няма да нормализира бързо енергийните пазари

Отварянето на Ормузкия проток няма да нормализира бързо енергийните пазари

4 Юни, 2026 18:51 373 3

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Козак: Необходимо е да се оцени тежестта на щетите върху производствената инфраструктура

Отварянето на Ормузкия проток няма да нормализира бързо енергийните пазари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Възстановяването на корабоплаването в Ормузкия проток в случай на споразумение между Иран и САЩ няма да нормализира веднага енергийните пазари. Това заяви говорителят на Международния валутен фонд (МВФ) Джули Козак на брифинг.

„Страните с по-малко надеждни резерви, включително петрол и петролни продукти, в момента са изправени пред най-сериозните предизвикателства. Разбира се, отварянето на Ормузкия проток ще бъде много важен фактор за световната икономика. Но също така мисля, че е важно да се помни, че предвид щетите върху инфраструктурата, дори след пълното отваряне на Ормузкия проток, ще е необходимо време за пълното положително въздействие върху ситуацията в някои страни, като се има предвид времето, необходимо на танкерите да преминат през Ормузкия проток, за да достигнат до местоназначението си“, каза Козак.

„Трябва да оценим колко сериозни ще бъдат последиците от щетите върху производствената инфраструктура“, подчерта тя.


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