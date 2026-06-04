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Реплики на уникален часовник на Путин показаха на ПМИФ

Реплики на уникален часовник на Путин показаха на ПМИФ

4 Юни, 2026 18:11 805 11

  • часовници-
  • владимир путин-
  • пмиф-
  • щанд

Стрелките му се движат обратно на часовниковата стрелка, подобно на планетите от Слънчевата система

Реплики на уникален часовник на Путин показаха на ПМИФ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На гостите на Петербурския международен икономически форум (ПМИФ) беше показана реплика на ексклузивния часовник, изработен за Владимир Путин. Той много прилича на оригинала, но президентският модел има уникални характеристики. Той може да бъде видян на щанда на Часовниковата фабрика „Петродворец“в рамките на форума.

„Изложените часовници са подобни на тези, изработени специално за руския президент. Оригиналът, разбира се, има уникални характеристики, отразяващи характера на лидера, а гостите на форума могат да закупят подобни в подобна цветова гама“, обясни представител на фабриката, цитиран от аг. ТАСС.

Изложен е и рядък часовник, чиито стрелки се движат обратно на часовниковата стрелка, подобно на планетите от Слънчевата система. Часовникарите от фабриката смятат, че движението на стрелките трябва да се съобразява с посоката на полета на небесните тела.

„Часовникарите са уникални хора; те могат да контролират времето, ето защо са създали такъв уникален аксесоар. Руснаците мислят различно и намират най-креативните решения, включително как да добавят най-необичайните свойства към най-обикновените часовници. Всеки детайл от механизма на часовника е произведен от специалисти в нашата фабрика в Петерхоф“, обясни представител на фабриката.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Радой Ралин 🔥☝️

    2 5 Отговор
    "Българин е всъщност балкански циганин" (с) Радой Ралин

    Коментиран от #4

    18:12 04.06.2026

  • 3 СВО 1 561 дни РЕЗИЛ

    8 3 Отговор
    На сбъркан човек защо и стрелките на часовника да не се движат обратно.
    Верочно иска така да се подмлади.

    18:16 04.06.2026

  • 4 СВО 1 561 дни РЕЗИЛ

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Радой Ралин 🔥☝️":

    За българофобите няма нищо свято. Няма такова изказване на Радой Ралин, но нали не възхваляваше комунистите дай сега да се подиграваме с него. За подобнби твърдения се казва - хубава работа, ама

    18:17 04.06.2026

  • 5 Сатана Z

    1 5 Отговор
    Дори покойния Чък Норис би завидял на Путин за този часовник.

    18:17 04.06.2026

  • 6 Първият циганин се разпозна

    1 4 Отговор
    И изплю някакви глупави коментари 3 и 4

    18:19 04.06.2026

  • 7 мис ирка

    0 1 Отговор
    богданска.подмокря котето от путин

    18:20 04.06.2026

  • 8 оня с коня

    3 3 Отговор
    Няма значение колко показват часовниците на мужиците - Часът винаги е толкова,колкото показва часовникът на Путин.45ГОДИНИ България си сверяваше часовникът с този на Москва,ама дойде "Време разделно"!

    18:23 04.06.2026

  • 9 Ее, споко, както вървят нещата

    0 0 Отговор
    всички ще сме out of job много скоро и часовници няма да ни трябват🤣😂😝❤️🇨🇳

    18:36 04.06.2026

  • 10 Кабиле

    4 0 Отговор
    Руските часовници са най-бързите в света.

    18:40 04.06.2026

  • 11 Измерват само,

    2 0 Отговор
    не контролират...

    19:03 04.06.2026