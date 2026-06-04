Реплики на уникален часовник на Путин показаха на ПМИФ

На гостите на Петербурския международен икономически форум (ПМИФ) беше показана реплика на ексклузивния часовник, изработен за Владимир Путин. Той много прилича на оригинала, но президентският модел има уникални характеристики. Той може да бъде видян на щанда на Часовниковата фабрика „Петродворец“в рамките на форума.

„Изложените часовници са подобни на тези, изработени специално за руския президент. Оригиналът, разбира се, има уникални характеристики, отразяващи характера на лидера, а гостите на форума могат да закупят подобни в подобна цветова гама“, обясни представител на фабриката, цитиран от аг. ТАСС.

Изложен е и рядък часовник, чиито стрелки се движат обратно на часовниковата стрелка, подобно на планетите от Слънчевата система. Часовникарите от фабриката смятат, че движението на стрелките трябва да се съобразява с посоката на полета на небесните тела.

„Часовникарите са уникални хора; те могат да контролират времето, ето защо са създали такъв уникален аксесоар. Руснаците мислят различно и намират най-креативните решения, включително как да добавят най-необичайните свойства към най-обикновените часовници. Всеки детайл от механизма на часовника е произведен от специалисти в нашата фабрика в Петерхоф“, обясни представител на фабриката.