Блокадата на Ормузкия проток ще се отрази на производството на храни

Блокадата на Ормузкия проток ще се отрази на разходите и обемите на производство на храни, категорични са световни анализатори.

„Ако вземем кризата в Близкия изток, Ормузкия проток, през който преминава приблизително 20% от петрола, то след затварянето му, според Международната агенция по енергетика, приблизително 10% спира да навлиза на пазара. Това води до недостиг“, обясняват те.

„Ако вземем енергийния баланс на Европейския съюз, обемът на продажбите на въглерод също наскоро намаля с 10% и се заменя с въглища. Всичко това се отразява на производството на торове. Сеитбеният сезон е в ход. Това ще се отрази и на производството на храни“, заключават те.