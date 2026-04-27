Блокадата на Ормузкия проток ще се отрази на производството на храни

Блокадата на Ормузкия проток ще се отрази на разходите и обемите на производство на храни, категорични са световни анализатори.
„Ако вземем кризата в Близкия изток, Ормузкия проток, през който преминава приблизително 20% от петрола, то след затварянето му, според Международната агенция по енергетика, приблизително 10% спира да навлиза на пазара. Това води до недостиг“, обясняват те.
„Ако вземем енергийния баланс на Европейския съюз, обемът на продажбите на въглерод също наскоро намаля с 10% и се заменя с въглища. Всичко това се отразява на производството на торове. Сеитбеният сезон е в ход. Това ще се отрази и на производството на храни“, заключават те.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Ще я караме като растенията,само на слънце
13:29 27.04.2026
2 Ще се отрази на всичко
Поне 30г
На приципа след мен и потоп
13:30 27.04.2026
3 Последния Софиянец
13:31 27.04.2026
4 В Украйна нямат проблем с торовете
Коментиран от #5
14:10 27.04.2026
5 Тъкър Карлсън
До коментар #4 от "В Украйна нямат проблем с торовете":На 1000 убити бандери се падат 39 загинали против фашизма руски бойци, герои.
14:18 27.04.2026